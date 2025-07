Ecopark ra mắt Đảo Châu Âu - Biểu tượng Wellness Island đầu tiên tại Nghệ An

Kết hợp với hệ tiện ích wellness chăm sóc sức khỏe cao cấp, Đảo Châu Âu trở thành biểu tượng wellness Island đầu tiên tại miền Trung nói chung, Nghệ An nói riêng.

Đảo Châu Âu là phân khu cao cấp, đắt giá nhất Eco Central Park.

NƯỚC VÀ NIỀM CẢM HỨNG BẤT TẬN

Nhà sáng lập Ecopark vừa chính thức giới thiệu ra thị trường phân khu Đảo Châu Âu thuộc dự án Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Đảo Châu Âu rộng 33ha, bao gồm hữu hạn 243 căn biệt thự đảo mang đậm kiến trúc Châu Âu, được định vị là sản phẩm cao cấp, đắt giá nhất tại Eco Central Park.

Nước là nguồn cảm hứng, ngôn ngữ thiết kế chính tại Đảo Châu Âu.

Đảo Châu Âu kế thừa quy hoạch bài bản, khoa học của những ngôi làng cổ nổi tiếng thế giới như: Hallstatt (Áo), Giethoorn (Hà Lan), đồng thời chắt lọc tinh hoa từ những hòn đảo riêng tư của giới thượng lưu toàn cầu: Indian Creek, Fisher Island (Hoa Kỳ), Sentosa (Singapore) - nơi mỗi nhánh đảo là một thế giới biệt lập dành riêng cho những người hiểu rõ giá trị đích thực, nơi mặt nước trở thành lớp bảo vệ tự nhiên và sự riêng tư trở thành chuẩn mực.

90% các căn biệt thự đều có "view" mặt nước.

Tại Đảo Châu Âu, diện tích mặt nước chiếm 10ha giúp 90% các căn biệt thự đều có "view" mặt nước, trong khi đó diện tích xây dựng chỉ chiếm 4.7 ha, tương đương 14%. Tỷ lệ 1m2 xây dựng đi kèm 2m2 mặt nước không chỉ là một chỉ số quy hoạch, mà là tuyên ngôn đắt giá về triết lý sống, đẳng cấp và giá trị bền vững của dự án Đảo Châu Âu.

“Mật độ 14% đồng nghĩa với việc 86% còn lại là cây xanh, mặt nước, giao thông nội khu, vườn trị liệu và các tiện ích mở. Đây là lựa chọn hiếm gặp trong quy hoạch đô thị Việt Nam, tạo điều kiện lý tưởng cho phong cách sống wellness - nghỉ dưỡng mỗi ngày. 14% không phải là một con số kỹ thuật. Đó là cam kết sống khác biệt: nơi con người được đặt ở trung tâm - chứ không phải công trình, lợi nhuận hay bê tông hóa”, ông Nguyễn Đức Cảnh- Phó tổng giám đốc Eco Central Park chia sẻ.

Không gian sống Wellness Island lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An.

Các nhánh đảo tại Đảo Châu Âu được thiết kế theo nghệ thuật sắp đặt tự nhiên, quy hoạch đường cong mềm mại có chủ đích. Các đường cong này làm chậm và ổn định dòng chảy tự nhiên của mặt nước, giúp nước không xoáy mạnh, không tù đọng, mà luân chuyển nhịp nhàng - như “mạch máu khỏe mạnh” của khu đô thị. Dòng chảy mềm mại này cũng tạo nên trường năng lượng nhẹ nhàng, điều hòa khí hậu vi mô, giúp giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm nhẹ, giúp thu hút năng lượng tốt, giữ được sự an yên cho cư dân sống tại đó.

BIỂU TƯỢNG WELLNESS ISLAND ĐẦU TIÊN TẠI NGHỆ AN

Tại miền Trung nói chung, Nghệ An nói riêng, Đảo Châu Âu là sự kết hợp đầu giữa yếu tố đảo (mặt nước) và wellness (chăm sóc sức khỏe). Đó là không gian sống riêng tư tuyệt đối, biệt lập giữa thiên nhiên, được ôm trọn bởi mặt nước xanh mát và ngay tại chính mỗi căn biệt thự trở thành không gian trị liệu, giúp hồi phục năng lượng và cảm xúc một cách tự nhiên nhất.

