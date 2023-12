Doanh thu thông tin truyền thông tăng 12% so với cùng kỳ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết trong tháng 11/2023, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 358.291 tỷ đồng, tương đương với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 11/2023 ước đạt 3.360.217 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước của ngành ước đạt 8.311 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 10%% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 11/2023 ước đạt 87.170 tỷ đồng.

Cụ thể, trong từng lĩnh vực, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 11 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.040.772 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt gần 107,8 tỷ USD.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, doanh thu tháng 11/2023 đạt 475 tỷ đồng, tăng 42,2% so với tháng 11/2022 (334 tỷ đồng). Tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa so với nước ngoài trong tháng 11/2023 đạt 45,1% (giảm 1,1% so với tháng 11/2022). Nộp ngân sách nhà nước đạt 33,3 tỷ đồng, tăng 48,4% so với tháng 11/2022 (22,4 tỷ đồng).

Lợi nhuận của ngành trong tháng cũng tăng 42,2% (đạt47,5 tỷ đồng) so với tháng 11/2022 (33,4 tỷ đồng). Số doanh nghiệp tăng 5% so với cùng kì năm 2022; số lao động an toàn thông tin đạt 3.839 người (tăng 12,3% so với cùng kì năm 2022).

Theo thống kê, trong tháng 11/2023 có 915 cuộc tấn công mạng, tăng 9,3% so với cùng kỳ tháng 11/2022 (837 cuộc). IP botnet tháng 11/2023 là 456.699 địa chỉ, giảm 4,7% so với cùng kỳ tháng 11/2022 (479.115 địa chỉ).

Lĩnh vực chứng thực chữ ký số công cộng, tổng số chứng thư số công cộng đã cấp tính đến hết tháng 11/2023 đạt 6.861.690 chứng thư số tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2022 (là 5.749.864 chứng thư số). Tổng số chứng thư số công cộng đang hoạt động tháng 11/2023 là 2.456.805 chứng thư số tăng 27,67% so với cùng kỳ năm 2022 (là 1.924.248 chứng thư số).

Tính đến ngày 22/11/2023, số phí thu được lũy kế từ đầu năm của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đạt hơn 54 tỷ đồng và đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 8,1 tỷ đồng. Số dự toán giao thu đầu năm là 48.245 tỷ, so với dự toán giao, dự kiến Trung tâm vượt thu 12%.

Trong lĩnh vực bưu chính, doanh thu tháng 11/2023 ước đạt 5.775 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng 10/2023 và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bưu gửi ước đạt 250 triệu bưu gửi, tăng 9% so với tháng 10/2023 và tăng 30% so với tháng 11/2022.

Sản lượng bưu chính KT1 tháng 11/2023 (tính đến 21/11/2023) đạt 67.060 bưu gửi, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2022 (66.483 bưu gửi).

Với viễn thông, tính đến tháng 11/2023, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 79,1 % tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022. Số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 100,4 triệu thuê bao tăng 6 % so với cùng kỳ. Số thuê bao băng rộng di động đạt 84,9 triệu thuê bao (tương ứng 85,3 thuê bao/100 dân) tăng 2,4 % so với cùng kỳ.