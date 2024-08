Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc bồi thường Nhà nước

Ngày 2/8, hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024 của Cục Trợ giúp pháp lý và Cục Bồi thường nhà nước diễn ra tại Bộ Tư pháp.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Bồi thường nhà nước cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2024 bảo đảm chất lượng, tiến độ công tác.

Số lượng vụ việc yêu cầu bồi thường có vướng mắc, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong 06 tháng đầu năm 2024 tăng 02 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả này cho thấy công tác bồi thường nhà nước đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo giải quyết; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước đã phát huy hiệu quả.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước đã được thực hiện sát sao, tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc bồi thường Nhà nước cũng như việc quản lý Nhà nước về công tác bồi thường nhà nước được thuận lợi, hiệu quả.

Tại địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường ngay từ đầu năm; phối hợp với Cục thực hiện nhiều hoạt động tập huấn tại địa phương mình.

Bên cạnh đó, một số địa phương cũng chủ động xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ của Cục khi có vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước phát sinh trên địa bàn; thể hiện sự thay đổi về cách tiếp cận của Lãnh đạo tỉnh cũng như cơ quan giải quyết bồi thường đối với công tác bồi thường nhà nước, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước.

Cùng với đó, tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước tại địa phương; phát huy vai trò phối hợp liên ngành trong công tác bồi thường nhà nước…

Theo bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, trong 6 tháng đầu năm, Cục đã bám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2024; tập trung năng lực để nghiên cứu, xây dựng nhiều văn bản như: Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý; Đề án “Nâng cao vai trò, hiện đại hoá, phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cũng được Cục chú trọng đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức đa dạng. Theo đó, Cục đã tổ chức nhiều đợt truyền thông trên toàn quốc; lựa chọn các vụ việc trợ giúp pháp lý thành công để xây dựng kịch bản các vụ diễn án, phóng sự; xây dựng các tờ gấp pháp luật, các thông điệp về trợ giúp pháp lý…

Đối với công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng, Cục đã triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao về việc người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án. Đến nay có 63 Sở Tư pháp phối hợp với Toà án nhân dân cấp tỉnh ký kết Chương trình/Kế hoạch phối hợp để cụ thể hoá và triển khai Chương trình.

Căn cứ điều kiện cụ thể, có 20 tỉnh/thành phố trực cả qua điện thoại và trực tại trụ sở Toà án; 43 tỉnh/thành phố trực qua điện thoại. Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự với Bộ Công an.

Trong 06 tháng đầu năm, các Trung tâm đã thụ lý mới 19.102 vụ việc (tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có 15.112 vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng (tăng 4,76% so với cùng kỳ năm 2023); 44 Trung tâm thực hiện thẩm định chất lượng được 6.664 vụ việc, trong đó các vụ việc thẩm định đều đạt chất lượng; số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công là 4.698 vụ việc (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023).