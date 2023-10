Doanh thu công nghiệp ICT 10 tháng đạt 113,8 tỷ USD, chỉ tăng 1% so cùng kỳ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế ở nhiều nước chưa có dấu hiệu phục hồi, thị trường tiêu dùng công nghệ thông tin giảm sút, khả năng tăng trưởng thấp.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam nói chung và sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin nói riêng, các đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin của Việt Nam cũng bị sụt giảm.

Từ tháng 7/2023, tình hình kinh tế toàn cầu dần cải thiện đã giúp thị trường xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử trong quý 3 đã tăng mạnh 10% so với cùng kỳ cùng với tỷ giá USD/VND tăng cao giúp thu hẹp đà giảm của doanh thu lũy kế năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin trong 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng (khoảng 113,8 tỷ USD), tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử trong 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 2,55 triệu tỷ đồng (khoảng 106 tỷ USD) tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt gần 96,8 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 31% giá trị xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, xuất khẩu "Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện" và "Điện thoại và linh kiện các loại" giữ vững 2 nhóm hàng đứng hàng đầu trong 12 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao của cả nước song sản lượng xuất khẩu bị sụt giảm so với cùng kỳ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 10/2023, giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt trên 47 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ và giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt trên 44,2 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022.

Thống kê năm 2022, doanh thu công nghiệp ICT đạt khoảng 148 tỷ USD, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021.

Tình hình phát triển một số lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trong tháng 10/2023:

Bưu chính: doanh thu ước đạt 5500 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng 9/2023 và tăng 20% so với tháng 10/2022.

An toàn thông tin mạng: doanh thu tháng 10/2023 đạt 480 tỷ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận đạt 48 tỷ đồng, tăng 53,8% so với tháng 10/2022. Tấn công mạng trong tháng 10/2023 là 1.010 cuộc, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo chí, truyền thông: tính đến Quý 3/2023, doanh thu dịch vụ (bao gồm VAT) lĩnh vực truyền hình trả tiền ước tính đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh tế số, Xã hội số, tỷ trọng kinh tế số/GDP của Quý 3/2023 ước tính đạt 16,56%, tăng trưởng 8.5% so với Quý 2/2023. Tỷ trọng kinh tế số/GDP 9 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 15,52%. Trong tháng 9/2023, tổng số lượt tải mới ứng dụng về thiết bị di động của Việt Nam đạt khoảng 258 triệu lượt, xếp thứ 11 toàn cầu về tổng số lượt tải mới ứng dụng toàn cầu và thứ 3 khu vực ASEAN.

Lĩnh vực Viễn thông: đến tháng 10/2023, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 78,9%, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 100,15 triệu thuê bao, tăng 3,89 % so với cùng kỳ năm 2022. Số thuê bao sử dụng điện thoại Feature phone đạt 21,9 triệu thuê bao, giảm 15,12% so cùng kỳ năm 2022, giảm 3,9 triệu thuê bao. Số thuê bao băng rộng di động đạt 85,4 triệu thuê bao (tương đương 84,86 thuê bao/100 dân), tăng 1,93% so cùng kỳ năm 2022.