Điểm cộng của căn hộ du lịch Vogue Condosuites

Vogue Condosuites - phiên bản mới của căn hộ du lịch truyền thống, mở lối đi riêng khi hướng đến các yếu tố thời trang và nghệ thuật, đề cao tính sành điệu và trải nghiệm cá nhân hoá. Dòng sản phẩm căn hộ du lịch này được đánh giá là thế hệ Condosuites “flagship” tại thị trường Việt Nam khi kết hợp giữa tiêu chuẩn phòng suite của các khách sạn cùng hệ tiện ích tích hợp, thời thượng.

Ngày 26/12 tới, dự án ra mắt nhà mẫu, tái hiện không gian căn hộ Retro cá tính, thu hút sự quan tâm của khách hàng đến trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là một điểm đến hoàn hảo khi sở hữu một vị trí đẹp trên cung đường nghỉ dưỡng đắt giá của Đà Nẵng là Trường Sa - Võ Nguyên Giáp, có tầm nhìn hướng trực diện ra vịnh biển Non Nước và Bãi biển Mỹ Khê 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Tất cả các căn Vogue Condosuites của dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western đều được thiết kế để tối ưu hoá tầm nhìn độc tôn, kết nối trọn vẹn với thiên nhiên - yếu tố quyết định giá trị của các căn hộ.

Nội thất căn hộ Vogue Condosuites mang phong cách Retro cổ điển nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, tinh tế. Với sự sáng tạo về màu sắc, hình khối, vật liệu, đồ nội thất trong không gian sống, căn hộ du lịch phong cách Vogue bắt đúng “tần số” của thế hệ Millennials - những người trẻ thành đạt có phong cách sống “art” “chill”, thích chụp hình, check in, trải nghiệm những điều mới lạ thiên về thời trang và nghệ thuật, khẳng định cá tính riêng. Theo các chuyên gia, đây là yếu tố thúc đẩy gia tăng tỉ lệ lấp đầy phòng tại bất kỳ mọi thời điểm nào trong năm.

Du khách không những chỉ được tận hưởng không gian sống đậm chất thời trang mà còn được “sống theo Vogue” với hệ tiện ích hướng đến trải nghiệm nghệ thuật của mô hình Vogue Integrated Resort lần đầu tiên có tại Việt Nam như phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art...

Hệ tiện ích “tất cả trong một” hướng đến trải nghiệm nghệ thuật.

Dự án đầu tư hàng loạt vào các tiện ích phục vụ mọi nhu cầu của du khách, từ không gian tiệc tùng tại Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels, Babylon BBQ Garden, Nhà hàng Panorama, cho đến những tiện ích nghỉ dưỡng “đánh thức mọi giác quan” hướng đến chuẩn wellness như thả mình giữa dòng sông lười Seine, đắm mình trong hồ bơi Maldives; Thư giãn tại ốc đảo Morocco, hồ bơi tràn bờ view biển; vận động và tái tạo năng lượng tại Olympus Gym, Yoga Bay, Vườn Zen… Đây đều là những giá trị hiếm có giữa cuộc sống sôi động, gấp gáp.

Best Western Hotels & Resorts - một trong những chuỗi quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã ký kết hợp tác với nhà phát triển dự án là Tập đoàn Danh Khôi. Theo đó, những tiêu chuẩn quốc tế sẽ được thiết lập và vận hành một cách đồng bộ tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western nhằm tối ưu hoá sự hài lòng của khách hàng, mang đến những trải nghiệm vượt mong đợi, giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tăng doanh thu hàng năm cho nhà đầu tư.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western sở hữu hệ tiện ích đẳng cấp.

Với mức giá chỉ từ 365 triệu đồng, nhà đầu tư có cơ hội sở hữu ngay căn hộ biển cao cấp 4 sao tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng, miễn phí thanh toán khoản vay trước hạn; chiết khấu thanh toán vượt tiến độ lên đến 17%; cùng ưu đãi đến 55 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký tư vấn sớm.

Giữa bối cảnh thành phố Đà Nẵng khan hiếm nguồn cung, các sản phẩm bất động sản mới lạ mang tính tiên phong, đạt chuẩn quốc tế như Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western đang là kênh đầu tư đầy tiềm năng, được nhiều nhà đầu tư quan tâm lựa chọn.

* Thông tin chi tiết :

Văn phòng giao dịch: 89 Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Dự án: Số 2 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Website: https://ariadanang.com/

Hotline: 0911 247 339.