Đảo Châu Âu với 10ha mặt nước tạo nên một trong 3 giá trị cốt lõi tạo nên hệ sinh thái sống toàn diện.

Để Đảo Châu Âu trở thành biểu tượng wellness Island đầu tiên tại Nghệ An, nhà sáng lập Ecopark thiết kế “tam giác trị liệu” gồm ba yếu tố cốt lõi tạo nên một hệ sinh thái sống toàn diện. Thứ nhất là mặt nước. Không chỉ là cảnh quan, mặt nước cong mềm mại là nơi tâm trí được làm dịu, cảm xúc được thanh lọc, giúp cư dân cảm thấy thư giãn, an toàn, dễ thở hơn so với không gian nhiều góc cạnh. Với mặt nước xung quanh và tầm view ngay bên thềm nhà, mỗi căn biệt thự tại đây như một ốc đảo trị liệu, giúp cư dân chủ động chăm sóc sức khỏe tại gia.

Wellness Clubhouse nằm tại vị trí trung tâm Đảo Châu Âu.

Thứ hai là cảnh quan và vườn trị liệu. Nhà sáng lập Ecopark thiết kế Đảo Châu Âu gồm 4 đảo hoa, 8 khu vườn theo chủ đề: vườn thảo dược, vườn vận động, vườn yoga, tuổi thơ, cộng đồng,… được ví như các spa mở dưới tán lá để cân bằng tuần hoàn - thần kinh - hô hấp - vận động - tinh thần. Mỗi khu vườn là một chặng nghỉ cho cảm xúc, nơi từng giác quan được đánh thức bằng hương thơm, âm thanh, ánh sáng và chất liệu thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ trẻ thơ đến người cao tuổi.

Thứ ba là Wellness Clubhouse - trái tim Đảo Châu Âu - không gian kết nối cộng đồng tinh hoa, đồng điệu và bắt đầu một liệu trình chăm sóc sức khỏe chủ động kết hợp giữa y học và công nghệ của cư dân.

HƠI THỞ CHÂU ÂU GIỮA LÒNG THÀNH VINH

Đảo Châu Âu mang đâm nét kiến trúc châu Âu, luôn đề cao sự cân đối, tỉ lệ hài hòa từ những chi tiết nhỏ nhất. Những mái dốc 35 - 60 độ, phủ ngói gốm thủ công cao vút, cửa sổ mái, cửa sổ cao, chia nhiều nan nhỏ mang đến vẻ bề thế nhưng không phô trương, tạo cảm giác sang trọng, ấm cúng và thanh lịch. Không chỉ là nơi ở, kiến trúc Đảo Châu Âu còn truyền tải gu thẩm mỹ, nếp sống và chiều sâu văn hóa vượt thời gian.

Không gian sống tận hưởng tại Đảo Châu Âu.

Tại Đảo Châu Âu - phân khu biệt lập đắt giá của Eco Central Park, cảnh quan không chỉ làm đẹp mà trở thành linh hồn của cuộc sống. Phân khu được quy hoạch thành 4 hòn đảo theo 4 phong cách hoa riêng biệt, được định hình như một “chương sống” mang bản sắc riêng, phản ánh cá tính và cảm xúc của từng nhóm cư dân.

Đảo Hoa Hồng là bản tình ca của sự dịu dàng và lãng mạn, gợi nhớ những khu vườn cổ nước Anh và hơi thở phóng khoáng của hồ Como nước Ý. Đảo Diên Vỹ mang tinh thần làng hoa Hà Lan với vẻ đẹp của trật tự và cấu trúc. Đảo Violet là lời thì thầm dịu dàng từ nước Pháp, mang phong cách sống lãng mạn đặc trưng miền Nam Provence. Và cuối cùng, Đảo Hoa Ý là bản giao hưởng rực rỡ nhất - nơi cảm xúc thăng hoa giữa sắc màu Địa Trung Hải.

Đảo Châu Âu trở thành không gian dẫn lối phong cách sống.

Theo ông Hoàng Đình Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland, tại bốn hòn đảo tạo nên viên ngọc biệt lập của Eco Central Park, không chỉ một thế hệ được sống tốt, mà nhiều thế hệ sẽ được sống tinh hoa. Chính sự chỉn chu trong quy hoạch, sự kén chọn trong cộng đồng cư dân và tầm nhìn lâu dài trong từng chi tiết sẽ làm nên một Đảo Châu Âu không chỉ để ở - mà để truyền đời.

