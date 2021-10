DOJI LAND ra mắt 47 siêu dinh thự biển The Sapphire Mansions tại Hạ Long

Ngày 20/10/2021, DOJILAND chính thức ra mắt thị trường dự án siêu dinh thự The Sapphire Mansions mặt biển Hạ Long. 47 dinh thự hữu hạn như những viên sapphire được thiết kế tinh xảo, không tì vết, nơi các chủ nhân tương lai có thể thưởng ngoạn cuộc sống trên cả thượng lưu khẳng định vị thế độc tôn và đẳng cấp vượt trội.

Những năm gần đây, giới thượng lưu xuất hiện trào lưu săn tìm các biệt thư mặt biển quý hiếm. Thậm chí, còn trở thành “cuộc đua” chứng minh đẳng cấp của họ. Với số lượng khan hiếm, vị trí đẹp, kết hợp thêm tầm nhìn, cảnh quan thoáng đãng, phù hợp để sống hưởng thụ; biệt thự và dinh thự biển trở thành nơi để tạo phong cách sống khác biệt của giới tinh hoa hoặc là tài sản truyền đời, gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, sở thích du lịch tại các điểm gần gũi thiên nhiên ngày càng phổ biến. Theo đó, bất động sản ven biển và giữa những đô thị lớn đang trở thành một xu hướng thịnh hành.

Ra mắt đúng vào thời điểm này, dự án The Sapphire Mansions của DOJILAND với 47 căn dinh thự mặt biển đẳng cấp giữa trung tâm Hạ Long, sở hữu lâu dài nằm trong tổ hợp The Sapphire Hạ Long được dự báo sẽ tạo sức hút cho thị trường.

Nằm trong khu vực lõi của phố cổ Hạ Long, với dân cư hiện đại, hạ tầng hoàn thiện, giao thương thuận tiện, bến du thuyền trước mặt đẳng cấp, những dinh thự của DOJI LAND giúp các chủ nhân dinh thự tận hưởng những làn gió biển tươi mát cùng cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa nơi vịnh kỳ quan.

Dự án cách Hà Nội khoảng 90 phút đi xe theo tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh. Tọa độ hiếm có của The Sapphire Mansions chính là vị trí mà giới tinh hoa khao khát sở hữu. Điều này khiến cho những căn dinh thự không chỉ đắt giá và hứa hẹn không ngừng tăng giá theo thời gian.

Lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển Châu Âu kết hợp kiến trúc hiện đại, mỗi dinh thự đều mang đậm chất thanh lịch, sang trọng, đẳng cấp nhưng rất phóng khoáng, thời thượng. Từng chi tiết được chủ đầu tư chăm chút một cách tinh tế và dành trọn tâm huyết để biến mỗi căn nhà thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống.

Sự khéo léo ứng dụng phong cách thiết kế nêu trên lên kiến trúc mỗi dinh thự đã tôn vinh nét đẹp cầu kỳ diễm lệ nhưng rất thời thượng. Đặc biệt, thiết kế hài hòa trong mọi chi tiết từ bố cục, tỷ lệ khối tích, xử lý đường nét… đem lại giá trị hoàn mỹ cho quần thể nói chung và từng căn dinh thự nói riêng. Đó là một sự dày công nỗ lực của đội ngũ chuyên gia tinh nhuệ nhất để tạo nên một bất động sản vừa thẩm mỹ, vừa bền vững, vừa linh hoạt chuyển động.

Đặc biệt, The Sapphire Mansions là dự án dinh thự quy mô đầu tiên ở Việt Nam có tiêu chuẩn bàn giao vượt trội, với số lượng lớn các căn dinh thự được ốp đá cao cấp Moca Limestone tự nhiên nhập khẩu từ Bồ Đào Nha. Từng chi tiết gờ, phào chỉ, lan can, cổng …đều được xử lý cầu kỳ, nhịp điệu hài hòa vừa có chiều sâu, vừa có độ sắc nét.

Lối thiết kế tân cổ điển, tối ưu không gian mở chính là ưu điểm vượt trội của những dinh thự biển. Tại đây, mỗi chủ nhân có thể sáng tạo một không gian sống chuẩn thượng lưu của mình, phân chia công năng sử dụng mà vẫn hài hòa với phong cách kiến trúc tổng thể toàn khu.

Bên cạnh đó, các chủ nhân dinh thự sẽ được tận hưởng chuỗi tiện ích đặc quyền và riêng tư như an ninh 4 lớp 24/7; trung tâm vận hành điều khiển thông minh 24/7; tổ hợp tiện ích Clubhouse với phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, cửa hàng tiện ích, sảnh lounge đón khách; free wifi nội khu… Cùng với đó là cơ hội trải nghiệm những tinh hoa đỉnh cao nhất cuộc sống với sự tĩnh tại từ tâm, thư thái khi ngắm nhìn những khu vườn địa đàng độc bản hay ngâm mình dưới làn nước trong xanh của bể bơi ngoài trời, sân vườn lớn ngay tại tư gia.

Phối cảnh minh họa bể bơi riêng của chủ nhân dinh thự The Sapphire Mansions.

Có thể nói, The Sapphire Mansions là sự kết tinh của giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ do chính con người tri ân cho vùng vịnh di sản. Dự án là dấu ấn tiếp nối những thành công của chủ đầu tư DOJILAND tại Hạ Long. Ghi dấu ấn bằng tổ hợp căn hộ cao cấp, căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế The Sapphire Residence và Best Western Premier Sapphire Ha Long, các sản phẩm bất động sản của DOJILAND không chỉ thông minh trong quy hoạch, tinh tế chỉn chu trong sản phẩm mà còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng hoàn hảo nhất.

Những dự án của DOJI LAND đã được giới chuyên gia đánh giá cao trong việc góp phần thúc đẩy du lịch vùng phát triển, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung. Đồng thời, tiên phong kiến tạo một chuẩn mực sống đẳng cấp tại thành phố biển xinh đẹp này.

Song hành với uy tín từ chủ đầu tư, giá trị và chất lượng của The Sapphire Mansions còn được nâng lên một tầm cao mới khi DOJILAND đã có một chiến lược đầu tư dài hạn vào dự án, quy tụ một đội ngũ tham gia phát triển dự án từ các khâu quy hoạch, kiến trúc, thiết kế, xây dựng, vận hành, phân phối… với nhiều tâm huyết và kinh nghiệm. Điều này cũng là bảo chứng cho sự gia tăng giá trị bất động sản và khả năng đầu tư sinh lời trong tương lai.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILand

Đơn vị tư vấn quản lý bán hàng: Công ty TNHH phát triển & kinh doanh Bất động sản Weland

Đại lý phân phối chính thức: T-Land, Four Home, Trust Real, Vhomes, Mai Việt Land, MGLand

