Ngày đầu "mở cửa", nhiều chuyến bay hủy phút chót do "vướng" quy định cách ly

Trong ngày 10/10, các hãng hàng không đang triển khai 11 chuyến bay với số lượng chỗ rất hạn chế nhưng theo ghi nhận, nhiều chuyến bay đã "cháy vé" đến hết ngày 12/10.

27 CHUYẾN BAY BỊ HUỶ

Cụ thể, đường bay TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng có 75 khách, Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh 14 khách; từ TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc chỉ có 30 khách, Phú Quốc - TP. Hồ Chí Minh 37 khách; từ TP. Hồ Chí Minh đi Chu Lai tổng 33 khách, chiều Chu Lai - TP. Hồ Chí Minh 5 khách; TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn 55 khách, Quy Nhơn - TP. Hồ Chí Minh 20 khách; TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang 27 khách, chiều ngược lại 20 khách.

Riêng chuyến bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh lên tới 160 khách khởi hành 14h chiều nay do Vietnam Airlines thực hiện. Chuyến chiều ra được tổ chức là chuyến bay công vụ, không có khách thương mại.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, các chuyến bay giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giữa TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, Huế được đặt chỗ nhiều nhất, với những chuyến bay thậm chí đã gần như kín chỗ trong ba ngày 10, 11, 12/10. Các chuyến bay khác như từ TP. Hồ Chí Minh đi Vinh, Quảng Nam, Đà Nẵng…cũng ghi nhận lượng đặt chỗ đang tăng lên.

Chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 12h trưa nay. Tuy nhiên, vào phút chót Vietnam Airlines nhận được thông báo của TP. Hà Nội về việc chưa bố trí được nơi cách ly nên chuyến bay buộc phải hủy bỏ.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên khôi phục lại các đường bay, các hãng hàng không đã phải hủy 27 chuyến bay.

Bên cạnh các chặng bay đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng không thực hiện được vì lý do thời tiết mưa bão thì các chuyến bay của Vietnam Airlines chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội, của VietJet chặng Đà Nẵng - Hà Nội đều không thực hiện được do TP. Hà Nội quy định bắt buộc hành khách phải cách ly tập trung sau khi hạ cánh, nhưng chưa đưa ra hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể .

Gần đây, TP. Hà Nội yêu cầu hành khách phải đáp ứng nhiều tiêu chí đi kèm, trong đó phải cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú (khách sạn) do thành phố công bố. Hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định; sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Danh sách 20 khách sạn được chọn làm cơ sở cách ly tập trung và chi tiết giá thuê phòng kèm cách dịch vụ của từng khách sạn.

Chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Thừa Thiên Huế và ngược lại cũng ngừng khai thác do hành khách phải đăng ký trước và phải được phê duyệt của tỉnh trước khi đến. Vài chuyến bay khác bị hủy do không kịp mở bán vé, hoặc không có khách...

Cũng “vướng” quy định cách ly, chuyến bay VJ632 của VietJet Air có hành trình TP. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng chở theo 75 hành khách tưởng chừng đã bị huỷ vì nhận được thông tin địa phương "chỉ tiếp nhận hành khách đến, từ các khu vực không có ca mắc trong cộng đồng trong vòng 14 ngày". Tuy nhiên, vào lúc 15h35 chuyến bay đã được cất cánh, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 16h35.

Theo Bộ Giao thông vận tải, ngành giao thông đã lựa chọn đối tượng hành khách cho giai đoạn thử nghiệm là hành khách “xanh” kèm theo điều kiện phải xét nghiệm. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản 8318/BYT-DP ngày 3/10 thì đây là các đối tượng không phải cách ly tập trung.

ĐỊA PHƯƠNG CẦN THỰC HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH

Trong một diễn biến liên quan, chiều ngày 10/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 thay mặt Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Công điện nêu rõ, về khôi phục vận tải hành khách bằng đường hàng không đã được Chính phủ chỉ đạo tại Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 8/10/2021, tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, hiện nay một số địa phương thực hiện chưa đúng chỉ đạo nêu trên cũng như chưa thực hiện đúng các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần rà soát, điều chỉnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo nêu trên.

Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế giám sát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương; kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, để tiếp tục đáp ứng yêu cầu phục hồi kinh tế và nhu cầu đi lại của người dân, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid -19, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chậm nhất 3 ngày kể từ ngày ban hành công điện này, phải ban hành quy định, hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc bảo đảm an toàn phòng chống dịch.