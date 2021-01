Cuối năm tiền nhàn rỗi đổ vào đâu?

Mặt bằng lãi suất rất thấp đang đem lại lợi thế lớn cho nhà đầu tư. Nguồn vốn nhàn rỗi và nguồi vốn giá rẻ đang giúp cho cơ hội sở hữu tài sản với chi phí thấp. Kênh đầu tư bất động sản đang nóng lên bên cạnh kênh chứng khoán, bởi lợi thế giá trị tài sản được bảo toàn và khả năng sinh lời trong tương lai.

KÊNH ĐẦU TƯ NÀO CHO LỢI NHUẬN TỐT

Gửi tiết kiệm không còn là lựa chọn hàng đầu lúc này do hiệu quả ngày càng thấp. Tại một số thời điểm, kỳ gửi dưới 6 tháng lãi suất thậm chí đã không còn thực dương. Vì vậy, dòng tiền của nhà đầu tư tiếp tục đổ vào 3 kênh chính là vàng, chứng khoán và bất động sản.

Năm 2020, thị trường vàng có nhiều đợt tăng giá rất mạnh, nhiều nhà đầu tư thắng lớn. Mặc dù vậy, năm qua cũng đã chứng kiến nhiều người "ôm hận", lỗ nặng bởi vì tham gia thị trường không đúng thời điểm. Ngược lại, chứng khoán và bất động sản đều có sự khởi sắc mạnh mẽ vào nửa cuối năm vừa qua, thậm chí vượt kỳ vọng của các nhà đầu tư và đi ngược các dự báo kinh tế trước đó.

Theo số liệu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS), chỉ trong năm 2020, nhà đầu tư trong nước đã mở tới 393.659 tài khoản giao dịch chứng khoán (lập kỷ lục trong hơn 20 năm qua), nâng tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán đạt hơn 2,77 triệu tài khoản. Trong năm 2020 đầy biến động do dịch Covid-19, nhà đầu tư trong nước trở thành "tấm khiên" vững chắc, liên tục đổ tiền vào giao dịch, đối đầu với xu hướng bán ròng của khối ngoại, đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục và tăng trưởng ngoạn mục, giúp chỉ số VN-Index tăng 14,9% so với đầu năm và tăng 67% so với thời điểm đáy.

Bất động sản cũng gây bất ngờ không kém khi có sự tăng giá khá mạnh ở nhiều khu vực, đặc biệt khi thông tin về thành phố mới Thủ Đức, các dự án hạ tầng lớn được triển khai.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, giá bất động sản năm 2020 đã gây nhiều bất ngờ cho giới kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế thế giới lao dốc do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, các chuyên gia đều dự đoán bất động sản sẽ đóng băng, nhưng thực tế thì ngược lại, càng gần về cuối năm, giá nhà đất càng tăng mạnh ở nhiều nơi. Nguyên nhân là do nguồn cung hạn chế, các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn, hạ tầng nhiều nơi hoàn thiện và cú hích từ việc khởi động các công trình hạ tầng lớn như sân bay Long Thành, thành phố Thủ Đức…

NĂM 2021 BẤT ĐỘNG SẢN SẼ NỔI SÓNG?

Tại hội thảo Phát triển đô thị và nhà ở do Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức tại Tp.HCM mới đây, các chuyên gia nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, nhà đầu tư ngắn hạn sẽ ưu tiên nguồn vốn đổ vào chứng khoán, còn giới đầu tư trung và dài hạn thì bất động sản vẫn là sân chơi được ưu ái nhiều nhất.

Tại báo cáo thị trường bất động sản năm 2020 của Công ty DKRA, ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc bộ phận R&D cho biết, riêng tại Tp.HCM chỉ có khoảng 56 dự án mở bán (khoảng 17.579 căn hộ), bằng 71.7% cùng kỳ năm trước.

Và trong năm 2021, đất nền được dự đoán sẽ là kênh đầu tư ưa chuộng, tập trung chủ yếu ở các tỉnh giáp ranh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới tăng mạnh ở hầu hết các địa phương và quận, huyện ngoại thành Tp.HCM.

Một trong những yếu tố đáng lạc quan là diễn biến kinh tế vĩ mô và công tác kiểm soát dịch bệnh rất tốt của Việt Nam. Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,8% trong năm 2021 - mức tăng trưởng thuộc hàng đầu thế giới. Điều này mang đến triển vọng, cơ hội và tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản chuyển mình.

