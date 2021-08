Đan Mạch chuẩn bị dỡ toàn bộ hạn chế chống Covid, nhờ tiêm chủng đạt 71%

Đến ngày 10/9, Đan Mạch sẽ dỡ toàn bộ những hạn chế chống Covid-19 còn lại, sau khi Bộ Y tế nước này tuyên bố virus Sars-Cov2 “không còn là một nguy cơ nghiêm trọng đối với xã hội” nhờ tỷ lệ tiêm chủng đã đạt tới mức cao.

“Đại dịch đã được kiểm soát. Chúng ta đã đạt tới mức tiêm chủng kỷ lục”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch Magnus Heuicke nói trong một tuyên bố hôm 27/8 được tờ Guardian trích dẫn. “Đó là lý do tại sao chúng ta có thể dỡ bỏ những quy định đặc biết đã được áp dụng để chống lại Covid-19”.

Tuy nhiên, ông Heuicke cảnh báo rằng ngay cả khi Đan Mạnh “đang ở trong một trạng thái tốt vào thời điểm này”, đại dịch vẫn chưa kết thúc và Chính phủ sẽ không ngại “hành động gấp rút nếu đại dịch một lần nữa đe doạ sự vận hành thiết yếu của xã hội”.

Đan Mạch hiện là nước có tỷ lệ tiêm chủng cao thứ ba trong Liên minh châu Âu (EU), theo dữ liệu từ Our World in Data. 71% dân số Đan Mạch đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, so với tỷ lệ 80% ở Malta và 73% ở Bồ Đào Nha.

Anh - nước dỡ bỏ hầu hết các hạn chế chống dịch từ hôm 19/7 - có tỷ lệ tiêm đủ hiện đạt 62%.

Tính bình quân trong 7 ngày gần nhất, Đan Mạch mỗi ngày có 167 ca nhiễm Covid-19 trên 1 triệu dân, cao hơn so với mức bình quân của toàn EU là 149 ca/1 triệu dân, nhưng thấp hơn nhiều so với con số 492 ca/1 triệu dân ở Anh.

Đan Mạch là một trong những nước đầu tiên ở châu Âu áp dụng phong toả một phần vào tháng 3 năm ngoái, khi Covid trở thành đại dịch toàn cầu. Ở thời điểm đó, Đan Mạch triển khai các biện pháp như đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu.

Sau nhiều đợt thắt chặt rồi nới lỏng các hạn chế chống dịch trong suốt thời gian đại dịch, Đan Mạch cũng là một trong những nước đầu tiên bắt đầu mở cửa trở lại, bằng việc triển khai “hộ chiếu Covid” vào hôm 21/4 năm nay.

Các nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, phòng gym, sân vận động và hiệu làm tóc ở nước này đã mở cửa trở lại từ thời điểm đó đối với tất cả mọi người đã được tiêm vacine đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ đồng hồ, hoặc đã từng nhiễm Covid trong vòng 2-12 tuần gần nhất.

Từ hôm 1/8, Đan Mạch đã dỡ quy định trên đối với một số địa điểm như sân vận động. Giờ đây, quy định sẽ tiếp tục được dỡ bỏ tại hầu hết các địa điểm còn lại trên toàn quốc từ ngày 1/9 trở đi. Tuy nhiên, “hộ chiếu Covid” vẫn sẽ áp dụng đối với các hộp đêm và những sự kiện lớn như các trận đấu bóng đá cho tới ngày 10/9.

Từ sau ngày 10/9, Chính phủ Đan Mạch sẽ không còn phân loại Covid-19 là “nguy cơ nghiêm trọng đối với xã hội”. Điều này đồng nghĩa xoá bỏ căn cứ luật pháp cho các hạn chế - người phát ngôn của Bộ Y tế Đan Mạch cho hay.

Tuy nhiên, hạn chế nhập cảnh vào Đan Mạch vẫn có hiệu lực tới ít nhất tháng 10, vì đây là một thoả thuận riêng giữa các chính đảng lãnh đạo của nước này.