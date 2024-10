Đón làn sóng đầu tư đang dịch chuyển về phía Đông Thủ đô với biệt thự Eurowindow Twin Parks

Chỉ cần thanh toán 35% giá trị sản phẩm, khách hàng có thể sở hữu ngay biệt thự sang trọng bậc nhất tại Gia Lâm, đón làn sóng đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ về khu vực phía Đông của Thủ Đô.

SỐNG XANH CHẠM ĐẾN AN YÊN TẠI EUROWINDOW TWIN PARKS

Sống xanh không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành tiêu chuẩn của giới thượng lưu hiện nay. Tại Eurowindow Twin Parks - dự án tọa lạc tại vị trí "kim cương" trung tâm Gia Lâm, cư dân không chỉ được tận hưởng một cuộc sống tiện nghi mà còn được đắm chìm trong không gian thiên nhiên tươi mát, giúp tái tạo năng lượng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khu đô thị được ôm trọn bởi công viên lớn nhất Gia Lâm với diện tích 31ha, tựa như “lá phổi xanh” điều hòa không khí, tác động tích cực đến thể chất, tinh thần của cư dân. Bên cạnh đó, Eurowindow Twin Parks còn sở hữu ba vườn chủ đề An Viên, Lam Viên và Long Viên, hình thành nên “khu đô thị hai công viên” độc đáo tại Gia Lâm.

Trong đó, vườn An Viên được thiết kế dành riêng cho những hoạt động nghỉ ngơi ngoài trời của các gia đình đa thế hệ. Vườn Lam Viên với hai bể bơi ngoài trời mang đến không gian thư giãn và đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe. Vườn Long Viên là nơi lý tưởng cho những tín đồ đam mê thể thao với sân cầu lông, bóng rổ và khu vực dưỡng sinh, phục vụ cho cộng đồng.

Không chỉ mang đến một cuộc sống xanh lý tưởng, mỗi căn biệt thự tại Eurowindow Twin Parks còn là điểm dừng chân bình yên sau một ngày dài bận rộn. Thiết kế của các căn biệt thự được chăm chút tỉ mỉ để kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống và sự giao hòa với thiên nhiên.

Biệt thự Eurowindow Twin Park sở hữu thiết kế tân cổ điển tinh tế với mặt tiền rộng 11m.

Điểm nhấn ấn tượng trong thiết kế của biệt thự Eurowindow Twin Parks là phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu mang nét đẹp lãng mạn, thể hiện qua mái chóp vòm cách tân, cửa sổ lớn cùng hoa văn phào chỉ tinh tế. Với mặt tiền rộng thoáng 11m, đường trước nhà và vỉa hè gần 20m, tạo thuận tiện cho việc di chuyển và dừng đỗ xe.

Các căn biệt thự còn được trang bị hệ thống điều hòa không khí khéo léo giấu trong logia, đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Gia chủ dễ dàng lắp đặt thang máy theo nhu cầu nhờ vào hố chờ đã chuẩn bị sẵn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các tầng.

Mỗi căn biệt thự tại Eurowindow Twin Parks có diện tích đất 192m2 và diện tích xây dựng 345m2, được bố trí với 3 tầng và 1 tum, mang đến không gian sống rộng rãi. Thiết kế linh hoạt với tầng 1 là không gian tiếp khách, tầng 2 và 3 dành cho phòng ngủ hoặc phòng làm việc, và tầng 4 có tận dụng làm không gian giải trí hoặc trồng cây xanh.

Tầng 1 của biệt thự có không gian rộng rãi và sang trọng, lý tưởng cho việc tiếp đón khách.

Tất cả các phòng đều sử dụng cửa kính cách âm, cách nhiệt, giúp đón nắng tối đa và tạo không gian thoáng đãng, yên tĩnh và riêng tư. Ngoài ra, ban công rộng với tầm nhìn hướng ra vườn chủ đề hoặc đường nội khu là điểm nhấn cho tất cả các căn biệt thự, mang đến một không gian thư giãn tuyệt vời, cho phép cư dân tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày.

SỐNG SANG VỚI TRẢI NGHIỆM TRỌN VẸN TỪ TIỆN ÍCH 5 SAO

Eurowindow Twin Parks không chỉ mang đến những căn biệt thự rộng rãi và sang trọng, mà còn tích hợp hệ thống tiện ích “all-in-one”, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân ngay trong khuôn viên khu đô thị. Tại đây, cư dân có thể tận hưởng một cuộc sống hiện đại mà không cần phải đi xa.

Hàng loạt tiện ích đa dạng như bể bơi, sân bóng rổ, cầu lông, sân tập thể thao, phòng gym - spa, cùng các tuyến đường nội khu rợp bóng cây và khu vui chơi trẻ em, cho cuộc sống giàu trải nghiệm. Chuỗi nhà hàng, quán cà phê sang trọng là nơi tụ tập bạn bè, thư giãn cùng người thân, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Đặc biệt, điểm nhấn của dự án là tòa nhà để xe 3 tầng hiện đại, rộng rãi, với hệ thống phòng cháy chữa cháy tiên tiến, đảm bảo cung cấp đủ chỗ đỗ xe ô tô cho tất cả cư dân - một điều rất khó tìm thấy ở các khu biệt thự nội đô Hà Nội.

Quản lý vận hành cũng là một yếu tố then chốt mà Eurowindow Twin Parks chú trọng. Được vận hành bởi CBRE - đơn vị quản lý quốc tế danh tiếng, toàn bộ các dịch vụ từ an ninh, vệ sinh, chăm sóc cảnh quan đến bãi đỗ xe đều được đảm bảo thực hiện chuyên nghiệp và hiệu quả. Điều này không chỉ tạo nên một môi trường sống an toàn, mà còn mang đến trải nghiệm sống tiện nghi nhất cho cư dân.

Dự án đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao với pháp lý minh bạch, là cơ hội đầu tư hiếm có tại khu Đông Hà Nội. Với số lượng sản phẩm giới hạn, đây là thời điểm vàng để nắm bắt cơ hội sở hữu bất động sản đắt giá, đặc biệt khi chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn.

Chỉ cần thanh toán 35% giá trị sản phẩm, khách hàng có thể sở hữu ngay căn biệt thự sang trọng bậc nhất tại Gia Lâm. Hơn nữa, chủ đầu tư còn hỗ trợ ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng, giúp tối ưu dòng tiền.

Đối với khách hàng thanh toán sớm, sẽ nhận được chiết khấu ngay 9%, cùng gói hoàn thiện nội thất với mức chiết khấu thêm 2% trên giá niêm yết. Đặc biệt, Eurowindow Twin Parks còn miễn phí dịch vụ quản lý lên đến 36 tháng, mang lại sự an tâm về chi phí sau khi nhận nhà.

Bên cạnh đó, 1 trong 25 khách hàng tham gia bốc thăm trúng thưởng sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của chiếc xe ô tô Mercedes E200 Exclusive, với giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng. Đây là cơ hội hiếm có, tăng thêm sức hút và giá trị đặc biệt cho các chủ nhân tương lai của Eurowindow Twin Parks.