Đầu tư phương tiện chuyên chở để tối ưu chi phí vận hành

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối các loại sơn, chống thấm, bột bả, anh Nguyễn Trọng Hân - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần liên doanh GALATEX, chia sẻ công ty cần một phương tiện đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên lẫn vận chuyển hàng hóa trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

LỰA CHỌN ĐẦU TƯ THÔNG MINH CỦA GALATEX

Anh Nguyễn Trọng Hân - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần liên doanh GALATEX.

“Việc đầu tư vào một phương tiện chuyên chở phù hợp không chỉ đơn thuần là mua sắm một chiếc xe, mà là một quyết định chiến lược có tác động sâu rộng đến hiệu quả kinh doanh”, anh Hân cho biết. Một lựa chọn đúng đắn, dựa trên nhu cầu thực tế và khả năng tài chính, sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất vận hành.

Qua quá trình tìm hiểu và trải nghiệm, anh Hân cùng đội ngũ đã tin tưởng lựa chọn thương hiệu ISUZU với những sản phẩm nổi tiếng về độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Sau khi trải nghiệm qua nhiều dòng xe của thương hiệu từ Nhật Bản và tính toán chi phí vận hành lâu dài, đội ngũ lãnh đạo của GALATEX đã quyết định đầu tư thêm ba chiếc bán tải ISUZU D-MAX vào cuối năm 2023.

Với nhu cầu di chuyển thường xuyên để công tác, vận chuyển hàng mẫu đến khách hàng... chiếc bán tải của nhà ISUZU là lựa chọn đầu tư thông minh nhờ vào sự bền bỉ, tiết kiệm và an toàn. ISUZU D-MAX không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà còn đảm bảo hiệu suất cao trong mọi điều kiện vận hành.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ - GIẢI PHÁP VẬN HÀNH TỐI ƯU

Trong kinh doanh, tối ưu chi phí vận hành luôn là bài toán quan trọng. Với anh Nguyễn Trọng Hân và đội ngũ kinh doanh của GALATEX, việc di chuyển liên tục giữa các nhà máy, công trình và gặp gỡ khách hàng đồng nghĩa với khoản chi phí không nhỏ cho nhiên liệu và bảo trì xe. Vì vậy, việc lựa chọn một chiếc xe bền bỉ, ít hỏng vặt và tiết kiệm nhiên liệu là điều kiện tiên quyết.

ISUZU D-MAX là lựa chọn đúng đắn. Đại diện từ GALATEX chia sẻ: “Bắt đầu sử dụng từ năm 2023 cho đến nay, xe chưa tốn chi phí về sửa chữa vì hư hỏng vặt. Không chỉ vậy, chi phí bảo dưỡng hợp lý và hỗ trợ từ đại lý chính hãng cũng là điểm cộng lớn, giúp doanh nghiệp yên tâm sử dụng lâu dài mà không phải lo lắng về những khoản phát sinh ngoài dự kiến.”

Ba chiếc xe ISUZU D-MAX được doanh nghiệp sử dụng từ năm 2023, không hao tốn nhiều chi phí sửa chữa.

Nhờ động cơ 1.9L vận hành ổn định và tiết kiệm, chiếc bán tải cũng giúp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu - một yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp cần tối ưu ngân sách. Từ khi chuyển sang sử dụng ISUZU D-MAX, anh Hân nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về chi phí đầu tư cho di chuyển của công ty so với những dòng xe trước đây. Chiếc bán tải thực sự giúp công ty tiết kiệm một khoản đáng kể mỗi tháng.

CÔNG NGHỆ AN TOÀN - YÊN TÂM TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH

Với tần suất di chuyển liên tục, yếu tố an toàn luôn được anh Hân và GALATEX đặt lên hàng đầu. ISUZU D-MAX được tích hợp công nghệ an toàn tiên tiến và cấu trúc khung gầm gồm nhiều thanh chịu lực giúp vận hành ổn định, tăng khả năng vượt địa hình an toàn.

Theo anh Hân, việc lái xe đường dài hoặc di chuyển qua các công trình xây dựng có nhiều rủi ro, nhưng ISUZU D-MAX giúp tài xế yên tâm, tự tin hơn trên mọi cung đường. Chính điều này khiến anh Hân tin tưởng lựa chọn ISUZU D-MAX làm người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp trong công việc hàng ngày.

ISUZU D-MAX đa dụng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển và vận chuyển của GALATEX trên mọi địa hình.

Việc đầu tư cho phương tiện chuyên chở phù hợp không chỉ là quyết định ngắn hạn, mà còn là nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển lâu dài. Với sự kết hợp giữa hiệu suất, độ bền và công nghệ, ISUZU D-MAX không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp khai mở tiềm năng và vững bước trên hành trình phát triển.

