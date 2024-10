Cộng đồng sành công nghệ dậy sóng khi VinFast VF 8 tung giá ưu đãi “hời” chưa từng có

SỞ HỮU XE XỊN, GIÁ HỜI VỚI CƠ HỘI “TRỜI CHO”

Thông tin VinFast áp dụng chính sách ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm đến 267 triệu đồng khiến các tín đồ công nghệ “dậy sóng” và nhanh tay chốt cọc VF 8 để được hưởng ưu đãi lớn.

“Tôi nhắm VF 8 từ lâu, định cuối năm mới lên đời xe thay cho xe xăng thương hiệu Hàn Quốc đang đi, nhưng VinFast tung deal ngon quá nên sửa lại kế hoạch, chốt luôn 1 chiếc VF 8 Lux Plus”, anh Nguyễn Vũ Long, CEO một doanh nghiệp về công nghệ phần mềm hào hứng chia sẻ.

Theo vị doanh nhân trẻ, VinFast VF 8 luôn là mẫu xe trong mơ của dân công nghệ và tậu xe ở thời điểm hiện tại là một phi vụ đầu tư thông minh “một vốn nhiều lời”.

Chưa bao giờ trên thị trường có hãng xe tung ra nhiều ưu đãi giá trị đến thế. Cụ thể, VinFast tặng các khách hàng chốt đơn VF 8 từ nay tới 30/11/2024 khoản tiền bằng 6% trị giá xe (tương đương 50% lệ phí trước bạ), gói khám sức khỏe Vinmec trị giá 100 triệu đồng, miễn phí sạc điện và gửi xe (dưới 5 tiếng) 2 năm tại các địa điểm thuộc Vingroup, bộ thảm sàn và bộ sạc 2.2kW…

Hơn nữa, VinFast cho khách hàng lựa chọn nhận các quyền lợi, hoặc quy đổi toàn bộ sang tiền mặt để phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Tính ra, tùy theo từng phiên bản, số tiền mà hãng “cho không” có thể lên tới 267 triệu đồng, một con số không hề nhỏ.

Như vậy, mẫu VF 8 Lux Plus (kèm pin) anh Long vừa cọc có giá niêm yết là trên 1,5 tỷ nhưng nhờ quy đổi các ưu đãi thành tiền mặt, doanh nhân trẻ chỉ tốn hơn 1,3 tỷ để sở hữu được mẫu xe ngập tràn công nghệ này. Đây là mức tiền đã bao gồm cả chi phí lăn bánh, chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng do xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ.

“Công nghệ hiện đại, giá đang tốt, dịch vụ của VinFast thì chưa bao giờ phải phàn nàn. Tranh thủ chốt xe lúc này trước khi thị trường vào mùa cao điểm là quyết định quá chính xác”, anh Long vui vẻ nói.

CÔNG NGHỆ - ĐIỂM HÚT KHÁCH HÀNG ĐẦU TRÊN VF 8

Giống như anh Long, rất nhiều tín đồ công nghệ cho biết sẽ đẩy nhanh kế hoạch lên đời VF 8S Lux hoặc VF 8 Lux Plus trước Tết để tận dụng ưu đãi có 1-0-2 mà hiện tại hãng xe Việt đang áp dụng.

Là kỹ sư công nghệ thông tin, anh Nguyễn Mạnh Cường (Hà Nội) đánh giá cao VF 8 Lux Plus ở các nâng cấp về công nghệ, đặc biệt là trợ lý ảo ViVi 2.0 ứng dụng công nghệ AI tạo sinh (Generative AI).

Vượt ra khỏi phạm vi những câu lệnh cứng nhắc và đơn giản, ViVi 2.0 thông minh hơn hẳn với khả năng tự so sánh, tổng hợp thông tin đồng thời cá nhân hóa theo từng yêu cầu của chủ xe.

“Tôi có thể nói chuyện với trợ lý ảo như hai người bạn về tất cả mọi chủ đề, từ tin mới hàng ngày, hướng dẫn sử dụng xe cho đến tìm địa chỉ ăn ngon... ViVi 2.0 trả lời vô cùng tự nhiên, thú vị và liền mạch. Xe ô tô giờ không chỉ là một phương tiện để di chuyển mà là một người bạn đồng hành cực kỳ thông minh”, anh Cường chia sẻ sau khi trải nghiệm VF 8 Lux Plus vào tháng trước.

Theo tìm hiểu của vị kỹ sư công nghệ thông tin, VinFast VF 8 Lux Plus là một trong những dòng xe thương mại đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ AI tạo sinh trên trợ lý ảo. Đây là lý do chính khiến mẫu xe này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu công nghệ khi vừa ra mắt.

Bên cạnh trợ lý ảo ViVi 2.0, trải nghiệm lái đậm chất công nghệ của chủ xe VF 8 Lux Plus cũng được gia tăng nhờ hệ thống hỗ trợ lái an toàn ADAS với các tính năng cấp độ 2. Xe cũng sở hữu 11 túi khí trên cả hai bản VF 8S Lux và VF 8 Lux Plus – nhiều nhất trong phân khúc - cùng công nghệ tự động xác định tình trạng hành khách hiếm có trong tầm giá.

“Thích nhất là trợ lý ảo và các tính năng công nghệ trên VF 8 sẽ liên tục được cập nhật để ngày càng thông minh hơn theo thời gian. Đó là điều khiến dân yêu công nghệ như tôi không ngừng tò mò, muốn khám phá và sẵn sàng chốt đơn mẫu xe này”, anh Cường khẳng định.

Ngoài những ưu đãi cố định, chủ xe cũng sẽ có cơ hội trúng thưởng 1 căn biệt thự trị giá 12 tỷ đồng và học bổng Vinschool 192 triệu đồng. VinFast cũng giúp chủ xe an tâm “kê cao gối” khi cam kết mua lại xe với trị giá lên tới 90%. Chủ xe VF 8 Eco và VF 8 Plus muốn lên đời cũng được hỗ trợ đổi sang dòng VF 8 Lux với mức định giá xe cũ có thể lên tới 93% giá xe.