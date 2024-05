Cổ phiếu VIC tăng sau tin kỷ lục 27.600 đơn cọc mua VF 3

VinFast vừa công bố đã có 27.649 đơn đăng ký mua xe VF 3 chỉ sau 66 giờ mở nhận đặt cọc sớm, đạt kỷ lục chưa từng có trên thị trường ô tô. Đặc biệt, 100% đơn hàng đều không được hoàn hủy hoặc chuyển nhượng. Tính ra cứ mỗi 7 phút lại có một đơn đặt cọc mua xe VF 3.

Như vậy với mức giá cọc 15 triệu đồng/xe, VinFast đã có thể thu về 414 tỷ đồng sau hơn 2 ngày nhận cọc.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VFS của VinFast giao dịch tại sàn chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh kể từ khi VF 3 ra mắt. Ngay đầu phiên giao dịch 13/5 và ghi nhận một số phiên bùng nổ nhất từ khi lên sàn. Chốt phiên 13/5, VFS tăng 51,5% so với cuối tuần trước lên vùng giá 4.56 USD. Mức giá này vẫn thấp hơn gần 40% so với đầu năm nhưng so với đáy vào cuối tháng Tư thì VFS đã hồi phục gấp đôi. Trong phiên giao dịch hôm qua, VFS tiếp tục tăng giá thêm 3,16% nữa.

Trong khi đó, cổ phiếu VIC trên sàn HoSE tăng nhẹ với tin đặt cọc kỷ lục. Chốt phiên ngày 16/5, VIC giao dịch xung quanh vùng giá 46.750 đồng/ cổ phiếu, tăng không đáng kể 0,86%. Vốn hóa thị trường của Vingroup tương ứng khoảng 177.000 tỷ đồng, xếp thứ 3 trong danh sách các doanh nghiệp niêm yết giá trị nhất sau Vietcombank, BIDV trên HoSE.

Trước đó cổ phiếu VIC cũng đã tăng mạnh sau khi VinFast ra mắt VF 3. Có lúc hưng phấn nhất, VIC được trả giá 47.980 đồng/cổ phiếu sau đó giảm dần. Tính từ cuối tháng 4 đến nay, thị giá VIC tăng 12% từ 41.00 đồng lên 46.000 đồng/cổ phiếu.

Thị giá VIC trong phiên giao dịch 16/5.

Về VF 3, theo VinFast, mức giá đặc biệt chỉ 235 triệu đồng (thuê pin) và 315 triệu đồng (kèm pin) áp dụng cho các khách hàng đăng ký từ 06h00 ngày 13/5 đến hết ngày 15/5/2024.

Đây là mức giá tạo điều kiện cho đông đảo người dân sở hữu ô tô, nâng tầm chất lượng sống với kinh phí ban đầu rất hợp lý. Cụ thể, khách hàng chỉ cần đối ứng từ 50-70 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được hỗ trợ vay và trả góp với tổng gốc và lãi hàng tháng chỉ hơn 2 triệu đồng trong vòng 8 năm. Trường hợp khách hàng thanh toán toàn bộ, chi phí mua VF 3 cũng chỉ bằng một nửa so với mẫu ô tô xăng đang có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại.

Doanh số kỷ lục của VinFast VF 3 cũng đến từ phương thức bán hàng. Sản phẩm ô tô được giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, VinID cũng như chốt đơn thông qua 9 phiên livestream do 15 người có ảnh hưởng với cộng đồng (KOLs) phối hợp thực hiện.

VF 3 trở thành mẫu xe đầu tiên đạt được lượng đơn đặt hàng trực tuyến vượt 50% tổng số đơn hàng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mô hình kinh doanh O2O (Online-2-Offline).

Tương tự các mẫu ô tô điện khác của VinFast, VF 3 cũng được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng với thời hạn 7 năm hoặc 160.000 km cho xe (tùy điều kiện nào đến trước), và 8 năm không giới hạn km cho pin.

Dự kiến, những chiếc VinFast VF 3 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 8/2024 và sẽ có tối thiểu 20.000 xe được bàn giao trong năm nay.

Bên cạnh doanh số kỷ lục, VF 3 cũng trở thành từ khóa đứng đầu các bảng xếp hạng xu hướng và là chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên các nền tảng truyền thông mạng xã hội kể từ khi VinFast công bố nhận cọc.

Nhận định về lượng đơn đặt cọc, bà Dương Thị Thu Trang - Tổng giám đốc VinFast thị trường Việt Nam cho biết kết quả 27.649 đơn đăng ký mua xe chỉ sau 66 giờ là minh chứng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ và tin tưởng của người dân với thương hiệu ô tô Việt.

VinFast vô cùng biết ơn tình cảm và sự yêu thương của khách hàng với dòng sản phẩm VF 3 nói riêng và thương hiệu VinFast nói chung. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để xứng đáng với tình cảm đặc biệt này và mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, đóng góp của mọi người trong hành trình phát triển thành thương hiệu Việt Nam đẳng cấp hàng đầu thế giới. Hy vọng tất cả chúng ta có thể thể hiện được sự Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam”, bà Trang nhấn mạnh.