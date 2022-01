Danh tính 3 cán bộ đã nhận hàng trăm triệu đồng/xe để "làm luật" thông quan xe hàng ở Lạng Sơn

Ngày 13/1/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra sự có hay không việc các xe hàng nông sản qua trung gian là các đại lý hải quan phải chi tiền để “xếp lốt” thông quan nông sản như báo chí nêu.

Ngày 14/1/2022, Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin cho biết, cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Ba đối tượng là Đinh Văn Thìn (SN 1978, trú tại Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn); Nông Tuấn Anh và Lâm Văn Hưởng, đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc UBND huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) được giao nhiệm vụ quản lý, phát phiếu thứ tự cho phương tiện tại bãi trung chuyển.

Lợi dụng việc được giao quản lý bãi đất trống trên địa bàn để xếp xe, điều tiết, phân luồng phương tiện xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu, những người trên đã móc nối, nhận tiền của chủ hàng để mua bán “lốt”, cho các xe đến sau nhưng được vượt lên trước để tới cửa khẩu làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Bước đầu xác định các đối tượng câu kết thực hiện hành vi phạm tội với số tiền từ 200-300 triệu/xe để hàng hoá được xuất khẩu nhanh trong khi trên thực tế, các xe tại bãi phải chờ từ 13-14 ngày mới có thể thông quan.

Hiện công an Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh rõ vụ việc gây bức xúc dư luận kể trên.

Thời gian qua, mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng từ phía địa phương cũng như các ban ngành, tuy nhiên tình trạng ùn ứ xe nông sản vẫn là vấn đề nan giải. Theo thống kê, hiện vẫn còn hàng ngàn xe phải nằm chờ tại Lạng Sơn và chưa biết bao giờ mới được thông qua. Chính vì quá nóng ruột với hàng hóa tồn đọng, chủ hàng cũng đã tìm nhiều cách để xuất được xe hàng.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thường xuyên thông tin khuyến cáo đến các chủ hàng và lái xe khi đưa hàng hóa vào làm thủ tục xuất nhập khẩu phải lựa chọn đại lý hải quan và các tổ chức cung ứng dịch vụ xuất nhập khẩu uy tín, chuyên nghiệp, tin cậy để tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Địa phương này cũng đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý đối với đại lý làm thủ tục hải quan, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu trên tinh thần công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc điều hành đã đề ra.