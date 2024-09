Hàng loạt triển lãm về công nghiệp, phụ trợ dệt may tại thành phố Hồ Chí Minh

Chuỗi triển lãm quốc tế về Máy móc thiết bị công nghiệp ngành dệt may Việt Nam (VTG 2024), Phụ liệu dệt may Việt Nam (VITATEX), Công nghiệp nhuộm và hóa chất Việt Nam (DYECHEM), và Máy móc và nguyên liệu giày dép Việt Nam (VFM) đồng loạt diễn ra từ ngày 25 – 28/9/2024 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM.

Ban tổ chức chuỗi triển lãm cho biết, VTG 2024 là sự kiện nổi bật trong chuỗi sự kiện về ngành công nghiệp dệt may năm 2024 của Việt Nam.

Chuỗi triển lãm quy tụ 580 gian hàng của hơn 380 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam,... nhằm giới thiệu những sản phẩm dệt may và công nghệ mới nhất phục vụ cho ngành dệt may. Qua đó hướng tới các công nghệ số hóa nhà máy, thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam chuyển đổi số và đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa các loại vải của thị trường hiện nay.

Trong đó, VTG 2024 quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực máy móc ngành dệt may như Tajima, Sansin, Epson (THN), Happy Japan, và Viet Tien Tung Shing, mang đến những giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời góp phần quan trọng trong việc trao đổi kiến thức, giúp nâng cao chuyên môn cho các đơn vị tham gia, đồng thời bắt kịp các xu hướng và đổi mới quan trọng trên cả thị trường trong nước và toàn cầu.

VTG 2024 còn đóng vai trò như một sự kiện quan trọng tạo cơ hội giao thương và cải tiến công nghệ, trao đổi chuyên môn và là chất xúc tác thúc đẩy quá trình chuyển đổi của toàn ngành, giúp Việt Nam tiến xa hơn trong hành trình hiện đại hóa và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam.

Dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, đóng góp 15% tổng giá trị xuất khẩu và có tốc độ tăng trưởng ổn định hằng năm 12%. Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS), kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam trong tháng 8 và trong 8 tháng đầu năm 2024 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đạt 28,32 tỷ USD, tăng 6,19% so cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh những thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ, các thị trường ASEAN, Nga, Canada… đang là điểm sáng tiềm năng để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu hàng hóa. Tín hiệu đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may trong nước khá tích cực.

Cũng theo VITAS, Việt Nam là nước duy nhất trong “Top” 4 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới có thị phần tăng trưởng ở các quốc gia. Trong đó, thị trường Mỹ tăng từ 17,6% lên 18,3%, đứng đầu ở thị phần Mỹ; Châu Âu tuy nhập khẩu dệt may giảm khoảng 5,5% nhưng xuất khẩu dệt may của Việt Nam vẫn giữ được thị phần ở thị trường này khoảng 4,4%...

Trong khi đó, Hiệp hội Giày – Da và Túi xách Việt Nam (LEFASO) cho biết thị trường giày dép toàn cầu từ ước đạt 384,2 tỷ USD vào năm 2020 dự kiến sẽ đạt quy mô 440 tỷ USD vào năm 2026, tăng trưởng với tốc độ bình quân 2,3%/năm trong giai đoạn 2020 - 2026. Việt Nam hiện là nước đứng thứ 3 trên thế giới (sau Trung Quốc và Ấn Độ) về sản xuất và đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép, với kim ngạch xuất khẩu gần 24 tỷ USD năm 2023 và đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu đạt 26 - 27 tỷ USD năm 2024.

Cũng trong năm 2024, thị trường thuốc nhuộm và hóa chất toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng với nhu cầu về thuốc nhuộm, thuốc màu đang tăng mạnh; trong đó, tính bền vững về môi trường, nhất là trong quy trình nhuộm, là ưu tiên hàng đầu.

Các giải pháp đem đến chuỗi sự kiện thông qua các hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học chuyên đề được thiết kế để hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn ESG nghiêm ngặt của EU, giúp nâng cao tính bền vững và giảm thiểu tác động môi trường. Đó là các hội thảo về tiến bộ công nghệ, tự động hóa và tính bền vững trong ngành dệt may Việt Nam xoay quanh những vấn đề thiết yếu như nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, tích hợp chuỗi cung ứng toàn cầu, triển vọng kinh tế của Việt Nam đối với ngành giày dép, và các chiến lược nâng cao giá trị ngành thông qua việc phát triển các chuỗi cung ứng vải có tác động cao…