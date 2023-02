Doanh nghiệp được cấp phép “biến” moong than khổng lồ thành hồ nước ngọt

Bộ Tài Nguyên và môi trường vừa cấp giấy phép cho Công ty Than Hòn Gai (thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam – TKV) thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dự án “Mở rộng khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại”.

Theo đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đồng ý chủ trương sau khi kết thúc khai thác sẽ tiến hành cải tạo moong khai trường 917 thành hồ chứa nước ngọt. Đây là moong than đầu tiên của TKV tại Quảng Ninh được chấp thuận cải tạo để làm hồ chứa nước ngọt.

Được biết, moong than 917 tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, của Công ty Than Hòn Gai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã chính thức kết thúc hoạt động vào 31/12/2022.

Sau một quá trình khai thác, moong than có độ sâu khoảng 150m và rộng 94,5ha. Trước đó, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã thống nhất và xin ý kiến các bộ, ngành liên quan giữ lại moong than này để cải tao thành hồ chứa nước ngọt.

Sau khi được Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường, Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn lập Đề án đóng cửa mỏ. Dự kiến đơn vị sẽ tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường toàn bộ moong than 917, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2026.

Cụ thể đối với khu vực moong khai thác sẽ tiến hành cải tạo moong khai trường thành hồ chứa nước; xây dựng cống lưu thông thoát nước ra biển. Riêng với khu vực khai thác Công ty sẽ cải tạo sườn tầng, tạo bờ đai an toàn phía Tây khai trường bảo vệ tuyến tỉnh lộ 337; xây dựng tuyến hàng rào dây thép gai, biển cảnh báo nguy hiểm và đê chắn xung quanh moong khai trường; san gạt và trồng cây keo lai xen phi lao với mật độ 5.000 cây/ha xung quanh moong khai thác; cải tạo cảnh quan phần địa hình từ mức thoát nước tự chảy trở lên và phía tiếp giáp đường tỉnh lộ 337.

Dự kiến sau khi cải tạo xong, dung tích hồ chứa đạt khoảng 20 triệu m³. Việc cải tạo moong than thành hồ chứa nước ngọt không chỉ giúp Công ty Than Han Gai tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng chi phí công tác hoàn nguyên mà còn mở ra những cơ hội mới cho nhiều moong than khác sau khi kết thúc khai thác có thể cải tạo thành hồ chứa nước ngọt, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn mà tỉnh Quảng Ninh đang khuyến khích nhân rộng.

Theo báo cáo, hiện nhu cầu san lấp mặt bằng cho các dự án, công trình tại Quảng Ninh mỗi năm khoảng 130 triệu m3. Chính vì vậy, để có được lượng vật liệu san lấp để hoàn nguyên moong than khổng lồ như moong Suối Lại là bài toán rất khó.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc đưa moong khai thác lộ thiên đã kết thúc khai thác trở thành những hồ dự trữ nước ngọt, vừa bảo đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước, vừa giảm được chi phí và thời gian so với phương án hoàn thổ khó khăn trong thực hiện chi phí tốn kém như trước đây.

Với phương án này, Quảng Ninh sẽ gia tăng lượng tích trữ nước ngọt trên phạm vi toàn tỉnh lên tới 1 tỷ m3, đảm bảo an ninh nguồn nước, góp phần đảm bảo về kinh tế, xã hội và môi trường.