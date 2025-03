Đẩy mạnh mua sắm từ Mỹ và cho phép Starlink hoạt động, Việt Nam giảm nguy cơ thành mục tiêu thương mại của Mỹ

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vừa qua đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25-4,5%, đúng như dự báo của thị trường tài chính trước đó. Tại lần họp này, Fed cũng công bố cập nhật hàng quý dự báo kinh tế trung hạn và điều chỉnh tốc độ giảm của chương trình thắt chặt định lượng (QT).

Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương sẵn sàng duy trì lãi suất ở mức cao nếu cần thiết. Điều này cho thấy Fed sẽ linh hoạt trong từng quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế tại mỗi thời điểm, thay vì cam kết trước bất kỳ động thái cụ thể nào.

Tuy nhiên, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng nếu lạm phát giảm nhanh hơn và thị trường lao động suy yếu trong thời gian tới, Fed cũng sẽ linh hoạt trong việc điều chỉnh lộ trình cắt giảm lãi suất của mình hơn 2 lần, do thực tế nền kinh tế Mỹ cũng đã có dấu hiệu chậm lại.

Tín hiệu từ Fed cũng phần nào cho thấy nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn, ảnh hưởng không chỉ đến tăng trưởng nội địa mà còn tạo áp lực lên kinh tế toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất của OECD, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 đã bị hạ xuống 3,1%, thấp hơn mức 3,3% đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Tổ chức này cũng cảnh báo rằng, nếu xung đột thương mại tiếp tục leo thang, triển vọng tăng trưởng có thể còn suy giảm mạnh hơn nữa.

PHS tin rằng các đòn thuế quan được ông Trump sử dụng giống như là công cụ đàm phán. Việc on and off trong các quyết định áp thuế của Tổng thống Trump khá trùng với các dự báo trước đó, nhưng không thể phủ nhận rằng chiến lược của ông đang mang lại lợi thế đáng kể cho Mỹ— từ thương mại, nhập cư, cắt giảm ngân sách cho đến việc giàn xếp xung đột tại chiến trường Nga-Ukraine.

Để thích ứng với phong cách điều hành của vị Tổng thống mới, Việt Nam đã có loạt động thái chủ động nhằm củng cố quan hệ với Mỹ, bao gồm điều chỉnh chính sách thuế, tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng và nông sản Mỹ, kiểm soát chặt chẽ chuyển tải hàng hóa từ Trung Quốc.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đàm phán mua sắm từ Mỹ và cho phép Starlink hoạt động tại Việt Nam, qua đó giúp giảm nguy cơ trở thành mục tiêu thương mại tiếp theo của Mỹ.

Sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, Tổng thống Donald Trump cũng lập tức gây chú ý khi đăng bài kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất trên Truth Social, nhấn mạnh rằng động thái này sẽ giúp giảm tác động từ các đòn thuế quan và hỗ trợ nền kinh tế. Ông cho rằng chính sách tiền tệ nới lỏng là cần thiết khi tăng trưởng kinh tế và lạm phát chịu áp lực từ chiến lược thuế của mình.

PHS cho rằng với quan điểm hành động theo số liệu kinh tế của mình, nếu lạm phát hạ nhiệt nhanh, thị trường lao động suy yếu trong vài tháng tới, Fed có thể linh hoạt điều chỉnh, thậm chí cắt giảm lãi suất nhiều hơn 2 lần do thực tế nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu có những dấu hiệu yếu đi.

Một nền kinh tế Mỹ yếu hơn, đặc biệt là tiêu dùng, sẽ khiến cho tình hình thương mại của Việt Nam ngày càng xấu đi. Nhận diện được rủi ro này, Chính phủ đã đặt trọng tâm thúc đẩy đầu tư trong nước – bao gồm cả đầu tư công và đầu tư tư nhân –trở thành trọng tâm trong chiến lược ổn định kinh tế trong năm 2025. Do đó, để thực hiện hóa các mục tiêu này, Chính phủ sẽ cần tận dụng tối đa các chính sách tài khóa và tiền tệ.

Các động lực tăng trưởng nội địa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lợi nhuận và triển vọng của doanh nghiệp niêm yết. Mặt bằng lãi suất thấp, tỷ giá ổn định và các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước sẽ giúp nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn trong giai đoạn tới, đặc biệt là bất động sản và đầu tư công.