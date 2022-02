Đầu tư second home nghỉ dưỡng hút nhà đầu tư năm 2022

Sự phát triển nhanh chóng của tầng lớp thượng lưu tại Việt Nam cùng độ chịu chi đang thúc đẩy nhu cầu lưu trú cao cấp tại các thủ phủ du lịch, trở thành một trong những chất xúc tác thúc đẩy xu hướng đầu tư second home nghỉ dưỡng tăng cao.

NHU CẦU LƯU TRÚ CAO CẤP KHÔNG NGỪNG TĂNG

Gần 6,2 triệu lượt khách du lịch trong Tết nguyên đán, với công suất đặt phòng nhiều nơi đạt 100% - những con số biết nói đang cho thấy tín hiệu phục hồi du lịch rõ nét, đồng thời là lực đẩy gia tăng sức nóng cho bất động sản gắn với du lịch, tiêu biểu là second home nghỉ dưỡng.

Đơn cử, trong 9 ngày Tết, “thỏi nam châm” Phú Quốc đón 79.000 khách, công suất phòng đạt 71,3%, trong đó các resort New World Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại Bãi Kem, hay Premier Village Phu Quoc Resort ở Mũi Ông Đội đều “cháy phòng”.

Cùng thời điểm, thủ phủ du lịch Quảng Ninh phục vụ 289.661 lượt khách, các khách sạn 4-5 sao đạt tỷ lệ lấp đầy 80-90%, với doanh thu khoảng 400 tỷ đồng.

Theo đại diện Sun Hospitality Group (thành viên Sun Group), các khu nghỉ dưỡng cao cấp khắp ba miền do Sun Group đầu tư đều có lượng đặt chỗ ấn tượng, công suất phòng đạt tỉ lệ cao, phản ánh nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp ngày càng tăng của người Việt.



Thực tế, những địa phương đang thiếu hụt cơ sở lưu trú cao cấp, thì tuy lượng khách đông đảo song doanh thu vẫn khiêm tốn. Đơn cử như Thanh Hóa trong 9 ngày nghỉ Tết đón tới 290.000 lượt khách (tương đương Quảng Ninh) nhưng doanh thu khiêm tốn chỉ đạt 287 tỷ đồng, công suất khách sạn chỉ dừng ở 36%.

Giới phân tích cho rằng, lực nén lò xo du lịch đang bắt đầu bùng nổ, theo xu hướng “ít mà chất” - các tour du lịch đại trà giá rẻ được thay thế bằng nhóm khách cao cấp, nhất là khi thị trường quốc tế chưa mở cửa.

Theo đó, các địa phương hút khách như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Ninh đều là những nơi được đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển các tổ hợp quy mô lớn, chức năng đa dạng trong suốt hơn nửa thập kỷ qua, nên đây là lúc “gặt hái” quả ngọt.

Trong gần 2 năm đóng cửa du lịch, “ông lớn” Sun Group cũng đã dành thời gian khoác áo mới cho điểm đến bằng nhiều dự án mới. Đáng kể như kiến thiết “thị trấn Địa Trung Hải” ở Phú Quốc, với các công trình biểu tượng như “bảo tàng” kiến trúc Sun Signature Gallery, tháp chuông, công viên chủ đề mới Exotica Village tại Hòn Thơm…

SECOND HOME NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP LÊN NGÔI

Song song với nhu cầu hưởng thụ, tầng lớp giàu có cũng gia tăng kênh đầu tư để tối ưu hóa tài sản. Theo đó, đón cơ hội bùng nổ du lịch sau đại dịch, giới đầu tư địa ốc không ngại rót tiền vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, tìm kiếm ngôi nhà thứ hai (second home) để vừa nghỉ ngơi, vừa cho thuê sinh lời.

Second home nghỉ dưỡng sát biển được giới địa ốc săn lùng.

Xu hướng này được giải mã một phần do sự thay đổi tư duy du lịch sau đại dịch. Thực tế ghi nhận, nhiều du khách nghỉ tại resort nhưng vẫn phải ra ngoài ăn uống, sử dụng dịch vụ. Trong khi đó, những căn biệt thự nghỉ dưỡng, hay căn hộ cao cấp tại các hệ sinh thái du lịch đồng bộ vừa mang lại sự riêng tư, an toàn cho nhóm khách lưu trú, vừa kề cận các điểm tham quan, check-in nổi tiếng, cũng như đa dạng lựa chọn ẩm thực, tụ điểm vui chơi giải trí, bởi chủ đầu tư đã kiến tạo hệ sinh thái theo mô hình “all in one”.

Đặc biệt, các sản phẩm second home ngày nay được đầu tư theo nhiều xu hướng thức thời, với không gian phù hợp để vừa làm việc dài ngày, vừa nghỉ dưỡng. Đơn cử như biệt thự nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe (wellness second home) lần đầu tiên được phát triển tại Bãi Kem (Phú Quốc): Sun Tropical Village. Đây là nơi tích hợp đầy đủ tiện ích chăm sóc sức khỏe, thậm chí có hệ thống wellness Center và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa.

Hoặc dòng căn hộ “1 phòng ngủ + 1” tại Sun Marina Town (Hạ Long) - được coi là dòng căn hộ thời thượng đón đầu xu hướng du lịch tương lai. Chủ nhân, du khách trẻ tuổi có thể chọn căn hộ nghỉ dưỡng tại đây cho những kỳ nghỉ kết hợp làm việc kéo dài cả tháng trời, tránh xa dịch bệnh.

Sun Marina Town xác lập cuộc sống thượng lưu bên Vịnh biển du thuyền ở Hạ Long. Ảnh phối cảnh minh họa.

Được phát triển đúng thời điểm, hợp xu thế, nên những second home nghỉ dưỡng này nhanh chóng được thị trường hấp thụ tốt. Biệt thự nghỉ dưỡng Sun Tropical Village ghi nhận thành công vượt trội với 100% quỹ căn được đăng ký đặt chỗ ngay 2 lần đầu tiên giới thiệu tới khách hàng thân thiết; Căn hộ nghỉ dưỡng tại Sun Marina Town (thuộc tổ hợp Sun Marina) - kề cận Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, nơi cửa ngõ đón lượng du khách cao cấp từ bến du thuyền sang chảnh và khách tham quan Vịnh di sản Hạ Long, đã đạt tỷ lệ thanh khoản hết 1.500 căn hộ cao cấp chỉ thời gian ngắn sau khi ra mắt.

Cạnh tranh không kém là second home nghỉ dưỡng bên sông Sun Riverside Village trong quần thể “Miami thu nhỏ” tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang được giới đầu tư săn đón chưa từng thấy. Các giỏ hàng vừa được giới thiệu đều được nhanh chóng đăng ký đặt chỗ, đại diện Sun Property cho hay.

Lý giải về sức hút của second home nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư, ông Tống Thành Chung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Bầu Trời Việt Nam - Sky Realty cho biết, khách hàng cao cấp rất quan tâm đến yếu tố khác biệt, đẳng cấp chứ không thích các sản phẩm trùng lặp.

“Điều mà tôi và khách hàng đặc biệt ấn tượng là việc theo đuổi mục tiêu kiến tạo nên các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, chất lượng và khác biệt. Đây là những giá trị làm nên sức hút, dấu ấn của bất động sản Sun Property khi đưa ra thị trường”, ông Chung nhấn mạnh.

Theo thống kê từ Sky Realty, nhiều khách sở hữu bộ sưu tập bất động sản Sun Property ở nhiều địa phương và coi khối tài sản đó không chỉ tôn vinh địa vị chủ nhân mà còn sinh lời lớn, bền vững theo thời gian.