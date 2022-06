Đất nền sổ đỏ VSIP 1 - AN Residence được giới đầu tư săn đón

Theo thống kê từ DKRA Vietnam, trong cả năm 2021 đất nền của tỉnh Bình Dương chỉ có khoảng 870 sản phẩm, tập trung ở các huyện vùng ven. Trong khi tại vùng lõi trung tâm phát triển mạnh với hàng loạt khu công nghiệp như VSIP1, Sóng Thần, Việt Hương, Bình Chuẩn,… thu hút hàng chục ngàn công nhân, hàng trăm chuyên gia đến đây làm việc lại hoàn toàn vắng bóng các dự án được quy hoạch bài bản, có pháp lý sạch.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Phố thương mại chuyên gia VSIP 1 - An Residence, cách trung tâm Tp.HCM chỉ 20 phút, mang đến cho cư dân những trải nghiệm tiện ích và dịch vụ đẳng cấp, đưa nơi đây trở thành điểm đến ấn tượng, góp phần thay đổi diện mạo khu đô thị sát vách khu công nghiệp VSIP 1 và gia tăng giá trị sinh lời vượt trội.

Dự án ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng nhờ ưu thế vượt trội về vị trí, giá hợp lý, pháp lý minh bạch và đã có sổ đỏ riêng cho từng nền.

HƯỞNG LỢI TỪ HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Khu công nghiệp VSIP 1 tọa lạc trên vị trí chiến lược tại thị xã Thuận An tiếp giáp với 2 trục chính là Quốc lộ 13 và Đường DT743, nằm trong khu vực được coi là trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam nên VSIP 1 mỗi năm còn thu hút hàng chục ngàn công nhân ở khắp mọi nơi đổ về đây làm việc.

Đáng kể nhất cho sự phát triển đó chính là dự án mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Vĩnh Bình thuộc thành phố Thuận An đến thành phố Thủ Dầu Một, với chiều dài khoảng 12,7 km, quy mô từ 6 làn xe lên 8 làn xe. Dự kiến, Bình Dương sẽ xây dựng 2 cầu vượt trên đoạn đường này tại các nút giao cầu Ông Bố và đại lộ Hữu Nghị, đoạn gần Khu công nghiệp VSIP 1.

Không khí tại An Residence trở nên nhộn nhịp hơn khi cư dân bắt đầu triển khai xây dựng.

Là dự án đất nền duy nhất còn sót lại ở trung tâm Bình Dương, Phố thương mại chuyên gia VSIP An Residence có vị trí đắc địa khi nằm ở mặt tiền đường 22/12 - Thuận An Hòa, liền kề với loạt khu công nghiệp quy mô lớn nhất miền Nam như: VSIP 1, Sóng Thần, Việt Hương, Bình Chuẩn và 3 tuyến giao thông huyết mạch là Quốc lộ 13, ĐT743 và Cao tốc Mỹ Phước- Tân Vạn, giúp kết nối nhanh chóng với thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An.

AN Residence đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sống của cư dân do nằm trong khu dân sư sầm uất hiện hữu, xung quanh là các tiện ích ngoại khu đầy đủ như: Chợ, siêu thị, bệnh viện Quốc tế, hệ thống giáo dục các cấp và chỉ cách trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf quốc tế Sông Bé trong khoảng 5 phút.

Ngoài ra, thành phố Thuận An, nơi AN Residence đang tọa lạc là một trong 10 thành phố trực thuộc tỉnh có dân số lớn nhất cả nước, với hơn 600.000 người nên nhu cầu về nhà ở cực kỳ lớn.

Hiện nay AN Residence đã và đang đón những cư dân đầu tiên về đây xây dựng tổ ấm và phát triển kinh doanh, khiến không khí tại dự án trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn. Được xem là “linh hồn” của các khu đô thị sầm uất nên cư dân An Residence không chỉ được sống trong môi trường văn minh, thịnh vượng mà còn hưởng lợi lớn từ khai thác kinh doanh hoặc cho thuê với mức giá có thể lên tới vài chục triệu/tháng. Trường hợp chủ sở hữu muốn chuyển nhượng cũng có thể thu về 15-25% lợi nhuận sau một năm, mức lãi vượt xa lãi suất tiết kiệm ngân hàng hiện thời.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN LINH HOẠT

Phố thương mại chuyên gia VSIP- AN Residence nằm trong khu dân cư sầm uất hiện hữu, có quy mô 200 nền, diện tích đa dạng từ 67-126 m2, bao gồm các dòng sản phẩm shophouse một trệt, 3 lầu và nhà phố một trệt, 2 lầu, phù hợp nhu cầu an cư và đầu tư.

An Residence được kỳ vọng trở thành khu dân cư kiểu mẫu tại TP. Thuận An.

Dự án được quy hoạch bài bản, thoáng đãng với hệ thống giao thông nội khu rộng lớn, có lộ giới từ 12 - 13 mét, công viên cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống điện, nước và viễn thông ngầm hóa hoàn chỉnh nên có thể nhận nền và xây dựng ngay.

Đặc biệt, AN Residence còn là dự án đất nền hiếm hoi tại Bình Dương có pháp lý sạch, đã có sổ đỏ từng nền, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Ngoài ra, AN Residence có giải pháp thanh toán linh hoạt. Với mức giá từ 36 triệu đồng/m2, được ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 80% với thời hạn 30 năm, giúp giãn dòng tiền và giảm áp lực tài chính tối đa cho nhà đầu tư.

Nhìn chung, với quy hoạch đẹp, đồng bộ, cộng đồng văn mình hiện đại, Phố thương mại chuyên gia VSIP 1 - AN Residence sẽ là nơi an cư lý tưởng. Bên cạnh đó, với lợi thế nằm trong khu dân cư sầm uất và sở hữu tuyến phố thương mại nên nơi đây rất thuận lợi cho việc kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng. Trong tương lai, AN Residence được định vị sẽ trở điểm đến ấn tượng, góp phần thay đổi diện mạo khu đô thị sát vách khu công nghiệp VSIP 1 và gia tăng giá trị sinh lời vượt trội.

AN Residence được Kinh doanh Tiếp thị bởi công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi - DKRS.