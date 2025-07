VCG lên kế hoạch chuyển nhượng 51% vốn tại Vinaconex ITC

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE) công bố Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chuyển nhượng phần vốn góp tại tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex - Vinaconex ITC (mã VCR-UPCoM).

Cụ thể: HĐQT Vinaconex đã ban hành Quyết định số 1439/2025/QĐ-HĐQT về việc Phê duyệt chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Vinaconex ITC.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng là 107,1 triệu, chiếm 51% với giá bán tối thiểu 48.000 đồng/cổ phần. Hình thức bán vốn là đàm phán bán trực tiếp cho các nhà đầu tư quan tâm.

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai các thủ tục có liên quan để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Vinaconex ITC theo phương án được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

Vinaconex ITC được biết đến là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (tên thương mại dự án Cát Bà Amatina) tại TP.Hải Phòng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, lãnh đạo VCG cho biết dự án Cát Bà Amatina (Vinaconex ITC) đã hoàn thành cơ bản hạ tầng dự án, trong đó, khối lượng thực hiện tại năm 2024 là khoảng 500 tỷ, dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào năm 2025.

Kết thúc quý 1/2015, VCR ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp lỗ 5,5 tỷ đồng, tăng lỗ so với cùng kỳ năm 2024 (4,67 tỷ đồng). Nguyên nhân là do trong quý 1 này công ty ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn so với cùng kỳ và không có ghi nhận doanh thu do công ty đang trong giai đoạn đầu tư, chỉ ghi nhận chi phí hoạt động.

Tính đến ngày 31/1/2025, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế phân phối -545,3 tỷ đồng, tăng so với hồi đầu năm.

Trước đó, ngày 22/4/2025, HĐQT Vinaconex ITC đã ban hành Nghị quyết phê duyệt khoản vay tối đa 300 tỷ đồng từ Vinaconex với thời hạn vay 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Theo đó, HĐQT Vinaconex ITC dự kiến vay theo phương thức vay từng lần theo khế ước vay vốn, lãi suất phù hợp với lãi suất cho vay trên thị trường. Biện pháp đảm bảo là nguồn thu từ việc kinh doanh bán hàng tại Dự án Cát Bà Amatina.

Mục đích vay vốn của Vinaconex ITC nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán công nợ cho nhà thầu, các khoản chi hoạt động thường xuyên của công ty; thực hiện các khoản phải nộp (nếu có) cho ngân sách Nhà nước, thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng đến hạn khi công ty chưa có dòng tiền… và các khoản chi khác liên quan đến dự án khu đô thị du lịch Cát Bà Amatina.

Được biết, VCR đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 với kế hoạch kinh doanh được thông qua gồm: giá trị sản lượng kinh doanh đạt 523,64 tỷ, tăng 7% so với cùng kỳ (487,88 tỷ); tổng doanh thu đạt 1.793,31 tỷ, tăng 57.121% (3,14 tỷ đồng) và lợi nhuận lãi 568,59 tỷ đồng (năm 2024 lỗ 21,83 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, cổ đông VCR cũng thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Cát Bà Amatina trong năm 2025 gồm: tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai công tác thi công đối với Dự án; Thông qua phương án đầu tư, kinh doanh của Dự án theo các hình thức bao gồm: i) Chuyển nhượng một phần Dự án cho nhà đầu tư khác đề tiếp tục đầu tư; ii) Kinh doanh và/hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, cống trình xây dựng của Dự án; iii) Hợp tác với bên thứ ba để triển khai bán hàng; và các hình thức kinh doanh khác.... phù hợp với điều kiện thực tế triển khai Dự án và quy định cùa pháp luật.

Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư có năng lực tài chính để triển khai các phương án hợp tác, hoạt động huy động vốn (bao gồm cả thế chấp các tài sản của Dự án để triển khai phương án huy động vốn), tăng quy mô vốn cho việc triển khai phương án đầu tư và kinh doanh của Dự án phù hợp với thực tế triển khai của Dự án và quy định của pháp luật.