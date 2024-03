Dòng tiền đang dịch chuyển về đâu?

BẤT ĐỘNG SẢN “TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA”

Anh Hoàng Lâm (35 tuổi, Hà Nội) vừa tất toán sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng sau 1 năm và cho biết sẽ không tiếp tục gửi ngân hàng do lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Khảo sát tại thời điểm tháng 3/2024, với kỳ hạn 12 tháng, hơn 30 ngân hàng đang áp dụng lãi suất dưới 5%, tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ lạm phát dự kiến khoảng 4 - 4,5% trong năm 2024.

Sau khi tìm hiểu kỹ các cơ hội, anh quyết định sẽ chuyển qua mua bất động sản khi thị trường này đang ấm lên nhanh chóng. Căn hộ chung cư tại dự án anh đang sinh sống chỉ sau 1 quý đã tăng giá hơn 2%.

Cùng dự định, chị Thuỳ Trang (30 tuổi, TP.HCM) cũng tính chuyển kênh đầu tư và hiện đang phân vân giữa vàng và bất động sản để khoản tiền nhàn rỗi sinh lời nhiều nhất. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh giá vàng lên xuống như tàu lượn những ngày đầu năm, chị Thùy Trang nhận ra nhà đất vẫn là “chân ái”.

Thực tế, những tháng gần đây, thị trường bất động sản đang hấp thụ dòng tiền trở lại khi cả khối lượng giao dịch và nguồn thu thuế nhà đất đều được cải thiện. Riêng tại TP.HCM, nguồn thu thuế từ mua bán bất động sản tăng rất mạnh, đạt 955,3 tỷ đồng, gấp 1,45 lần so với 2 tháng đầu năm 2023.

Về phía doanh nghiệp địa ốc, nhiều đơn vị đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng bằng lần, xác lập sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới.

Thống kê cho thấy, kể từ quý 3/2023, trong 50 doanh nghiệp phát triển nhà ở lớn nhất cả nước, có tới 28 doanh nghiệp (56%) báo lãi tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Việc có hơn một nửa số doanh nghiệp được thống kê ghi nhận tăng trưởng về lợi nhuận là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy thị trường bất động sản đang “trở lại đường đua” và hấp thụ dòng tiền mạnh mẽ.

ĐÃ ĐẾN LÚC XUỐNG TIỀN

Không chỉ thu hút giới đầu tư, thị trường địa ốc còn đang ghi nhận lượng lớn khách hàng giao dịch là những người trẻ, những gia đình có nhu cầu mua thêm nhà để tích lũy tài sản khi mặt bằng lãi vay thuận lợi. Cùng lúc, nhiều chính sách bán hàng thiết thực cũng được các chủ đầu tư uy tín tung ra, kích thích khách hàng “chốt đơn” trước thời điểm mặt bằng giá leo lên nấc thang mới.

Tại thị trường Hà Nội và TP.HCM, nhiều dự án đã ghi nhận tỷ lệ đặt mua sản phẩm tăng mạnh, tập trung vào dòng chung cư. Thậm chí, có dự án mới mở bán đã ghi nhận tình trạng “cháy” hàng trong ngày.

Phân khúc nhà ở thương mại giao dịch sôi động trở lại phần nhiều là do cú hích từ các chương trình mua trả góp hấp dