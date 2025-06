Dấu ấn 12 năm kiên định chăm sóc sức khỏe chủ động của Care For Việt Nam

Trong tập đầu tiên của series podcast Business & Beyond do Z.Studio thực hiện, với chủ đề “Từ nhu cầu bất biến đến tăng trưởng bền vững”, ông Vũ Hải Dương - Phó Tổng giám đốc CFVN - đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về chiến lược phát triển độc đáo này. Năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc 12 năm CFVN đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam.

Trải qua hơn một thập kỷ gắn bó với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, ông Dương chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường và nhận thấy rõ nhu cầu ngày càng tăng của người Việt về một cuộc sống khỏe mạnh, cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

Tại CFVN, triết lý kinh doanh luôn đặt khách hàng làm trung tâm. Theo ông Dương, điều này không chỉ là đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn là cam kết dài hạn, mang đến chuỗi giải pháp giúp người tiêu dùng chủ động xây dựng sức khỏe từ gốc, hướng tới chất lượng sống tích cực và bền vững. “Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm, mà kiến tạo giải pháp đồng hành lâu dài, phù hợp với từng cá nhân,” ông nhấn mạnh.

Ông Vũ Hải Dương, Phó Tổng giám đốc CFVN, đã có những chia sẻ sâu sắc về chiến lược phát triển của công ty trong tập podcast với chủ đề “Từ nhu cầu bất biến đến tăng trưởng bền vững”.

HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO HỆ SINH THẢI DINH DƯỠNG

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi CFVN thực hiện tái cấu trúc toàn diện để nâng cao năng lực nội tại. Từ việc hợp tác với Carefore Global New Zealand (CFG) để chọn lọc vùng nguyên liệu đạt chuẩn và nhà máy sản xuất tiên tiến, đến đầu tư vào công nghệ và nghiên cứu phát triển (R&D), tất cả đều hướng tới mục tiêu kiểm soát chất lượng từ gốc, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

“Nếu muốn kiểm soát chất lượng và chinh phục thị trường bằng giá trị thực, chúng tôi phải chủ động từ khâu nguyên liệu, công nghệ đến phát triển sản phẩm. Đó là con đường duy nhất để đảm bảo chất lượng vượt trội mà không phụ thuộc vào bên ngoài,” ông Dương khẳng định.

Quyết định này đòi hỏi sự thay đổi lớn về định hướng, quy mô đầu tư và cách tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, như ông Dương chia sẻ: “Trong một thế giới thay đổi không ngừng, doanh nghiệp cần sức mạnh nội tại đủ vững để đi đường dài, đủ linh hoạt để thích nghi và đủ bản lĩnh để tạo ra chuẩn mực mới.”

Chiến lược này được xây dựng trên nền tảng 12 năm thấu hiểu nhu cầu, lối sống và đặc điểm thể chất của người Việt. CFVN không đi theo lối mòn mà tiên phong đổi mới công thức, tích hợp công nghệ dinh dưỡng tiên tiến để tạo ra sản phẩm đạt chuẩn quốc tế từ New Zealand, nhưng tối ưu cho thể trạng người Việt. Chuỗi giá trị này được bảo chứng bởi nguồn nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng từ các đối tác uy tín và sự hợp tác với các nhà máy sản xuất hiện đại hàng đầu tại New Zealand.

NỀN TẢNG XÂY DỰNG NIỀM TIN BỀN VỮNG

CFVN luôn đặt tiêu chuẩn khắt khe khi lựa chọn đối tác nguyên liệu tại New Zealand - nơi nổi tiếng với điều kiện tự nhiên ưu đãi và quy trình sản xuất minh bạch, nghiêm ngặt, tôn trọng môi trường. Trong giai đoạn chuyển đổi cuối năm 2023, CFVN đã hợp tác với các đối tác danh tiếng như GMP Dairy, Bodco, Nutrizone Pharma Limited và PharmaNZ. Mỗi đối tác đều sở hữu thế mạnh riêng và được công nhận bởi các chứng nhận quốc tế uy tín như GMP, RMP, HACCP.

CFVN hợp tác với các nhà máy sản xuất danh tiếng như GMP Dairy, Bodco, Nutrizone Pharma Limited và PharmaNZ nhằm mang lại những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế từ New Zealand.

Đặc biệt, đối tác CFG tại New Zealand cam kết thực hiện “khế ước đạo đức” trong khai thác sữa non, chỉ thu lấy sữa non sau khi bê con được bú đủ trong 24 đến 72 giờ đầu đời. “Tuân thủ đạo đức trong khai thác và sản xuất là nền tảng xuyên suốt chuỗi cung ứng của chúng tôi,” ông Dương khẳng định. Theo ông, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, đồng thời là ranh giới giữa kinh doanh vì lợi nhuận và phát triển bền vững dựa trên giá trị nhân văn.

CFVN cũng kiên định từ chối các đối tác không đáp ứng tiêu chuẩn, dù có thể đưa ra mức giá hấp dẫn. Ông Dương kể về trường hợp một nhà cung cấp Omega-3 nổi tiếng toàn cầu: “Sản phẩm của họ đáp ứng nhiều tiêu chuẩn và giá cạnh tranh, nhưng chúng tôi phát hiện chất lượng giảm sau thời gian bảo quản. Điều này đi ngược cam kết của CFVN, nên chúng tôi từ chối để tìm đối tác phù hợp hơn, dù khó khăn.”

Quyết định này phản ánh nguyên tắc cốt lõi của CFVN: không chạy theo thị trường bằng mọi giá, mà chinh phục bằng chuẩn mực riêng, nơi đạo đức, chất lượng và khoa học luôn song hành.

NIỂM TIN - CHÌA KHÓA ĐỊNH VỊ KHÁC BIỆT

Trong thị trường thực phẩm bổ sung đầy cạnh tranh, niềm tin là yếu tố tạo nên sự khác biệt. CFVN hiểu rằng niềm tin không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn từ sự minh bạch, tri thức và đồng hành. “Người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm câu trả lời, mà cần biết cách đặt câu hỏi đúng. Nếu doanh nghiệp không cung cấp câu trả lời chính xác và chân thật, họ sẽ bị loại bỏ,” ông Dương nhấn mạnh.

Các Đối tác kinh doanh CFVN trong chuyến tham quan tìm hiểu nhà máy Bodco tại New Zealand.

Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, CFVN đầu tư vào những giá trị cốt lõi, không đổi trong 5, 10 hay 20 năm tới. “Nhu cầu sống khỏe, sống đẹp, sống ý nghĩa là bất biến. Chúng tôi chọn đi sâu và làm thật tốt điều đó, bởi đó là giá trị bền vững nhất,” ông Dương khẳng định.

Chiến lược xây dựng hệ sinh thái dinh dưỡng của CFVN không chỉ là định hướng sản phẩm mà còn là cam kết phát triển bền vững, gắn bó lâu dài với người tiêu dùng và cộng đồng. Đó là hành trình thầm lặng nhưng quyết liệt, nơi doanh nghiệp không ngừng đổi mới để phụng sự sức khỏe - một trách nhiệm thiết thực và gần gũi.