Công thức bước lên tỉ phú của các ngôi sao nữ tại Hollywood

Theo Business Insider, điểm chung của những nghệ sỹ - tỷ phú Hollywood giúp họ tích lũy tài sản nhiều hơn hẳn đồng nghiệp chính là tài năng vượt trội và biết cách kinh doanh, đầu tư. Những ngôi sao này không chỉ giàu có nhờ tiền cát-sê mà còn sở hữu các thương hiệu đình đám trong ngành thời trang, làm đẹp hoặc biết xác định chiến lược đầu tư lâu dài.

CA SỸ RIHANNA VÀ "MỎ KIM CƯƠNG" NỘI Y

Khi Rihanna hát ca khúc về vẻ lấp lánh ma thuật khó cưỡng của các viên kim cương trên sàn diễn của show diễn Victoria's Secret, không ai biết trước chỉ vài năm sau, cô chính thức bước vào sân chơi của các tỉ phú nhờ duyên nợ với "mỏ kim cương mềm" nội y: khiến phụ nữ đẹp và tự tin toả sáng.

Khi gác lại sự nghiệp ca hát, album "Anti" của Rihanna vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 100. Năm ngoái, ca sĩ 32 tuổi này vẫn đứng trong xếp hạng 4 nghệ sĩ pop nữ đình đám nhất thập kỷ do trang phê bình âm nhạc Pitchfork bình chọn, bên cạnh Katy Perry, Taylor Swift và Adele. Rihanna có tới 4 bản thu lọt vào top 200 ca khúc xuất sắc nhất thập niên. Thời điểm đó, nhiều fan hâm mộ đã hi vọng việc có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này cộng với việc đứng đầu Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn sẽ là động lực để Rihanna quay trở lại làng nhạc.

3 năm là quãng thời gian không dài nhưng cô ca sĩ xuất thân ở vùng Caribê này đã thực hiện được những mục tiêu khi gác lại sự nghiệp ca hát để tập trung kinh doanh.

Rihanna chia sẻ bí quyết: “Nội y không chỉ khai thác cơ thể người phụ nữ mà còn tôn vinh vẻ đẹp của họ, đấy cũng là mục đích quan trọng mà Savage x Fenty hướng đến. Với tôi, Savage là một từ mạnh mẽ như vậy. Phụ nữ hiện lên với hình ảnh khác, họ truyền tải một thông điệp khác và nhân văn hơn. Ấy là: cô ấy mạnh mẽ, cô ấy chịu trách nhiệm và cô ấy sở hữu tất cả những lựa chọn mà cô đưa ra, không hề yếu đuối”. Fenty chính là tên thật của cô.

Ngày 4/8, tạp chí Forbes cho biết Rihanna hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,7 tỷ USD. Cô là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới và là phụ nữ giàu thứ hai trong làng giải trí, chỉ sau người dẫn chương trình Oprah Winfrey (2,7 tỷ USD).

Dù là "tân binh" của làng thời trang nội y nhưng Savage x Fenty của Rihanna đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị phần. Sinh sau đẻ muộn, có tuổi đời chỉ mới vài năm nhưng thương hiệu đồ lót của Rihanna lại nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần đồ lót dành cho phụ nữ. Theo Forbes, công ty trị giá 13,1 tỷ USD này có mô hình kinh doanh khiến cho Victoria's Secret phải chạy theo học tập dù đã từng thành công lớn với những show diễn triệu đô, xa hoa nay đã lỗi thời.

Hướng đi của nữ ca sỹ da màu là liên kết với mạng trực tuyến để tiếp cận khách hàng. Nếu như thương hiệu nội y Victoria’s Secret nổi tiếng với những “thiên thần”, với những chuẩn mực về hình thể thì Savage x Fenty lại xóa bỏ mọi rào cản về cái đẹp. Ca sĩ thành lập công ty này năm 2017 và hiện sở hữu khoảng 50% cổ phần. Chỉ riêng thương hiệu đồ lót Savage x Fenty của Rihanna cũng giúp cô thu về gần 300 triệu USD.

