Doanh thu ICT tăng gấp đôi, nhiều sản phẩm giảm giá kích cầu cận Tết

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Khối viễn thông di động hệ thống FPT Shop cho biết: Bắt đầu từ tuần sau rằm âm lịch tháng chạp, FPT Shop dự báo số bán sẽ bắt đầu tăng đột biến đóng góp phần lớn vào doanh thu tháng 1. Hệ thống FPT Shop có doanh số đạt đúng kỳ vọng đặt ra và dự kiến sẽ lập kỷ lục doanh thu theo tháng trong những ngày cận Tết.

NHU CẦU MUA SẮM TĂNG CAO DỊP TẾT

Theo ông Kha, so với cùng kỳ năm trước thì FPT Shop đang ghi nhận doanh thu tăng trưởng gần gấp đôi do chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ và tạo được nền tảng bán hàng từ ngay cuối năm 2021.

Theo ghi nhận tại hệ thống FPT Shop, smartphone nói chung và các sản phẩm Apple nói riêng đang tăng trưởng liên tiếp trong các tuần khi bắt đầu vào sát Tết âm lịch. Toàn chuỗi hệ thống ghi nhận mức tăng 80% so với cùng kỳ và dự báo mức độ tăng trưởng còn ấn tượng hơn nữa vào khoảng 10 ngày cuối cùng trước Tết âm lịch. Thời điểm này cũng bắt đầu vào tuần cao điểm sau rằm tháng chạp âm lịch.

Đại diện của FPT Shop cũng cho biết, tablet dù đã qua thời điểm "cháy hàng" do nhu cầu đột biến vào tháng 10, tháng 11 trước đó. Tuy nhiên, sức mua vẫn ghi nhận rất ấn tượng gấp 5 lần so với cùng kỳ do sức mua liên tục tăng cao khi FPT Shop đang có rất nhiều sản phẩm độc quyền giá sốc bán rất chạy như iPad Pro 11 M1 giá sốc 19,99 triệu đồng, Masstel 10 inch độc quyền giá chỉ từ 2,99 triệu đồng.

Tại hầu hết các cửa hàng bán lẻ khác cũng ghi nhận nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ tăng cao vào dịp cuối năm, trước Tết Nguyên đán.

Hệ thống bán lẻ Di Động Việt ghi nhận mức tăng trưởng hơn 30% so với giai đoạn trước đó. Và cũng do chủ động nguồn hàng cung ứng cùng với việc tung ra nhiều chương trình ưu đãi kích cầu như điện thoại, laptop giảm đến 7 triệu đồng, phụ kiện công nghệ giảm hơn 70% đã khiến cho thị trường cuối năm sôi động hơn.

ĐIỆN THOẠI APPLE, SAMSUNG GIẢM MẠNH

Vốn là hai thương hiệu có sức hút lớn nhất nhì trên thị trường, các model đến từ Apple và Samsung vẫn tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu và được tích hợp thêm những ưu đãi giá trị. Tại Di Động Việt, chương trình “Tết bình an - Ngàn deal sốc” có nhiều sản phẩm đến từ Apple, Samsung có mức giảm đến 7 triệu.

Cụ thể, iPhone 13 Pro Max 128GB đang được giảm thẳng 7 triệu và chỉ còn 29,59 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max 256GB giảm 5,5 triệu, giá còn 32,49 triệu đồng. Các model còn lại của Táo khuyết cũng có mức giá “vừa túi” hơn như iPhone 13 Pro 128GB, iPhone 12 Pro 512GB giảm đến 5,2 triệu và 5 triệu, giá lần lượt chỉ còn 27,49 triệu đồng và 30,99 triệu đồng; iPhone 11 cũng chỉ còn 13,59 triệu đồng,...

Các model đến từ Samsung cũng đã về giá rẻ nhất từ trước đến nay. Chẳng hạn Galaxy Z Fold3 giá chỉ còn 34,99 triệu đồng (niêm yết 41,99 triệu đồng), Galaxy Z Flip3 giảm đến 5 triệu đồng, chỉ còn 19,99 triệu đồng. Mức giá này được giới công nghệ yêu thích màn hình gập đánh giá khá hấp dẫn, nhất là những ai đang có ý định chọn mua sản phẩm này hoặc làm quà tặng người thân, đối tác dịp năm mới.

