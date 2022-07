“Đón sóng đầu tư” tại khu đô thị sinh thái Aqua City - The Stella Ever Green 2

Sáng ngày 17/7, NewstarHomes cùng các đối tác đã tổ chức thành công sự kiện "Đón sóng đầu tư” tại phân khu The Stella Ever Green 2, thuộc khu đô thị sinh thái thông minh phía Đông Sài Gòn - Aqua City

CHÁY GIỎ HÀNG THE STELLA EVER GREEN 2

Từ khi ra mắt tới nay, phân khu Ever Green 2 thuộc khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City vẫn liên tục nhận được nhiều tín hiệu tích cực, sự quan tâm từ thị trường và khách hàng toàn quốc. Mới đây, sự xuất hiện của The Stella - những sản phẩm cuối cùng tại phân khu Ever Green 2 lại càng làm nóng thị trường bất động sản phía Bắc nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội.

Sáng 17/7 vừa qua, NewstarHomes - đối tác kinh doanh chiến lược của NovaReal tại miền Bắc - đã phối hợp cùng đại lý phân phối - NewstarLand tổ chức sự kiện bán hàng sản phẩm The Stella - Ever Green 2 tại Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Sự kiện được đầu tư tổ chức công phu và chuyên nghiệp với sự tham dự của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư miền Bắc.

Tham dự sự kiện, nhiều khách hàng đã ngay lập tức đặt cọc các sản phẩm The Stella thuộc giỏ hàng của NewstarHomes bởi đây là giỏ hàng độc quyền và duy nhất được chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng đặc biệt.

Cụ thể, nếu khách hàng thanh toán nhanh 70% giá trị sản phẩm thì sẽ được hưởng ngay chiết khấu 20%. Trong trường hợp khách hàng sử dụng phương án đòn bẩy tài chính từ ngân hàng thì sẽ được hưởng chính sách vay 50% với cam kết hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng từ chủ đầu tư.

Với những chính sách ưu đãi này, đơn giá trung bình của The Stella Ever Green 2 sẽ chỉ còn từ 55 triệu đồng/m2 đến 68 triệu đồng/m2, bao gồm cả tiền đất và xây dựng. Đây là mức giá cực kỳ ưu đãi, đem lại nhiều lợi thế cho khách hàng. Nhất là trong bối cảnh bất động sản thấp tầng tại thị trường Tp.HCM đều dao động với mức giá trung bình từ 200 triệu đồng/m2.

Giỏ hàng The Stella của NewstarHomes sở hữu chính sách bán hàng đặc biệt.

Cũng trong sự kiện, tất cả các khách hàng đều có cơ hội nhận quà tặng may mắn là thẻ mua sắm trị giá 2.000.000đ từ NewstarHomes. Bên cạnh đó, NewstarHomes còn dành tặng những khách hàng đặt mua thành công sản phẩm The Stella cơ hội bốc thăm may mắn những phần quà giá trị như: Xe máy Vespa Primavera ABS, Samsung Smart Tivi 55inch và những chỉ vàng Phú Quý may mắn.

GIÁ TRỊ NỔI TRỘI TẠI THE STELLA EVER GREEN 2 AQUA CITY

Chia sẻ về lý do “chốt đơn” ngay tại sự kiện, chị Nguyễn Nga, một khách hàng đến từ Hà Nội cho biết, The Stella - Ever Green 2 thuộc dự án Aqua City không chỉ được nhà phân phối NewstarHomes và chủ đầu tư ưu ái khi áp dụng nhiều chính sách thanh toán linh hoạt mà còn có chất lượng vượt trội. Từ vị trí đắc địa đến hệ thống tiện ích hoàn thiện, The Stella Ever Green 2 chính là một ngôi nhà đáng sống, một tài sản đầu tư chất lượng với tiềm năng tăng giá cao, lợi nhuận lớn.

The Stella - Ever Green 2 sở hữu vị trí đẹp với hệ thống tiện ích hoàn thiện.

Theo đó, phân khu có vị trí nằm tại mặt tiền đường Xuyên Tâm 45m, ngay trung tâm của khu đô thị Aqua City. The Stella Ever Green 2 được bao bọc bởi sông Đồng Nai trong lành, ngay đối diện Quận 9, cách nút giao thông ngã tư Vũng Tàu khoảng 7 phút di chuyển về hướng Quốc lộ 51. Vị trí này cũng là tâm điểm kết nối của nhiều tuyến đường huyết mạch với hạ tầng giao thông được quy hoạch theo mô hình bàn cờ, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận với trung tâm thành phố và di chuyển ra các vùng lân cận với các chuỗi tiện ích dịch vụ và cảnh quan sông xanh trong lành, tươi mới.

Bên cạnh đó, phân khu còn thừa hưởng hàng loạt tiện ích với chất lượng cao như: Bệnh viện đa khoa quốc tế (2ha), Trung tâm thương mại Aqua Central Mall (21.600m2), Trung tâm thể thao Aqua Sport Complex (8.400ha), Tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Quảng trường phong cách châu Âu (quy mô 10.000 người), Trung tâm giải trí trong nhà (F.E.C), Cụm trường học đa cấp, … giúp đảm bảo mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí, học tập và chăm sóc sức khoẻ cho khách hàng ở mọi lứa tuổi.

Theo đánh giá, dự án sẽ có lộ trình tăng giá rõ ràng: tăng giá tự nhiên theo thị trường, tăng giá khi hoàn thiện hệ thống tiện ích (dự kiến quý 2/2022), tăng giá khi bàn giao (2023) và tăng giá khi hạ tầng hoàn thiện (Sân bay Long Thành, cầu Vàm Cái Sứt). Trong tình cảnh nguồn cung còn nhiều thiếu hụt như hiện tại, những sản phẩm đầu tư đảm bảo với chính sách bán hàng hấp dẫn như The Stella - Ever Green 2 chính là “tấm thẻ đen” trong thị trường bất động sản Đông Sài Gòn.

* Thông tin chi tiết:

NewstarHomes - Đơn vị phân phối giỏ hàng The Stella

NewstarLand - Đơn vị phân phối chính thức dự án Aqua City

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa CT1 - Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội

Hotline: 092 356 6666 - 090 488 6188.