Diamond Boulevard - Dấu ấn phong cách sống thành thị

Diamond Boulevard tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13, cửa ngõ Tp.HCM. Dự án sở hữu thiết kế hiện đại, tiện ích đủ đầy, là dấu ấn phong cách sống thành thị tại trung tâm thành phố năng động.

NGÀN TRẢI NGHIỆM PHONG CÁCH SỐNG THÀNH THỊ

Thành phố nơi tập trung nhịp sống phồn thịnh ngày và đêm sôi động, náo nhiệt, tràn đầy sức sống, đủ đầy tiện ích vui chơi mua sắm. Đây luôn một sức hút khó cưỡng, đặc biệt với lớp cư dân trẻ. Hẳn nhiên khi chính họ là những người đang góp phần kiến tạo nên sự sôi động, phồn thịnh cho những đô thị này.

Diamond Boulevard tọa lạc tại tâm điểm các đô thị năng động bậc nhất Miền Nam Việt Nam: Tp.HCM, thành phố mới Thủ Đức, thành phố Biên Hòa, thành phố Dĩ An. Đồng thời chiếm hữu vị trí trung tâm thành phố công nghiệp năng động Thuận An, liên kết tốt đến cụm khu công nghiệp công nghệ cao như: Vsip 1, Đồng An 1, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Việt Hương, Khu chế xuất Linh Trung…. Đồng thời là trung tâm văn hóa giáo dục của thành phố, sở hữu hệ thống giáo dục đầy đủ như: trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng - đại học và đặc biệt là các thương hiệu đào tạo quốc tế như: MMI Việt Nam, SIS Singapore, The Grove Bình Dương, Cao đẳng Vietnam Singapore. Diamond Boulevard đem đến đầy đủ trải nghiệm sống và làm đầy chất thành thị: “sống tiện nghi” và “công việc thuận lợi”.

Những đại lộ trong trung tâm thành phố chính là linh hồn, là mạch máu, cũng chính là thánh địa của muôn vàn lựa chọn đầu tư, an cư hiện đại. Quốc lộ 13 chính là tuyến đường huyết mạnh của các đô thị trọng điểm Đông Sài Gòn nói chung và thành phố Thuận An - Bình Dương nói riêng.

Sở hữu vị trí đẹp - mặt tiền quốc lộ 13, từ dự án di chuyển nhanh chóng đến các trung tâm mua sắm, siêu thị lớn như: 1 phút đến Aeon Mall; 5 phút đến Mega Market, Coop Mart, Vincom Dĩ An; 10 phút đến Lotte Mart; 20 phút đến Giga Thủ Đức. Không những thế, cư dân mua sắm tiện lợi tại hệ thống chợ dân dụng đa dạng như: Chợ Búng, chợ Đông Đô, Chợ đêm Hòa lân, Chợ Thuận Giao….

HẠNH PHÚC TRỌN VẸN TỪNG PHÚT GIÂY

Diamond Boulevard giúp cư dân tận hưởng nhịp sống thành thị năng động theo một cách rất riêng. Khi nhịp sống hối hả của kỷ nguyên công nghệ đang bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần, trong guồng quay cuộc sống với vô vàn áp lực cùng môi trường nhiều khói bụi và tiếng ồn, Diamond Boulevard là nơi an cư đem đến những phút giây thư giãn thảnh thơi dành cho bản thân và gia đình.

Diamond Boulevard mang đến hơn 30 hệ tiện ích nội khu đa dạng, tạo nên một vòng tròn tiện nghi khép kín. Hệ tiện ích nội khu hồ bơi ngoài trời thoáng đãng, quảng trường trung tâm, đường chạy bộ, khu thể thao đa năng, yoga, khu BBQ, dã ngoại…..giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi đầy thư giãn sau mỗi ngày dài làm việc.

Tổ hợp tiện ích được quy hoạch khép kín, riêng biệt.

Khi yếu tố sức khỏe được đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu, với mật độ xây dựng thấp - chỉ 29,3%, Diamond Boulevard tập trung vào các tiện ích nội khu và mảng xanh tạo sự yên bình cho cư dân. Giữa không gian chan hòa thiên nhiên xanh mát, không chỉ nguồn năng lượng sáng tạo, mà còn cả trải nghiệm về một cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa.

Tận hưởng khoảng xanh hút mắt còn tầm nhìn sân Golf Sông Bé liền kề.

Được công bố với mức giá tốt tại thị trường khu Đông, chỉ 1,2 tỷ đồng, tương đương 31 triệu đồng/m2. Diamond Boulevard sẽ là nơi an cư - tận hưởng cuộc sống thành thị lý tưởng, xứng tầm cộng đồng tinh hoa tại Đông Sài Gòn.

* Thông tin chi tiết:

Đất Xanh Miền Nam

Hotline: 1900 232427.