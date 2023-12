Một doanh nghiệp thép được dự báo lợi nhuận bùng nổ đạt 11.000 tỷ, tăng 70% trong năm 2024

Trong báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành thép mới đây, Chứng khoán MBS đưa ra nhiều dự báo tích cực về thị trường thép cũng như doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp ngành thép.

GIÁ THÉP TĂNG 8% VÀO NĂM 2024

Cụ thể, theo MBS, nguồn cung bất động sản dự kiến cải thiện tác động tích cực đến nhu cầu thép. Báo cáo của CBRE cho thấy, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội dự kiến tăng hơn 33% so với cùng kỳ vào năm 2024, đạt mức 20.000 căn hộ và tại Tp.HCM nguồn cung đạt khoảng 12.000 căn tăng 31% so với cùng kỳ. Nguồn cung căn hộ phục hồi sẽ tác động tích cực đến nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng nội địa.

Các chuyên gia phân tích của MBS đánh giá, giá thép xây dựng nội địa hiện nay đã qua vùng đáy khi nhu cầu ấm lên cũng như áp lực giảm giá từ thép Trung Quốc hạ nhiệt. Hiện nay, chênh lệch của thép nội địa và Trung Quốc đang ở mức 30 – 35 USD/tấn (thấp hơn mức trung bình 50 USD/tấn). Mức chênh lệch thấp sẽ giúp ngành thép nội địa tránh được sự cạnh tranh của thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.

Giá thép xây dựng nội địa đã chấm dứt đà giảm kéo dài trong 7 tháng khi tăng nhẹ khoảng 3% trong tháng 11. “Điểm đảo chiều của giá thép” cho thấy nhu cầu khả quan hơn trong bối cảnh ngành bất động sản có tín hiệu tích cực.

Hơn nữa, Chính phủ đã ban hành 1 số biện pháp hỗ trợ thị trường bất động sản kể từ đầu năm 2023 nhằm giải quyết vướng mắc pháp lý các dự án. Các chính sách nổi bật như Nghị định 33/NĐ – CP, Nghị định 10/2023/NĐ – CP với mục tiêu tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm cải thiện nguồn cung thị trường trong thời gian tới.

Ngành bất động sản đã xuất hiện nhiều điểm sáng đặc biệt tại phân khúc căn hộ khi các chủ đầu tư như Nam long, Khang Điền và Vinhomes đã mở bán các dự án mới và đạt tỷ lệ hấp thụ trên 70%. Do đó, kì vọng yếu tố tích cực từ giá thép thế giới và thị trường bất động sản phục hồi từ giữa năm 2024 thúc đẩy giá thép nội địa. Nhờ đó, giá thép xây dựng dự kiến phục hồi lên mức 15 triệu VNĐ/tấn tăng 8% vào 2024.

Giá nguyên vật liệu tăng trong ngắn hạn nhưng kì vọng giảm nhẹ vào năm 2024 do nhu cầu sản xuất giảm. MBS dự báo, giá than và quặng lần lượt đạt mức trung bình 290 USD/tấn (-7% so với cùng kỳ) và 109 USD/tấn (-6%) trong 2024. Giá bán hồi phục và nguyên liệu giảm nhẹ sẽ giúp biên gộp của ngành cải thiện.

Thị trường xuất khẩu kỳ vọng nhu cầu phục hồi từ EU. Nhu cầu phục hồi từ EU là yếu tố chính tác động tích cực đến thị trường thép xuất khẩu. Trong bối cảnh các đối tác xuất khẩu chính vào EU không thể duy trì sản lượng, nguồn cung tại EU tiếp tục thiếu hụt. Sản lượng xuất khẩu thép dự kiến lần lượt đạt 10,5 triệu tấn tăng 25% và 11,2 triệu tấn tăng 7% vào năm 2023 và 2024. Bên cạnh đó, giá HRC xuất khẩu dự kiến đạt 800 USD/tấn tăng 8% trong năm 2024.

LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP BÙNG NỔ

Về triển vọng kinh doanh, MBS kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp thép cải thiện từ mức trung bình 8% trong năm 2023 lên 13% năm 2024. Giá thép thế giới biến động chưa rõ xu hướng khiến các doanh nghiệp có xu hướng quản lý hàng tồn kho thận trọng.

Hàng tồn kho tại các doanh nghiệp giảm khoảng trên 25% so với cùng kỳ, giá trị nguyên vật liệu giảm khoảng 20% trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ở mức thấp và giá nguyên vật liệu biến động. Giá thép tăng trở lại khiến áp lực trích lập dự phòng giảm khoảng 35% so với cùng kỳ.

Theo dự báo của MBS, giá thép hồi phục khoảng 8% và giá nguyên vật liệu giảm nhẹ 6% là cơ sở để biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp trong ngành hồi phục lên mức 13% trong năm 2024.

Lưu ý rằng, giá than và quặng có xu hướng tăng kể từ đầu T9/2023 trong bối cảnh các nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc tăng cường tích trữ tồn kho trước khi phải thực hiện chính sách cắt giảm giảm sản lượng trong năm 2024. Nguồn cung quặng sắt sang 2024 tiếp tục được cải thiện khi sản lượng tại Úc (chiếm 35% nguồn cung toàn cầu) được dự báo tăng 2.9% svck lên mức 1.01 tỷ tấn theo dự báo của Bộ Công nghiệp - Khoa học nước này.

Trên cơ sở đó, MBS dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thép có thể tăng trưởng 40% so với cùng kỳ trong năm 2024. Lợi nhuận các doanh nghiệp ngành thép dự kiến tăng trưởng 40% trong năm 2024 nhờ những yếu tố sau Doanh thu dự kiến hồi phục 25% nhờ sản lượng và giá bán tăng trưởng 9% và 8%. Biên lợi nhuận gộp phục hồi lên mức 13% (so với khoảng 8% của năm 2023). Chi phí tài chính giảm 30% trong bối cảnh áp lực tỷ giá và chi phí lãi vay hạ nhiệt.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế của HPG trong năm 2024 có thể đạt hơn 10.929 tỷ đồng tăng 70% so với năm 2023 nhờ các yếu tố: Giá bán và sản lượng phục hồi trên 7%. Biên lợi nhuận gộp phục hồi lên mức 12,8% nhờ giá bán cải thiện và nguyên liệu giảm nhẹ. Tỷ giá ổn định hơn giúp chi phí tài chính giảm 30%. Mức định giá P/B đang ở dưới mức trung bình 2 chu kì gần nhất.