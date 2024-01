Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên báo cáo lợi nhuận cả năm 2023 lao dốc mạnh

Công ty CP Địa ốc First Real là công ty địa ốc đầu tiên báo cáo tài chính cả năm 2023 tuy nhiên kết quả kinh doanh cho thấy một năm không khả quan của doanh nghiệp này.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm nay của First Real đạt 169 tỷ đồng giảm mạnh so với con số năm ngoái 384 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 99,9 tỷ đồng giảm so với con số 255 tỷ đồng năm 2022. Chi phí tài chính tăng mạnh chủ yếu tăng ở mục chi phí lãi vay, dẫn tới sau khi trừ đi các chi phí khác, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của First Real chỉ còn 35 tỷ đồng. Trong khi các khoản lỗ khác tăng mạnh, dẫn tới lợi nhuận sau thuế chỉ còn 19 tỷ đồng giảm 83% so với năm 2022.

Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại của First Real. Giải trình khoản lợi nhuận giảm mạnh, theo First Real, nguyên nhân do thị trường bất động sản diễn biến trầm lắng kéo dài khiến hoạt động kinh doanh bất động sản cả nước nói chung và công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn, dẫn tới doanh thu giảm mạnh và lợi nhuận giảm mạnh.

Tổng cộng tài sản tính đến cuối năm 2023 là 1.402 tỷ đồng tăng hơn 100 tỷ đồng so với năm ngoái. Trong đó, tiền giảm mạnh từ 49 tỷ đồng xuống còn 11,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm còn 310 tỷ đồng. Nợ phải trả 661 tỷ đồng tăng mạnh so với năm ngoái, vốn chủ sở hữu 741 tỷ đồng.

Mới đây, Địa ốc First Real thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Bất động sản Protech. Theo đó, Địa ốc First Real sẽ chuyển nhượng 180 nghìn cổ phần với tổng giá trị chuyển nhượng 1,8 tỷ đồng. Bên nhận chuyển nhượng chưa rõ là nhà đầu tư nào, ông Hà Thân Thúc Luân Tổng giám đốc Công ty được toàn quyền thực hiện việc tìm kiếm nhà đầu tư đàm phán và ký kết thực hiện hợp đồng.

Liên quan đến cổ phiếu FIR, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Đức với số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 04/01-17/06/2022, ông Nguyễn Hữu Đức đã sử dụng tài khoản chứng khoán của chính mình và 75 tài khoản của 21 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Địa ốc First Real (FIR) nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu FIR.

Song song đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm, ông Nguyễn Hữu Đức cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Đồng thời, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hữu Đức. Cụ thể, vị này sẽ bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 8/11/2023; và bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm.