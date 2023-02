Doanh nghiệp được chấp thuận mở rộng khai thác mỏ than có trữ lượng gần 66 triệu tấn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định số 356/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn tại phường Mông Dưong, Cẩm Tây, Cẩm Đông, Cẩm Sơn, thành phố cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo quyết định được ông Cao Tường Huy, quyền chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký ngày 14/2, mục tiêu của dự án nêu nhằm phát huy cơ sở hạ tầng sẵn có của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV để khai thác tối đa nguồn tài nguyên than bằng phương pháp lộ thiên, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than trong thời gian tới; góp phần ổn định sản xuất của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đó, diện tích sử dụng đất của dự án là: 9.220.377,1 m2, khu vực khai thác trải rộng 6,07 km2. Trữ lượng địa chất huy động (tạm tính) là 51.848.239 tấn; trữ lượng than nguyên khai (tạm tính) là 65.994.181 tấn. Công suất thiết kế: 4,5 triệu tấn than nguyên khai/năm.

Các thông số về trữ lượng được Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV tính toán trên phạm vi khu vực khai thác có diện tích 6,07 km2 (được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại Văn bản số 3703/TKV-ĐT ngày 09/8/2021).

Công ty có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định về diện tích khu vực khai thác, trữ lượng địa chất huy động, trữ lượng than nguyên khai độ sâu khai thác; có trách nhiệm thực hiện khai thác than theo đúng phạm vi diện tích khu vực khai thác, trữ lượng khai thác, độ sâu khai thác quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản.

Được biết, dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn nằm trong danh mục các dự án Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề xuất cập nhật vào Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Công Thương chủ trì, triển khai lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Chính phủ phê duyệt).

UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV có trách nhiệm lập bảng tiến độ tông thê thực hiện dự án đối với diện tích khu vực khai thác, trữ lượng khai thác thực hiện trong phạm vi Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án được UBND thành phố Cẩm Phả phê duyệt tại Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngấy 04/7/2022 để xác định thời gian khai thác cụ thể, trình UBND thành phố cẩm Phả phê duyệt làm cơ sở để quản lý, giám sát thực hiện.

Trong mọi trường họp, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về cơ sở pháp lý, tính chính xác về số liệu, nguyên tăc xác định diện tích khu vực khai thác, độ sâu khai thác, tính toán trữ lượng địa chất huy động, trữ lượng công nghiệp quy đổi theo than nguyên khai theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai, UBND thành phổ Cẩm Phả, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chấp hành Luật Đât đai, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp không được tác động thay đổi hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triên rừng trong ranh giới khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam -TKV cho biết, hiện nhu cầu than cho phát triển kinh tế trong nước tăng cao do giá than nhập khẩu tăng ở mức kỷ lục đã tạo ra áp lực lớn đến việc sản xuất, cung ứng than của Tập đoàn.

Trong khi việc xin cấp phép, gia hạn giấy phép khai thác than, khoáng sản bị vướng mắc bởi quy hoạch, cơ chế chính sách chưa đồng bộ đã hạn chế năng lực sản xuất than của TKV do không tăng được sản lượng than khai thác. Cộng thêm việc giá than cho sản xuất điện chưa được điều chỉnh từ tháng 3/2019 dẫn đến thiếu hụt nguồn cung, tạo ra áp lực cho Tập đoàn trong điều hành sản xuất tiêu thụ than.

Được biết, năm 2022 TKV đã sản xuất được 39,4 triệu tấn than. Tuy nhiên, sang năm 2023 dù nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện tăng cao nhưng trước những khó khăn nội tại, TKV cũng chỉ đặt mục tiêu sản xuất gần 40 triệu tấn than, tức là tương đương năm cũ.