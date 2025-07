Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

Ngày 1/7/2025, Hải Dương chính thức sáp nhập vào Hải Phòng, hình thành siêu đô thị có quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước. Đây không chỉ là cột mốc mở rộng địa giới hành chính, mà còn là cánh cửa mở ra giai đoạn phát triển vượt bậc, đưa Hải Phòng mới trở thành cực tăng trưởng công nghiệp - logistics có sức cạnh tranh hàng đầu cả nước.

SIÊU CỰC TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP - LOGISTICS CỦA MIỀN BẮC

Sự hội tụ giữa năng lực sản xuất của Hải Dương và hạ tầng xuất khẩu - logistics của Hải Phòng sẽ tạo thành một chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất - chế biến - vận chuyển - xuất khẩu, rút ngắn thời gian logistics, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh. Hải Phòng hiện có 18 khu công nghiệp với tổng quy mô hơn 7.100 ha, cùng hệ thống cảng biển hiện đại bậc nhất miền Bắc. Trong khi đó, Hải Dương đang phát triển 18 dự án hạ tầng khu công nghiệp với gần 3.000 ha, định vị là “công xưởng công nghệ cao” với thế mạnh về chế biến, linh kiện, cơ khí chính xác và công nghiệp phụ trợ.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Hải Phòng sau hợp nhất sẽ có 46 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 12.000 ha. Đây chính là nền tảng vàng cho các nhà đầu tư toàn cầu chọn khu vực này làm điểm đến dài hạn. Hiện Hải Phòng đã có hơn 1000 dự án FDI đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn gần 34 tỷ USD; còn Hải Dương ghi nhận hơn 600 dự án FDI với tổng vốn hơn 11 tỷ USD. Những con số là minh chứng cho sức hấp dẫn đầu tư của Hải Phòng mới.

Công nghiệp, hạ tầng phát triển kéo theo loạt chuyển động mới của thị trường bất động sản. Trước tiên là sự tái định hình không gian phát triển đô thị. Các ranh giới hành chính sẽ dần bị xóa nhòa, thay vào đó là một vành đai đô thị kết nối chặt chẽ bằng các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Những khu vực giáp ranh vốn trước đây còn mờ nhạt trên bản đồ quy hoạch sẽ dần trở thành điểm sáng, tâm điểm mới của dòng vốn đầu tư.

Cùng với làn sóng đầu tư FDI tăng mạnh, thị trường sẽ chứng kiến sự bùng nổ về nhu cầu nhà ở - từ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, đến các khu đô thị cao cấp cho chuyên gia, kỹ sư quốc tế. Một thủ phủ công nghiệp tất yếu sẽ đi kèm một hệ sinh thái bất động sản phong phú và phát triển vượt bậc.

PHÍA ĐÔNG HẢI PHÒNG - TÂM ĐIỂM ĐÓN SÓNG BẤT ĐỘNG SẢN

Trong bức tranh tăng trưởng của bất động sản Hải Phòng, khu vực phía Đông, với trung tâm là quận Hải An cũ, đang nổi lên là tâm điểm của toàn thị trường. Khu vực này vốn là cửa ngõ giao thương huyết mạch của miền Bắc nhờ hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế và nhiều khu công nghiệp quy mô lớn. Khi Hải Dương sáp nhập, toàn bộ dòng chảy hàng hóa, logistics, vốn đầu tư FDI của Hải Dương sẽ đổ dồn về cửa ngõ này. Nhờ đó, vị thế chiến lược của khu Đông Hải Phòng sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Giới chuyên gia dự báo, giá trị bất động sản tại đây sẽ tăng trưởng nhanh chóng nhờ nhu cầu nội tại của Hải Phòng và sức phát triển của cả một vùng kinh tế rộng lớn sau sáp nhập. Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ hơn để đáp ứng lưu lượng giao thông và logistics tăng vọt sẽ là đòn bẩy trực tiếp gia tăng giá trị các dự án bất động sản.

Nhiều “ông lớn” trong ngành địa ốc đã sớm có mặt tại đây như Vinhomes, Ecopark, DojiLand, Kinh Bắc… Sắp tới là sự xuất hiện của một “đại gia” phía Nam với dự án khu đô thị thấp tầng gần 12 ha tại phường Đông Hải mới (quận Hải An cũ), hợp tác cùng một doanh nghiệp uy tín miền Bắc. Dự án nằm trên trục Liên Phường - Bùi Viện - Đặng Kinh, sở hữu các sản phẩm biệt thự, liền kề và shophouse. Từ vị trí tọa lạc, dự án chỉ cần 8 phút đến sân bay Cát Bi, cảng Đình Vũ, 10 phút tới Big C, gần chợ dân sinh. Các trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính… nằm trong bán kính 1-5km quanh dự án. Dự kiến ra mắt vào tháng 7 tới, đây sẽ là nơi hội tụ cộng đồng cư dân toàn cầu, với sản phẩm được thiết kế hiện đại, phù hợp cả cho an cư và đầu tư..

Phía Đông Hải Phòng xuất hiện nhiều loại hình bất động sản đáp ứng nhu cầu sống ngày càng tăng cấp của nhóm cư dân mới. Ảnh: HT.

Về sức hấp dẫn của thị trường bất động sản phía Đông Hải Phòng, ông Lưu Văn Bùi, Giám đốc M.Warrior Land, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm phân phối bất động sản tại Hải Phòng, nhận định: Đây là khu vực hội tụ đầy đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là dòng vốn FDI ổn định, chính sách sáp nhập mở ra một chương phát triển mới. Địa lợi là vị trí chiến lược kết nối hạ tầng tỷ đô - cảng biển, sân bay, cao tốc - cùng với định hướng quy hoạch trở thành lõi trung tâm hành chính - thương mại - tài chính mới của thành phố. Nhân hòa chính là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của cộng đồng cư dân tri thức, chuyên gia, kỹ sư, kéo theo nhu cầu dịch vụ chất lượng cao và tạo dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

"Tổng kết lại, bất động sản phía Đông Hải Phòng đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành ‘mỏ vàng’ đầu tư giá trị trong trung và dài hạn. Đây không phải là nơi cho những nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn, mà là mảnh đất vàng cho những ai nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững trong 5 - 10 năm tới", ông Bùi chia sẻ thêm.