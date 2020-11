Đòn bẩy hạ tầng: “tăng nhiệt” bất động sản Mỹ Đình

Hạ tầng, giao thông phát triển đồng bộ, hiện đại trong hơn 1 thập kỷ qua đã đưa Mỹ Đình dần trở thành trung tâm mới năng động của Thủ đô. Sự thay đổi về diện mạo cũng chính là đòn bẩy "tăng nhiệt" bất động sản với sự góp mặt của không ít "ông lớn" trên thị trường với các dự án cao cấp, hạng sang.

HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ

Giới chuyên gia đánh giá, sự thay đổi ngoạn mục của khu vực Mỹ Đình bắt nguồn từ chính sách quy hoạch bài bản của TP Hà Nội. Theo hướng mở rộng thì năm 2030 khu vực Mỹ Đình, Nam Từ Liêm sẽ là trung tâm mới của Thủ đô.

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại đã đưa Mỹ Đình "bứt tốc" trong hơn 1 thập kỷ qua.

Ngoài Trung tâm Hội nghị quốc gia và Khu liên hợp thể thao quốc gia, khu vực Mỹ Đình còn có những lô đất lớn để xây dựng trụ sở các bộ ngành, cao ốc cũng như khu phức hợp đầy đủ tiện nghi.



Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông đồng bộ chính là lợi thế nổi bật của khu vực Mỹ Đình. Ngoài các tuyến giao thông huyết mạch, hyệ thống đường sá được đầu tư, mở rộng giúp việc di chuyển, kết nối tới các khu vực xung quanh dễ dàng, ít xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

Chuỗi tiện ích xã hội dần hoàn thiện, biến Mỹ Đình trở thành một trung tâm thương mại - dịch vụ, khoa học - giáo dục mới của Hà Nội. Khu vực này quy tụ hàng loạt công trình y tế như: bệnh viện 198, bệnh viện quốc tế Vinmec, bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc; hệ thống trường học hàng đầu gồm: Trường liên cấp Amsterdam, Marie Curie, Lomonoxop, Đại học Quốc gia...

Với hệ thống khách sạn 5 sao: JW Marriott Hà Nội, InterContinental Hanoi Landmark, Crowne Plaza West Hà Nội... cùng nhiều địa điểm nổi tiếng như sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình thường xuyên được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật song mật độ dân cư tại Mỹ Đình cũng như quận Nam Từ Liêm thấp hơn nhiều so với các quận trung tâm. Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, trong khi Thanh Xuân có mật độ 32.291 người/km2 hay Cầu Giấy lên đến 23.745 người/km2 thì tại Nam Từ Liêm, lượng dân cư chỉ bằng một nửa. Nhờ đó, cư dân sinh sống quanh khu vực này sẽ hưởng môi trường sống trong lành, thoáng đãng hơn.

Với định hướng mở rộng phát triển về phía Tây, Hà Nội đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển trung tâm về khu vực Mỹ Đình, đặc biệt là tầng lớp trung - thượng lưu, hình thành một cộng đồng cư dân văn minh. Bên cạnh đó, Mỹ Đình cũng thu hút lượng cư dân mới là làn sóng doanh nhân, chuyên gia ngoại tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đang làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia...

CÁC ÔNG LỚN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỔ BỘ

Bên cạnh những lợi thế về hạ tầng, không gian sống, giới chuyên gia cũng cho rằng, sự gia nhập của các ông lớn địa ốc thời gian gần đây cũng khiến khu Mỹ Đình khoác màu áo mới. Trong 10 năm qua, hàng loạt chủ đầu tư có tiềm lực tài chính vững mạnh liên tục rót vốn xây dựng các dự án lớn biến nơi đây thành khu vực sầm uất nhất nhì Hà Nội.

Phối hợp tổ hợp dự án hạng A The Matrix One.

Anh Bùi Ngọc Tuyên - Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, Mỹ Đình hiện là khu vực xuất hiện nhiều dự án chung cư cao cấp nhất. Dọc các tuyến đường lớn như Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, hàng chục nghìn căn hộ cao cấp được đưa ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân. Nhiều ông lớn trong ngành bất động sản cũng góp mặt tại đây như MIKGroup, Vingroup, FLC, Indochina Capital, Sunshine Group....



"Nhờ nền tảng tài chính và kinh nghiệm phát triển nhiều khu đô thị đẳng cấp của các tên tuổi lớn này mà quy hoạch khu Mỹ Đình được phát triển hài hoà. Các công trình này khiến Mỹ Đình mang dáng dấp của một đô thị kiểu mẫu, phù hợp với phong cách sống của cộng đồng cư dân thành đạt, hiện đại và văn minh", anh chia sẻ.

Một trong những dự án căn hộ cao cấp đang góp phần thay đổi bộ mặt Mỹ Đình là The Matrix One ở ngã tư Mễ Trì - Lê Quang Đạo do MIKGroup phát triển. Xây dựng theo tiêu chuẩn phong cách sống hạng A, The Matrix One chú trọng cả 3 tiêu chí: sức khỏe, an ninh và tiện ích đặc quyền riêng biệt cho những chủ nhân tinh hoa.

Tại dự án, cư dân còn cảm nhận được phong cách sống chuẩn hạng A từ thiết kế nội thất, tiện ích đến dịch vụ, quản lý... Từ phòng khách đến nhà bếp, phòng ngủ hay nhà vệ sinh đều được trang bị nội thất cao cấp của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như điều hòa trung tâm toàn phần, thiết bị bếp Bosch, thiết bị vệ sinh Duravit...

Mỗi căn hộ tại The Matrix One đều có thiết bị lọc không khí cục bộ cho phòng khách, thiết bị lọc nước tinh khiết tại vòi ở khu bếp. Công nghệ smarthome được kết nối vào mỗi căn hộ, giúp điều khiển thiết bị chiếu sáng từ xa.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng trang bị nhiều công nghệ smart building hiện đại như: kiểm soát ra vào căn hộ có kết nối với video phone dưới sảnh; hệ thống carparking tự nhận diện biển số và thẻ từ; báo cháy tự động tới từ phòng ngủ và chuyển tín hiệu về hệ thống trung tâm điều khiển, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Dự án còn tiệm cận với "lá phổi xanh" là khu công viên hơn 14 ha nằm ngay đối diện, được nối bằng một đường hầm thông minh từ dự án sang công viên. Với tầm nhìn ôm trọn công viên hồ cảnh quan diện tích mặt nước 2,5ha, cư dân The Matrix One hưởng đặc quyền sống và tận hưởng một không gian xanh tươi mát. Trong tương lai, khi giải đua hấp dẫn nhất hành tinh được tổ chức, cư dân sở hữu "tấm vé" miễn phí xem các giải đua ngay từ ban công nhà mình.

Trong nội khu, chủ đầu tư cũng chú trọng phát triển mảng xanh với nhiều lớp cây xanh lọc sạch không khí, tốt cho sức khỏe.

"Là một trong những dự án hạng A đầu tiên tại khu vực Mỹ Đình, chúng tôi chú trọng đến chất lượng sống vượt trội cho cư dân đồng thời kỳ vọng The Matrix One sẽ mang đến cái nhìn mới về một trung tâm phát triển năng động, hiện đại của Thủ đô", đại diện MIKGroup cho hay.

Chi tiết về dự án liên hệ:

Hotline: 1900 0110

Website: http://thematrixone.vn/