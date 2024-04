DNSE chính thức khởi động cuộc thi phái sinh tìm “Thần long đại short” từ ngày 1/4

Nhằm giúp nhà đầu tư có thêm sân chơi để rèn luyện kỹ năng thực chiến với chứng khoán phái sinh, Chứng khoán DNSE tổ chức cuộc thi "Võ đài phái sinh", chính thức bắt đầu từ ngày 1/4. Chỉ cần có tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh trên nền tảng Entrade X, nhà đầu tư có cơ hội tham gia cuộc thi để “rinh” hàng loạt giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới lên tới hơn 100 triệu đồng.

Theo đó, các chứng thủ tham gia cuộc thi sẽ trải qua 2 nội dung thi đấu cá nhân diễn ra song song trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 - 31/5, gồm thi đấu cá nhân hàng tuần và thử thách tháng.

Phần thi đấu cá nhân tìm “thần long đại short” sẽ được chia thành 8 tuần. Cụ thể, mỗi tuần người chơi sẽ tham gia giao dịch phái sinh, cá nhân nào có tổng điểm lãi cao nhất (Top 1 trên Bảng xếp hạng) sẽ đạt giải thưởng. Điểm lãi của người chơi sẽ được tính dựa trên giá đóng vị thế trung bình trừ đi giá mở vị thế trung bình.

Thêm phần hấp dẫn cho cuộc tranh tài, ngoài giải theo tuần, người chơi còn có cơ hội đạt giải thưởng cho thử thách tháng. Thử thách này chia làm 2 giai đoạn, từ ngày 1/4 - 29/4 và 2/5 - 31/5. Với thử thách tháng, danh hiệu “Bá chủ Deal lãi” dành cho cá nhân sở hữu lệnh lãi cao nhất trong tháng. Thử thách “Hảo hán chốt lời” dành cho cá nhân sở hữu tổng số tiền lãi cao nhất trong tháng. Cuối cùng, thử thách “Cao thủ lãi bền vững” dành cho cá nhân có tỷ lệ lãi cao nhất và sở hữu tối thiểu 10 giao dịch, tính theo công thức: Tỷ lệ lãi = Số lệnh giao dịch có lãi / Tổng số lệnh giao dịch.

Đại diện Chứng khoán DNSE cho biết, DNSE mong muốn đem đến một đấu trường hấp dẫn, đưa ra những thử thách và mục tiêu để các nhà đầu tư phái sinh có cơ hội cọ sát, bứt phá, tìm ra chiến lược đầu tư hiệu quả nhất của mình trong quá trình chinh phục các giải thưởng giá trị của chương trình. Chứng khoán phái sinh cũng là sản phẩm thế mạnh mà DNSE tập trung đẩy mạnh nhằm chiếm lĩnh thị phần và đem lại lợi ích cho nhà đầu tư trong thời gian tới.

Để giúp nhà đầu tư giao dịch thuận tiện và quan trị rủi ro tốt trên thị trường phái sinh, sản phẩm giao dịch phái sinh Future X được DNSE ra mắt khoảng một năm qua và nhận được sự đón nhận của nhà đầu tư nhờ nhiều công cụ hỗ trợ đặt lệnh nhanh chóng, giảm thiểu tỷ lệ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào của thị trường. Future X có tỷ lệ cọc mở hợp đồng cạnh tranh hàng đầu thị trường, chỉ 18,48%.

Bên cạnh đó, những tính năng vượt trội mà Future X mang đến như giao dịch cơ sở và phái sinh trên cùng tiểu khoản, quản trị và cho vay từng lệnh riêng lẻ, cảnh báo lãi, lỗ theo thời gian thực cũng góp phần làm nên thành công trong giao dịch phái sinh cho nhà đầu tư. Đặc biệt, nhà đầu tư có thể nộp, rút cọc thuận tiện 24/7, ứng trước lãi đã chốt, đồng thời có thể cài đặt lệnh điều kiện, chốt lời cắt lỗ tự động nhằm tối ưu hiệu quả quản trị rủi ro trong giao dịch.

Sản phẩm chứng khoán phái sinh Future X của DNSE được sự đón nhận của nhà đầu tư.

Thực tế, sau 7 năm ra đời và đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh ngày càng phát huy hiệu quả vai trò công cụ phòng ngừa rủi ro, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường cơ sở và thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức vì có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường sụt giảm.

Số lượng tài khoản phái sinh ngày càng tăng theo thời gian cho thấy sức hấp dẫn của thị trường này ngày càng gia tăng. Tính đến thời điểm cuối tháng 2/2024, đã có 1,5 triệu tài khoản phái sinh được mở mới tại các công ty chứng khoán, tăng 1,77% so với tháng trước và gấp 630 lần so với thời điểm mới ra mắt vào năm 2017. So với tổng số lượng 7,53 triệu tài khoản được mở mới thì chiếm xấp xỉ 20%.

Theo dữ liệu của DATX, hiện quy mô TTCK phái sinh Việt Nam chỉ ở mức 0,1% so với vốn hóa thị trường niêm yết, trong khi con số này ở các nước như Úc (ra đời năm 2.000) là 0,9% và Mỹ (ra đời năm 1982) là 13,6%. Điều này phần nào cho thấy tiềm năng triển của thị trường phái sinh Việt Nam trong tương lai còn rất lớn.

Năm 2024, trong bối cảnh dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều biến động do kinh tế - chính trị nói chung và thị trường toàn cầu nói riêng tiếp tục trải qua nhiều khó khăn, thách thức, thị trường chứng khoán phái sinh được dự báo là mảnh đất triển vọng để nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cũng như phòng ngừa rủi ro trong đầu tư.

Với luật chơi thú vị và giải thưởng hấp dẫn, giải đấu “Võ đài phái sinh” tổ chức bởi DNSE được kỳ vọng sẽ là sân chơi ý nghĩa, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quan tâm và tham gia thị trường chứng khoán phái sinh giàu tiềm năng.

Giải đấu “Võ đài phái sinh” do Chứng khoán DNSE tổ chức sẽ diễn ra từ 1/4/2024 31/05/2024 với tổng giải thưởng lên tới 110 triệu đồng.

Hạng mục thi đấu:

Truy tìm cá nhân đạt danh hiệu “Thần Long đại Short” có tổng điểm lãi cao nhất trên Bảng xếp hạng theo tuần

Truy tìm các cá nhân xuất sắc giành ngôi “Bá chủ Deal lãi”, “Hảo hán chốt lời” và “Cao thủ lãi bền vững” trong Bảng xếp hạng theo tháng

Đăng ký tham gia ngay tại đây: https://s.dnse.vn/VnEconomy