“Dinh thự trên cung đường bao biển” tại tọa độ đẹp nhất Hạ Long

Ngoài những tiêu chuẩn cố định như vị trí đắc địa, tầm nhìn đẹp hay hệ thống tiện ích tất cả trong một, những sản phẩm bất động sản được xếp vào hàng kiệt tác luôn sở hữu những giá trị mà không dự án nào có được. Lần đầu tiên tại Hạ Long, tại tọa độ đắc địa không đối thủ, The Sapphire Mansions mang đến chuỗi giá trị tinh tế, đầy khác biệt.

VỊ THẾ VƯỢT TRỘI TRÊN CUNG ĐƯỜNG BAO BIỂN ĐẸP

“Dinh thự trên cung đường bao biển”, bảy chữ gói gọn mọi giá trị thời thượng, sự giàu có và đẳng cấp khác biệt của các chủ nhân The Sapphire Mansions. Tổng thể dự án chỉ gồm 47 căn biệt thự, dành riêng cho giới tinh hoa, siêu giàu mới có thể sở hữu. Sự hữu hạn này cốt yếu đến từ vị trí của dự án, khu đất vàng mặt biển cuối cùng trên con đường bao biển tuyệt đẹp, kế bên vịnh di sản Hạ Long.

Mang đến một không gian sống “vô thực” bên vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh, The Sapphire Mansions còn là nơi hòa quyện những đường nét kiêu sa của lối sống sang trọng, lịch lãm, quý phái với khung cảnh của thiên nhiên. Một thiên đường nơi thưởng ngoạn mọi tinh hoa cuộc sống bằng tất cả các giác quan.

Nói về vị trí của The Sapphire Mansions, sẽ không nói quá khi nhận định rằng, nơi đây chứa đựng tinh hoa trong từng tấc đất. Không chỉ được thiên nhiên đặc biệt ưu ái, tọa độ này còn là trung tâm giao thương sầm uất nhất Quảng Ninh, thủ phủ kinh tế an toàn để đầu tư tại miền Bắc. Đồng thời đây là mảnh đất vàng ven biển cuối cùng còn sót lại nằm trong vị trí lõi phố cổ Hòn Gai - trung tâm văn hóa, xã hội, chính trị, giải trí, du lịch nổi tiếng của thành phố vịnh kỳ quan.

Vị trí của The Sapphire Mansions, trước đây là đường bao biển Bến Đoan, khu vực lịch sử mà người Hạ Long không ai không biết đến. Nơi hội tụ giá trị văn hóa lịch sử lâu đời, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên một dự án trường tồn cùng với thời gian, đồng thời đón đầu giao thương tại địa điểm sầm uất bậc nhất thành phố Vịnh.

TIỆN NGHI BIỆT LẬP, RIÊNG TƯ TUYỆT ĐỐI

Chỉ vài bước chân là đến biển, song cũng từ vị trí kim cương này, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến mọi điểm tiện ích của thành phố: 1 phút đến Bệnh viện Quốc tế Vinmec, 2 phút đến Công viên Vịnh Rồng, 4 phút đến trung tâm thương mại Vincom, 7 phút đến Sun Wheel Hạ Long, 14 phút đến Công viên Sun World.

Bên cạnh hệ thống tiện ích ngoại khu gần kề, The Sapphire Mansions còn mang đến sự tiện nghi tuyệt đối với hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu. Các chủ nhân tương lai có thể tận hưởng bể bơi tư gia ngoài trời riêng từng biệt thự, thả mình thư giãn dưới “một góc trời Âu” tại những khu vườn độc bản: vườn Lãng Mạn, vườn Thanh Bình, vườn Tĩnh Lặng và vườn Trường Thọ.

Đồng thời, các chủ nhân sẽ được tận hưởng chuỗi tiện ích đặc quyền và riêng tư như an ninh 4 lớp 24/7; trung tâm vận hành điều khiển thông minh; trải nghiệm các hoạt động mua sắm, ẩm thực độc đáo tại tổ hợp tiện ích Clubhouse: lounge, phòng tập gym hiện đại, khu vui chơi trẻ em...

Ngoài ô cửa sổ là những khu vườn độc bản trong mơ tại The Sapphire Mansions.

Mang đến cho các chủ nhân dinh thự góc thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp của một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới, The Sapphire Mansions được thiết kế tinh tế, nhằm tối ưu không gian sống và tầm nhìn ôm trọn vịnh Hạ Long thơ mộng. Dự án sở hữu vị trí có thể ngắm trọn cả khung cảnh khi bình minh lên và và khi hoàng hôn xuống trên Vịnh kỳ quan. Điều mà hiếm dự án ven biển nào tại Việt Nam có được.

Tầm nhìn ngoạn mục, cảnh quan vô thực từ cửa sổ dinh thự The Sapphire Mansions.

Từ cửa sổ của những kiệt tác dinh thự, cảnh đẹp kỳ vĩ và đắt giá ấy là niềm tự hào của các chủ nhân, tài sản vô giá truyền đời mà không giá trị vật chất nào có thể thay thế. Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng trở nên hữu hạn, The Sapphire Mansions và tầm nhìn không đối thủ, chắc chắn sẽ là “món hàng hiệu phải có” trong bộ sưu tập bất động sản của giới thượng lưu.

Được xây dựng bởi DOJI LAND - Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2021, nằm trong cụm tổ hợp căn hộ hạng A The Sapphire Residence, khu căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế Best Western Premier Sapphire Ha Long, The Sapphire Mansions là viên đại lam ngọc quý hiếm giữa một quần thể bất động sản sang trọng, đẳng cấp bậc nhất Hạ Long.

Nơi hội tụ của cộng đồng cư dân giàu có, văn minh, giới thượng lưu và doanh nhân thành đạt. Một báu vật truyền đời không chỉ trên khía cạnh tài sản mà còn là phong cách sống, phong cách hưởng thụ đặc biệt. 47 căn dinh thự hữu hạn ở một dự án đẳng cấp nhất Vịnh Hạ Long chính là không gian sống đáng mơ ước nhất bên vịnh thiên đường mà giới “đại gia” khát khao sở hữu.

Bởi lẽ, cuộc sống xa hoa sẽ không còn là giấc mơ ở một nơi nào đó xa xôi như Manhattan, Monaco, Venice, Milan hay Sydney... mà giờ đã có thể hiện thực hóa ngay tại những dinh thự biển sang trọng xinh đẹp bên bờ vịnh Hạ Long.

