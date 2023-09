Dấu hiệu "hụt hơi" trong giải ngân vốn đầu tư công tại Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng vừa tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513; Dự án cảng container Long Sơn; Dự án di dân tái định cư thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường; thăm Nhà máy xi măng Đại Dương và khảo sát một số tuyến giao thông kết nối trọng điểm trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo báo cáo năm 2023, Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa được giao vốn đầu tư công trên 118 tỷ đồng, trong đó vốn cấp mới năm 2023 là trên 100 tỷ đồng; vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là gần 18 tỷ đồng; hiện nay Ban đã giải ngân được hơn 35 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch vốn được giao.

Trong 9 tháng năm 2023, Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã cấp mới 19 dự án (bao gồm 13 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.059 tỷ đồng, 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 49 triệu USD).

Lũy kế đến nay, tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 725 dự án, trong đó có 650 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 178.425 tỷ đồng và 75 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 13.674 triệu USD, vốn thực hiện đạt 82.871 tỷ đồng và 13.200 triệu USD.

Đặc biệt đã thu hút được một số dự án quy mô lớn như: Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương tổng mức đầu tư 1.099 tỷ đồng; dự án khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tổng mức đầu tư 1.142 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại buổi làm việc. Ảnh Báo Thanh Hóa

Giá trị sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 ước đạt 174.648 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2022; nộp ngân sách ước đạt 18.829 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.806 triệu USD, bằng 58% so với cùng kỳ năm 2022; nhập khẩu ước đạt 5.170 triệu USD, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022; giải quyết việc làm cho 98.213 lao động...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng nêu rõ, qua khảo sát thực tế cho thấy vẫn Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh còn nhiều việc chưa đáp ứng được yêu cầu, đó là tiến độ giải ngân đạt thấp xa so với bình quân chung toàn tỉnh.

Việc triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu; Nhiều dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Dự án Khu công nghiệp số 3 chậm tiến độ kéo dài...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn kế hoạch, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Khu kinh tế Nghi Sơn và của tỉnh.

Đồng thời, Bí thư Thanh Hóa chấn chỉnh công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi vốn tạm ứng; khẩn trương rà soát các dự án có số vốn tạm ứng quá hạn nhưng đến nay chưa thu hồi được; xác định rõ chủ đầu tư, nhà thầu, số vốn tạm ứng quá hạn và nguyên nhân, nhất là đối với các dự án có số tạm ứng lớn quá hạn kéo dài nhiều năm, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình và đề ra các biện pháp cụ thể, quyết liệt, khả thi, bảo đảm thu hồi hết vốn tạm ứng quá hạn của các dự án theo quy định.

Tại Thanh Hóa trong khi nhiều chủ đầu tư, dự án có tỷ lệ giải ngân vốn cao hoặc đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023 và có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thì vẫn còn đến 24/94 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả tỉnh và 8 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và UBND các huyện, thị xã, thành phố, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đến ngày 18/8/2023 của tỉnh này chỉ đạt 6.593 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch giao chi tiết, thấp nhất so với cùng kỳ trong nhiều năm trở lại đây, tạo áp lực rất lớn cho giải ngân những tháng cuối năm, khi phải giải ngân khoảng 8.330 tỷ đồng.