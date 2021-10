Còn nhiều "rào cản", vận tải khách tháng 10 giảm gần 60%

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vận tải hành khách lũy kế tháng 10 ước đạt 120,6 triệu lượt khách, giảm 58,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước đạt 2.141 triệu lượt khách, giảm 27,1% so với cùng kỳ.

Luân chuyển hành khách ước đạt 3,545 triệu HK.km, giảm 72,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước đạt 86,32 tỷ HK.km giảm 34,9% so với cùng kỳ. Trong đó, vận chuyển đường sắt giảm sâu nhất 59,9%. Các lĩnh vực khác như hàng không, đường bộ, đường biển và đường thủy lần lượt giảm 48,2%; 27,1%; 31.1%; 23,7%.

Bên cạnh đó, vận tải hàng hóa tháng 10 ước đạt 135,4 triệu tấn, giảm 18,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước đạt 1.335 triệu tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ.

Luân chuyển tháng 10 hàng hóa ước đạt 27 tỷ tấn.km, giảm 10,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước đạt 269,8 tỷ tấn.km giảm 1,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, các lĩnh vực có sự phân hoá nhẹ, trong khi vận chuyển hàng không, đường bộ, đường thủy giảm lần lượt 5,5%; 8,3%; 3,2% thì đường biển tăng 2,9%; đường sắt khởi sắc với mức tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá, hành khách vẫn còn tâm lý e dè khi đi lại bằng phương tiện công cộng thời điểm này. Bên cạnh đó, nhiều địa phương vẫn ban hành nhiểu quy định quá chặt chẽ việc xét nghiệm, cách ly đối với hành khách về địa phương, gây khó cho vận tải khách.

"Vụ Vận tải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị từng bước mở lại vận tải khách đảm bảo nhu cầu vận tải khách cũng như công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2022. Cần có sơ kết, đánh giá hàng ngày, hàng tuần để kịp thể phát hiện, giải quyết các vấn đề còn gây bức xúc trong xã hội, chưa đảm bảo an toàn phòng dịch". Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Trí Đức cho biết, từ nay đến cuối năm, các cơ quan của Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, kịp thời trong tình hình mới.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch vận tải phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022.

Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Vụ Vận tải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị từng bước mở lại vận tải khách đảm bảo nhu cầu vận tải khách cũng như công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2022.

Bộ trưởng cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam sớm sử dụng phần mềm PC-Covid để hành khách khai báo y tế và phục vụ công tác kiểm soát dịch cũng như tập trung hoàn thiện sớm đưa vào vào hoạt động các đường băng mới được sửa chữa tại hai sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất.

Cục Đường sắt Việt Nam nghiên cứu phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sử dụng phần mềm PC-Covid để khai báo y tế và kiểm soát dịch đối với hành khách đi tàu. Bên cạnh đó cần sớm xem xét kế hoạch duy tu đường sắt năm 2022.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị sẵn vật tư dự phòng, chủ động xây dựng kịch bản, tăng cường công tác ứng trực đế xử lý, khắc phục ngay hư hỏng về kết cấu hạ tầng do bão lũ gây ra, đảm bảo kịp thời cho người và phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cần lưu ý khẩn trương thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về hoạt động thu phí điện tử không dừng.

Theo đó, khẩn trương lắp đặt hệ thống thu phí không dừng đối với các trạm còn lại, từ nay đến hết tháng 11, hoàn thành ký hợp đồng, chọn được nhà thầu. Phấn đấu đến tháng 3/2022, lắp xong toàn bộ tất cả các trạm trên hệ thống đường cao tốc toàn quốc. Bên cạnh đó, đổi mới hình thức, tạo điều kiện lợi cho người dân trong sử dụng dịch vụ thu phí không dừng như mở tài khoản, dán thẻ… Phấn đấu đến tháng 6/2022, trên 90% phương tiện được dán thẻ.