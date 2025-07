Siberian Wellness chủ động và kiên định với chiến lược xanh hóa sản xuất

Trong chuyến tham quan đầu tháng 6, chúng tôi – các phóng viên tới từ nhiều nước khác nhau bước vào khu vực kiểm soát nghiêm ngặt, mặc đồ bảo hộ, giày khử trùng và bắt đầu hành trình khám phá cách doanh nghiệp này vận hành một mô hình sản xuất xanh ngay từ bên trong. Từ hạ tầng, dây chuyền sản xuất, đến cách xây dựng văn hóa nội bộ, Siberian Wellness cho thấy họ không chỉ nói về ESG – mà sống với nó.

“Một công thức ESG chỉ thực sự hiệu quả khi được tích hợp sâu sắc vào DNA của thương hiệu, phản ánh trong mục tiêu và chỉ số vận hành của từng bộ phận,” bà Tatyana Gorokhovskaya, Chủ tịch Tập đoàn, chia sẻ với các phóng viên.

Ngay từ năm 2020, tập đoàn đã phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững đến năm 2030, xoay quanh sáu trụ cột: sản xuất xanh, bao bì xanh, cửa hàng xanh, hoạt động xanh, hệ sinh thái và khí hậu, cùng giáo dục môi trường. “Chúng tôi xem mình là người chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành mô hình kinh doanh bền vững. Những tiêu chuẩn cao nhất là những gì chúng tôi tự đặt ra cho chính mình,” bà nói thêm.

HẠ TẦNG XANH VÀ CÔNG NGHỆ SẠCH

Tổ hợp sản xuất “Laboratoriya Sovremennogo Zdorovya” được mở rộng liên tục từ khi thành lập đến nay có diện tích hơn 24.000 m² với 18 dây chuyền sản xuất. Ngay khi bước vào khu xưởng chính, chúng tôi cảm nhận được không gian sản xuất khép kín, sạch sẽ. Kỹ thuật viên thao tác trong các buồng kín, nơi từng bước kiểm soát chất lượng được vận hành tự động.

Được biết, mỗi tháng, các dây chuyền tự động xử lý hơn 5.000 lượt kiểm nghiệm chất lượng, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và mạng nơ-ron trong phân tích dữ liệu, kiểm nghiệm giả thuyết và tối ưu hóa quy trình. Hệ thống quản lý tài liệu được số hóa toàn diện để cắt giảm lượng giấy sử dụng, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát và truy xuất dữ liệu vận hành.

Tổ hợp nhà máy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mạng nơ-ron trong phân tích dữ liệu, kiểm nghiệm giả thuyết và tối ưu hóa quy trình.

Về môi trường, toàn bộ nước máy sử dụng trong quy trình sản xuất đều phải qua xử lý bắt buộc, đảm bảo chất lượng tương đương nước cất. Hệ thống lọc khí HEPA được lắp trực tiếp trên các dây chuyền, với hiệu suất lọc đạt 99,17% và được giám sát, thay thế định kỳ hai lần mỗi năm.

Hệ thống tự động giám sát lượng rác thải phát sinh và kho lưu trữ mini cho vật liệu tái chế giúp loại bỏ tồn đọng rác thải, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất thải. Nhờ đó, nhà máy được xếp loại Mức III - tác động rất nhỏ tới môi trường theo tiêu chuẩn hiện hành của Nga.

Một điểm đáng chú ý khác là việc sử dụng marmoleum - vật liệu lát sàn sinh học làm từ dầu hạt lanh, đá vôi nghiền, bột gỗ và nhựa cây - không chỉ thay thế cho vật liệu công nghiệp truyền thống mà còn góp phần duy trì chất lượng không khí sạch trong không gian nhà xưởng.

SẢN PHẨM SẠCH TỪ NGUỒN GỐC

Triết lý xanh không chỉ hiện diện trong quy trình sản xuất mà còn in dấu trong từng sản phẩm của Siberian Wellness. Công ty vận hành bốn bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyên sâu vào hai nhóm chính: mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung, với nguồn nguyên liệu được tuyển chọn từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới như Pháp, Hàn Quốc, Đức và Nhật Bản. Mọi thành phần đều đáp ứng tiêu chuẩn ISO 16128 về mức độ tự nhiên và an toàn, kèm theo bảng dữ liệu an toàn (Safety Data Sheet) nhằm đảm bảo tính minh bạch cho người tiêu dùng. Bao bì sản phẩm sử dụng vật liệu có thể tái chế.

Song song đó, hệ thống thu gom bao bì ECO-STATION đã được triển khai tại 25 cửa hàng của công ty trên toàn cầu, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu rác thải nhựa.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam thời gian qua liên tục ghi nhận các vụ việc liên quan đến quảng cáo sai sự thật và hàng giả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, yêu cầu về tính minh bạch và trung thực trong công bố sản phẩm ngày càng trở nên cấp thiết. Đại diện công ty chia sẻ rằng Siberian Wellness xác định rõ điều này là nền tảng trong chiến lược xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Các công thức sản phẩm không chỉ được phát triển dựa trên bằng chứng khoa học rõ ràng, mà còn phải phản ánh đúng bản chất trên nhãn mác, tài liệu công bố và các hoạt động truyền thông.

Mỗi sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt, bao gồm thử nghiệm vi sinh trong nhiều điều kiện bảo quản, đánh giá hiệu quả qua nghiên cứu lâm sàng và khảo sát người dùng thực tế. Trong năm 2024, gần 40 triệu sản phẩm của Siberian Wellness đã được chứng nhận bởi hệ thống quốc gia Chestny ZNAK (Nga) - một hệ thống xác thực chất lượng sản phẩm do chính phủ vận hành - góp phần khẳng định năng lực kiểm soát chất lượng chặt chẽ của doanh nghiệp.

VĂN HÓA BỀN VỮNG BẮT ĐẦU TỪ CON NGƯỜI

Không dừng ở công nghệ hay sản phẩm, chiến lược phát triển bền vững của Siberian Wellness được xây dựng dựa trên con người. Toàn bộ 452 nhân sự tại nhà máy đã hoàn tất chương trình đào tạo về chính sách môi trường và chủ động tham gia phân loại rác, tiết kiệm năng lượng cũng như đóng góp cho các dự án sinh thái.

Thông qua Quỹ thiện nguyện “The World Around You”, công ty đã tài trợ hơn 200 triệu rúp cho các dự án bảo tồn sinh vật quý hiếm và trồng hơn 2 triệu cây xanh tại 16 quốc gia. Mô hình tài trợ đồng hành 50/50 (giữa công ty và cộng tác viên) cho phép từng cá nhân cảm thấy mình là một phần của sứ mệnh lớn hơn.

“Chúng tôi tin rằng mọi nỗ lực xanh hóa phải xuất phát từ nội tại, từ văn hóa doanh nghiệp, chứ không chỉ dừng lại ở báo cáo hay chiến dịch tiếp thị,” đại diện nhà máy chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí.

Bà Natalia Eromchik – Giám đốc tiếp thị toàn cầu chia sẻ về cách thức tiếp cận sinh thái và định hướng phát triển của công ty.

Triết lý xanh tại Siberian Wellness không phải là khẩu hiệu. Đó là hệ giá trị đang thấm vào từng sản phẩm, từng khu vực nhà máy, từng người lao động - và cả trong cách họ đón tiếp một đoàn phóng viên quốc tế bằng sự cởi mở và dữ liệu cụ thể.