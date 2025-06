Báo chí góp phần quan trọng vào sự phát triển, xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng mới của Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng Khẳng định: Trong mọi giai đoạn lịch sử của đất nước, báo chí cách mạng với vai trò là vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn của Nhân dân, đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời thực tiễn sinh động của đất nước, thành phố; tham gia tư vấn, phản biện chính sách; góp phần quan trọng vào định hướng tư tưởng, văn hóa, giáo dục, thẩm mỹ…

Hòa chung vào sứ mệnh thiêng liêng, cao cả đó, Báo chí Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời từ rất sớm và đã luôn sát cánh, đồng cam cộng khổ với quân và dân trên các mặt trận. Ngay sau khi Đảng bộ Đà Nẵng thành lập năm 1930, các tờ báo cách mạng cũng hình thành để đáp ứng nhu cầu phát triển và truyền bá tư tưởng cách mạng.

Thị ủy lâm thời Tourane hết sức coi trọng vai trò của báo chí cách mạng, chủ trương ra báo Còi nhà máy, do Bí thư Thị ủy Hồ Sĩ Thiều khởi xướng và trực tiếp tác nghiệp và Tourane cũng là một trong những đầu mối chủ yếu để phát hành báo Lưỡi cày - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Hai tờ báo Còi nhà máy và Lưỡi cày trở thành công cụ tuyên truyền cách mạng và kêu gọi quần chúng tại Đà Nẵng-Quảng Nam đứng dậy đấu tranh chống thực dân Pháp.

Năm 1942, Tỉnh ủy Quảng Nam cho ra đời tờ báo Cờ độc lập, sau đổi tên thành báo Cờ giải phóng và trong 2 cuộc kháng chiến, nhiều tờ báo tiếp tục ra đời nhằm để tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ cán bộ trụ bám nằm vùng và các tổ chức cách mạng hợp pháp ở vùng đồng bằng, vùng địch hậu, phục vụ xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị cho đấu tranh vũ trang giải phóng miền Nam, như tờ báo Chiến Thắng, tờ báo Quyết Tiến và sau đó đổi tên thành báo Giải Phóng. Đến năm 1966, do yêu cầu tăng nguồn thông tin chính thống, tin cậy cho thành phố Đà Nẵng, Tỉnh ủy Quảng Đà giao Báo Giải Phóng Quảng Đà xuất bản thêm Báo Cờ Giải Phóng phát hành cho nội thành Đà Nẵng.

Tháng 02/1976, Đặc khu Quảng Đà và tỉnh Quảng Nam sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, hai tờ báo Giải phóng Quảng Đà và Giải phóng Quảng Nam sáp nhập thành báo Quảng Nam - Đà Nẵng, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, những người làm báo với bản lĩnh chính trị vững vàng, với tinh thần tiến công của cách mạng, với niềm tin vào lý tưởng của Đảng, đã chủ động dấn thân, hòa mình vào thực tiễn để có những phản ánh kịp thời, sinh động về tình hình của tỉnh. Chất lượng báo từ nội dung đến hình thức được nâng lên rõ rệt, trở thành một trong số ít tờ báo địa phương có lượng độc giả lớn trong cả nước.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao giải nhất Giài báo chí thành phố năm 2024.

Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí và những người làm báo trên địa bàn thành phố tiếp tục có sự chuyển mình mạnh mẽ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội; tuyên truyền những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, biểu dương người tốt việc tốt gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước với những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là khi cả hệ thống chính trị hướng đến dấu mốc tròn 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội mới to lớn mới. Việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam là dấu mốc lịch sử, mở ra cánh cửa cho giai đoạn phát triển đột phá mới, tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng mới trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; là trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của thế giới; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Ông Nguyễn Quảng cho biết: Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đà Nẵng đã tạo ra kỳ tích Sông Hàn trong phát huy phát triển kinh tế - xã hội với mô hình 5 cao, gồm: Tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và chất lượng sống cao”.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu và giữ vững kỳ tích nêu trên, hơn bao giờ hết, thành phố cần sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, báo chí cách mạng và hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đóng vai trò là cầu nối hết sức quan trọng.

Tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã trao giải Báo chí thành phố năm 2024 cho 34 tác phẩm của 80 tác giả, nhóm tác giả.

Dịp này, thành phố Đà Nẵng cũng tặng quà tri ân các nhà báo lão thành có nhiều đóng góp trong sự nghiệp báo chí