Cổ phiếu nhỏ nổi sóng, VN-Index thận trọng hướng tới mốc 1.000 điểm

Nhóm cổ phiếu blue-chips bất ngờ phân hóa khá mạnh trong phiên cuối tuần khiến thị trường giằng co suốt buổi sáng và chỉ bật lên về cuối. Tuy vậy nhóm cổ phiếu nhỏ gần như không bị ảnh hưởng, tăng cực mạnh.



Dường như "nhiệm vụ" của nhóm blue-chips đã hoàn thành khi đưa VN-Index vượt đỉnh thành công. Dòng tiền đang có dấu hiệu suy yếu ở nhóm này, trong khi các mã vừa và nhỏ lại rất sôi động.

VN-Index chốt phiên đạt 990 điểm, tăng 0,69% so với tham chiếu. VN30-Index cũng chỉ tăng 0,63%. Trong khi đó VNMidcap tăng 1,17%, VNSmallcap tăng 1,42%.

Thực tế vai trò của các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn rất quan trọng, vì triển vọng tiến xa hơn của VN-Index vẫn phụ thuộc vào nhóm này. Chỉ số không tăng thì cũng không tạo điều kiện cho các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt. VN-Index đã tăng tổng cộng 23,71 điểm trong tuần này và hướng đến mốc 1.000 điểm không còn bao xa. Tất cả đều là nhờ công sức của nhóm blue-chips.

Mức tăng khá chậm của chỉ số sàn HSX phiên này cũng xuất phát từ việc nhóm trụ đã phân hóa trở lại. VIC giảm 0,19%, SAB giảm 0,88%, GAS giảm 0,37%, CTG giảm 0,3%. Những cổ phiếu này vừa tăng rất tốt những ngày trước để đưa VN-Index vượt đỉnh.

Những cổ phiếu thay thế duy trì nhịp đi lên ở chỉ số hôm nay là VCB tăng 2,55%, VHM tăng 1,29%, VNM tăng 1,09%, BID tăng 1,98%.

Giao dịch thực sự mạnh xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ. Ngay cả ở rổ VN30, các mã trung bình cũng tăng rất bất ngờ: KDH, TCH kịch trần, VJC tăng 4,57%. Cả sàn HSX có 23 cổ phiếu tăng hết biên độ thì ngoài 2 mã thuộc nhóm VN30, 2 mã khác thuộc nhóm Midcap và 11 mã thuộc nhóm Smallcap.

Điều khá đặc biệt là các phiên trước cũng có số cổ phiếu tăng trần khá nhiều (hôm qua 19 mã) nhưng thanh khoản ở các mã này những phiên trước không lớn. Hôm nay lượng giao dịch gia tăng rất đáng kể. Hàng chục cổ phiếu giao dịch hàng triệu đơn vị như HAP, HNG, VJC, VGC, TCM, TVB, PET, VIP...

Nếu tính về lượng tiền đổ vào các cổ phiếu vừa và nhỏ thì dĩ nhiên so với nhóm VN30 vẫn còn kém xa. Chẳng hạn HPG vẫn giao dịch với con số khổng lồ 18,1 triệu cổ phiếu tương đương gần 641 tỷ đồng. Chỉ có vài mã vừa và nhỏ được lọt vào Top 10 thanh khoản theo giá trị như GEX, HSG, DBC.

Nhiều cổ phiếu nhỏ "ngủ đông" nhiều tháng như HNG đột nhiên tỉnh giấc.

Tuy vậy, hiện tượng gia tăng thanh khoản đáng chú ý hơn: Tổng giá trị khớp lệnh sàn HSX hôm nay giảm khoảng 12% so với hôm qua, nhưng rổ VN30 giảm tới 27% trong khi rổ Midcap tăng 4% và rổ Smallcap tăng 23%. Ngay cả các mã top đầu thị trường về thanh khoản như HPG, TCB, VNM, CTG cũng sụt giảm giao dịch đáng kể so với hôm qua.

Đột biến ở nhóm VN30 chỉ có KDH khi mã này bất ngờ lập kỷ lục lịch sử về thanh khoản với hơn 6 triệu cổ tương đương giá trị 157,7 tỷ đồng. KDH tăng giá kịch trần và chỉ trong 1 phiên đã vượt qua tất cả các đỉnh năm 2020, lên mức cao nhất 31 tháng. KDH chỉ còn thấp hơn đỉnh lịch sử tháng 4/2018 khoảng 5%.

Đối với nhóm Smallcap, mức giao dịch 1.140 tỷ đồng hôm nay là ngưỡng cao nhất lịch sử. Công đầu thuộc về DBC với mức khớp lệnh gần 176,2 tỷ đồng, chiếm trên 15% cả rổ. DBC tăng giá 5,9% hôm nay và bắt đầu quay lại mức thanh khoản sôi động thời kỳ tháng 5 vừa qua. Cổ phiếu này có giai đoạn đi ngang hơn 20 phiên gần nhất và hôm nay bắt đầu bùng nổ, thanh khoản gấp 3 lần trung bình.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng hôm nay hầu hết là xuất hiện mức thanh khoản cũng cao đột biến như VIP, PET, PDR, JVC... Nhiều mã còn đạt ngưỡng thanh khoản cao nhất lịch sử. Phần lớn các mã dạng này có tính đầu cơ cao và việc thu hút trở lại dòng tiền mạnh cho thấy hoạt động đầu cơ cũng gia tăng trở lại sau một thời gian trầm lắng vì VN-Index thử thách ngưỡng kháng cự khó khăn.

Tổng giá trị giao dịch hai sàn hôm nay giảm 10% so với hôm qua, đạt khoảng 10.643 tỷ đồng. Trong đó mức giao dịch khớp lệnh đạt 9.495,9 tỷ đồng, giảm hơn 11%. Mặc dù thanh khoản giảm, nhưng đó là so với con số kỷ lục hôm qua, còn so với bình quân cả giai đoạn thì việc khớp lệnh trên 9.000 tỷ đồng vẫn là con số rất lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng vẫn duy trì mua ròng, nhưng mức độ có giảm đáng kể. Tổng sàn HSX được mua ròng chưa tới 113 tỷ đồng. Rổ VN30 chỉ được mua ròng khoảng 37 tỷ đồng. GEX, DXG, HDG, VCB, VNM, VJC, TCH, VPB được mua ròng tốt. Phía bán có POW, CII, CTG, HDB, MSN.