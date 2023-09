Đà Nẵng sẽ đấu giá 125 lô đất trong quý 4/2023

Theo UBND TP. Đà Nẵng, tại quận Cẩm Lệ, thành phố sẽ đấu giá quyền sử dụng Khu đất A1-14 thuộc Khu C-Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, với mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ.

Ngoài ra, còn tiến hành đấu giá 3 lô thuộc Khu E và 3 lô thuộc Khu D-Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 1); 3 lô thuộc Khu E2 mở rộng-Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 2-PK1). Các lô đất đều có mục đích sử dụng đất ở đô thị.

Tương tự, tại quận Liên Chiểu, thành phố cũng đấu giá quyền sử dụng lô 01 B2-3 và lô 24 B2-5 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 3, mục đích là đất ở đô thị; Khu đất số 522B Nguyễn Lương Bằng, mục đích sử dụng là đất cơ sở y tế (xây dựng bệnh viện đa khoa).

Còn tại quận Ngũ Hành Sơn, dự kiến đấu giá 53 lô đất, gồm 16 lô thuộc Khu tái định cư Khái Tây 2 Bá Tùng mở rộng; 7 lô thuộc Khu dân cư phía bắc Bến xe Đông Nam; 30 lô thuộc Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3)-vị trí 1. Mục đích là đất ở đô thị.

Tại huyện Hòa Vang sẽ đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất thuộc Khu B-Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 2-PK1); 3 lô đất thuộc Khu tái định cư Hòa Nhơn (phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi); 3 lô đất thuộc Khu tái định cư Hòa Liên 5. Mục đích sử dụng là đất ở nông thôn.

Tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất. Trong đó có lô 99B, ngã ba đường Nguyễn Hữu Dật - Huỳnh Mẫn Đạt; lô 96 B1.1, ngã ba đường Trịnh Công Sơn - Tiên Sơn 9; và lô 01 B1.2 ngã ba đường Trịnh Công Sơn - Tiên Sơn 9. Mục đích sử dụng của 3 lô đất này là đất ở đô thị; nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trong khi đó, ở quận Sơn Trà, thành phố quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 46 lô đất. Bao gồm 11 lô đất tại Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang và hơn 30 lô đất thuộc các địa bàn khác. Cụ thể là: Khu tái định cư Mân Thái 3, (phường Mân Thái) 2 lô; Khu dân cư An Hòa 4 (phường Nại Hiên Đông) 2 lô; Khu dân cư An Hòa 4 (phường An Hải Bắc) 2 lô; Khu tái định cư Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông) 14 lô; Khu đất công trình công cộng thuộc Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang (phường Nại Hiên Đông) 15 lô. Mục đích sử dụng là đất ở đô thị.

Riêng quận Thanh Khê chỉ có 1 khu đất đấu giá là lô 353 B1.2 Khu dân cư số 1 Phần Lăng với mục đích đất ở đô thị.

Địa phương cho biết, đấu giá quyền sử dụng đất là phương thức thu hút hiệu quả nguồn lực từ đất đai nhằm phục vụ đầu tư, phát triển. Các doanh nghiệp muốn sở hữu những khu đất sẽ chịu sự cạnh tranh từ nhiều doanh nghiệp khác, bởi nhu cầu thuê đất trên địa bàn hiện rất lớn.

Để đảm bảo công tác đấu giá quyền sử dụng đất được tiến hành hiệu quả, minh bạch, UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan phải thường xuyên trao đổi thông tin với công an thành phố về tình hình triển khai đấu giá, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Nếu phát hiện dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật, trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, phải kịp thời báo cáo để xử lý theo quy định của pháp luật.