DIỄN VIÊN REESE WITHERSPOON BÁN CÔNG TY SẢN XUẤT PHIM

Reese Witherspoon được nhận định là người tiếp theo sau Rihanna thành tỷ phú USD ở Hollywood khi thương vụ chuyển nhượng công ty của cô hoàn tất. Nữ diễn viên 45 tuổi này sở hữu công ty sản xuất phim Hello Sunshine được định giá 900 triệu USD. Mỗi năm, lượng khách hàng ồ ạt đổ về giúp cho việc kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

Vào ngành giải trí từ khi còn trẻ, Witherspoon đã phát triển từ ngôi sao điện ảnh tuổi teen thành nữ diễn viên bom tấn Hollywood. Bên cạnh đó cô còn là nữ doanh nhân, người sáng lập câu lạc bộ sách và chủ sở hữu của hãng thời trang Draper James. Nữ diễn viên đã xây dựng được một đế chế cho riêng mình và tích lũy được khối tài sản khổng lồ.

Reese Witherspoon sở hữu 53 giải thưởng, đóng 61 tác phẩm, vẫn lừng lững tiến bất chấp các rủi ro, bước đi không chút chao đảo trên đôi giày cao gót. Cách cô ấy hành xử mọi thứ trông thật dễ dàng, từ những shoot hình chụp ở các địa điểm nguy hiểm như nhà cao tầng, vách núi, hay với trăn, nhện, rắn... đến tính cách mạnh dạn dấn thân giải quyết các bất bình quyền giới, hay cách cô vượt qua các thăng trầm khốc liệt trên thương trường. Chính tính cách sắc lạnh ở Reese Witherspoon là sức mạnh làm nên quyền lực của mình ở kinh đô điện ảnh.

Hello Sunshine khởi đầu có tên Type A Films, được nữ diễn viên thành lập năm 2000. Sau nhiều cuộc sáp nhập mới có tên hiện tại. Công ty chuyên sản xuất phim, show truyền hình, Podcast... Họ cũng đứng sau Little Fires Everywhere của Hulu và một số chương trình truyền hình nổi tiếng khác. Công ty Hello Sunshine đã mang đến nhiều tác phẩm thành công tại phòng vé và được giới phê bình đánh giá cao như Gone Girl, Wild, Little Fires Everywhere và The Dry.

Hello Sunshine điều hành một số công ty con, bao gồm Reese’s Book Club trực tuyến và có ứng dụng dành cho thiết bị di động. Hiện nay ứng dụng này có hơn 2 triệu người theo dõi chỉ riêng trên Instagram. Nhiều lựa chọn yêu thích của Reese’s Book Club đã trở thành sách bán chạy nhất và sau đó trở thành các bộ phim được Hello Sunshine sản xuất sau này.

Năm ngoái, tạp chí Forbes vinh danh Witherspoon là một trong những phụ nữ tự lập quyền lực nhất nước Mỹ. Ở lĩnh vực truyền thông, sản xuất, Witherspoon thường được so sánh với bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey huyền thoại số 1 với tài sản lên tới 2 tỉ USD.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thành lập dòng quần áo may sẵn mang tên Draper James. Ngay khi ra mắt vào năm 2015, Draper James đã nhận được 10 triệu USD tài trợ từ Forerunner Ventures và hai nhà đầu tư khác. Witherspoon cũng đã kiếm được nhiều tiền từ việc trở thành đại sứ thương hiệu cho một số công ty bao gồm Amyris’s Biossance, Crate&Barrel, Elizabeth Arden và Avon. Cô cũng thu được lợi nhuận lớn từ một số khoản đầu tư bất động sản của mình trong vài năm qua.

Reese Witherspoon tài năng và giàu có. Và dường như cô ấy đang muốn củng cố địa vị là một trong những doanh nhân thành công nhất Hollywood. Gần đây nhất, minh tinh từng giành giải Oscar đã chốt deal bán Hello Sunshine cho Baked một công ty truyền thông thuộc tập đoàn Blackstone Group để nhập thêm vào khối tài sản 400 triệu đô la (do Forbes thống kê) 900 triệu USD. Với tổng tài sản 1 tỉ 3, cô chân chính thành nữ tỉ phú giàu thứ 3 ở Hollywood.