Ngoài ra, Galaxy A trở thành series đáng mua nhất phân khúc tầm trung và cận cao cấp khi giá bán chỉ từ 2,79 triệu đồng với model A03. Các model cùng series như A12 giảm 900 nghìn đồng, giá còn 3,59 triệu đồng; A22 và A32 giá lần lượt còn 4,99 triệu đồng và 5,79 triệu đồng. Đặc biệt, S21 FE 5G vừa mở bán hơn 1 tuần giá chỉ còn 11,59 triệu đồng, tặng kèm ưu đãi khủng 3 triệu đồng từ Galaxy Gift, trở thành smartphone Android đáng mua dịp cận Tết 2022.

Ngoài Apple và Samsung, nhiều thương hiệu smartphone cũng có mức giá rẻ nhất từ trước đến nay như OPPO, Xiaomi. Vốn nhắm đến đối tượng khách hàng năng động, trẻ trung, tích hợp ngoại hình thời thượng cùng một hệ thống camera chất lượng, các model OPPO, Xiaomi ngay lập tức nhận được sự chú ý, kéo sức mua tăng trưởng 20% so với tháng trước. Một vài model điển hình được chú ý như Xiaomi Mi 11T giá chỉ còn 9,19 triệu, OPPO Reno6 5G giá chỉ còn 11,79 triệu đồng, OPPO A95 giá chỉ còn 6,49 triệu đồng,...

LAPTOP, TABLET GIẢM ĐẾN 4 TRIỆU ĐỒNG

Đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trên thiết bị màn hình lớn, laptop và tablet giá “về sàn” phục vụ cho nhu cầu này của khách hàng. Một vài model có mức giá tốt đang được chào bán tại các cửa hàng bán lẻ, đáng kể là iPad Pro 2021 giảm đến 4 triệu, giá chỉ còn 26,99 triệu đồng; MacBook Air 2020 13-inch giảm 2,7 triệu, giá chỉ từ 25,29 triệu đồng.

Ngoài ra, laptop Lenovo Legion 5 Pro giảm 3 triệu đồng, còn 43,99 triệu; Asus Vivobook 15 R565EA giảm 2,6 triệu, còn 12,39 triệu đồng. Riêng Galaxy Tab A8 (2019) trở thành tablet đáng mua nhất phân khúc 3 triệu đồng khi giá chỉ còn 3,29 triệu, phù hợp cho những khách hàng mua về cho con em và người lớn tuổi trong gia đình trải nghiệm các ứng dụng giải trí, học tập online cơ bản.

Một số phụ kiện cũng được các khách hàng tìm mua vì giảm giá cực sốc như tai nghe Samsung Galaxy Buds Live giảm đến 74%, chỉ còn 1,19 triệu đồng (giá niêm yết 4,49 triệu đồng); Loa LG XBOOMGO PL7 giảm hơn 60%, giá chỉ còn 1,79 triệu đồng,... và nhiều sản phẩm thuộc ngành hàng âm thanh khác.

Các sản phẩm khác như loa Bluetooth Sony SRS-XB23 giảm 800 nghìn đồng, giá chỉ còn 2,69 triệu đồng, tai nghe không dây Soundpeats Mac giá chỉ còn 490 nghìn đồng,... Đặc biệt, tai nghe AirPods Pro giảm 3,2 triệu đồng, giá chỉ còn 4,79 triệu đồng.

Bên cạnh giảm giá bán, nhiều phụ kiện công nghệ khác còn đi kèm với ưu đãi mua 1 tặng 1, phải kể đến như mua pin sạc dự phòng Innostyle, Energizer tặng kèm pin sạc dự phòng cùng hãng; mua pin sạc dự phòng Anker tặng kèm sạc nhanh Anker A2633 20W trị giá đến 400 nghìn đồng; mua loa Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 7 và JBL CHARGE 5 tặng balo trị giá đến 1 triệu đồng; mua ốp lưng điện thoại UAG, Itskin chính hãng giảm đến hơn 50%.