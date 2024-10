Doanh nghiệp "được mùa" đơn hàng nhưng mất giá

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ tháng 9 chiều 1/10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, cho biết trong quý 3, TP.HCM vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng nói chung, nhưng chưa có đột phá.

Theo ông Mãi, ước tính tăng trưởng quý 3 của TP.HCM chỉ đạt hơn 7%. Do đó, để đạt được tăng trưởng 7,5% như kế hoạch đề ra, trong quý 4, TP.HCM phải tăng trưởng hơn 9%. "Đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Nếu không tập trung, không xác định trọng tâm và không có giải pháp đột phá thì rất khó đạt được chỉ tiêu tăng trưởng năm nay", ông Mãi lưu ý.

"ĐƯỢC MÙA" NHƯNG MẤT GIÁ

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM, cho biết các doanh nghiệp tại TP.HCM hiện đã có đủ đơn hàng đến hết năm, thậm chí một số doanh nghiệp có đơn cho đầu năm sau.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cũng nhìn nhận các doanh nghiệp trên địa bàn hiện đã được tái lập trở lại và cơ bản đã có đơn hàng cho đến cuối năm.

“Đây là tín hiệu rất đáng mừng và các doanh nghiệp cũng đang triển khai các đơn hàng này”, ông Hòa cho biết.

Cấp phép thành lập doanh nghiệp tại TP.HCM trong 9 tháng năm 2024. Ảnh: TTBC.

Theo báo cáo điều tra xu hướng kinh doanh tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Cục Thống kê Thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2024 so với quý 2/2024 đã có tín hiệu khởi sắc.

Cụ thể, có 59,7% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên; 25,2% giữ ổn định và 15,1% khó khăn hơn. Trong đó, 92,5% doanh nghiệp Nhà nước đánh giá hoạt động quý 3/2024 tốt lên và giữ ổn định so với quý trước; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn tư nước ngoài và ngoài Nhà nước lần lượt là 84,9% và 83,4%.

Dự báo tình hình quý 4/2024, có 62,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn; 24,7% giữ ổn định và 13,0% khó khăn hơn. Trong đó, có 92,5% doanh nghiệp nhà nước có cái nhìn tích cực về tình hình kinh doanh trong quý 4/2024, tỷ lệ này ở khu vực có vốn tư nước ngoài và ngoài nhà nước tương ứng là 85,1% và 87,3%.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn đang đối mặt với tình trạng có đơn hàng nhưng giá cả lại không tốt, do họ đang ở thế "cần đơn hàng".

Bên cạnh đó, hàng rào kỹ thuật mới gia tăng chủ yếu xoay quanh các tiêu chí xanh, yêu cầu khả năng đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đồng thời, nếu đi sâu vào phân tích cơ cấu thì đơn hàng chủ yếu đến từ khối FDI, trong khi đơn hàng doanh nghiệp Việt vẫn "chạy cơm từng bữa, từng đơn hàng một".

DOANH NGHIỆP CHƯA SẴN SÀNG MỞ RỘNG QUY MÔ KINH DOANH

Theo Cục Thống kê TP.HCM, lũy kế 9 tháng năm 2024, tổng số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,6% so với cùng kỳ nhưng vốn đăng ký giảm 13,9%, quy mô vốn/doanh nghiệp giảm 15,2%. Số doanh nghiệp tham gia vào thị trường tăng 4,6%, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 6,2%.

“Như vậy, cứ 100 doanh nghiệp tham gia vào thị trường thì có 56 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường”, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM cho biết.

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 20/9/2024, Thành phố cấp phép 37.808 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 294.887 tỷ đồng, tăng 1,6% về giấy phép và giảm 13,9% về vốn so với cùng kỳ.

Phân theo loại hình doanh nghiệp có đến 91,6% đăng ký thành lập mới là công ty Trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần chiếm 7,5%; doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh chiếm 0,9%.

Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn có 34.642 đơn vị với vốn đăng ký đạt 238.981 tỷ đồng; tăng 3,3% về cấp phép và giảm 7,9% về vốn so với cùng kỳ; Công ty cổ phần có 2.854 đơn vị với vốn đăng ký đạt 55.583 tỷ đồng, giảm 10,9% về cấp phép và giảm 32,9% về vốn; Doanh nghiệp tư nhân có 307 đơn vị với vốn đăng ký đạt 309 tỷ đồng, giảm 36,4% về cấp phép và tăng 36,4% về vốn; Công ty hợp danh có 05 đơn vị với vốn đăng ký đạt 14 tỷ đồng, tương đương về cấp phép và giảm 76,1% về vốn.

“Điều này cho thấy các doanh nghiệp mới tham gia thị trường chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi các doanh nghiệp rút lui phần lớn là doanh nghiệp quy mô lớn hơn. Tâm lý nhà đầu tư hiện vẫn còn thận trọng, nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng mở rộng quy mô kinh doanh”, ông Hoàng nhìn nhận.

Phân theo khu vực kinh tế, có đến 82,6% doanh nghiệp thành lập mới hoạt động dịch vụ, 17,1% doanh nghiệp ngành công nghiệp - xây dựng và 0,3% ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp cấp phép ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 113 đơn vị với vốn đăng ký đạt 2.100 tỷ đồng, giảm 7,4% về cấp phép và tăng 20,3% về vốn so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp cấp phép ngành công nghiệp – xây dựng có 6.464 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 52.814 tỷ đồng, giảm 6,9% về cấp phép và giảm 44,3% về vốn so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp cấp phép ngành thương mại, dịch vụ có 31.231 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 239.973 tỷ đồng, tăng 3,5% về cấp phép và giảm 2,4% về vốn so với cùng kỳ.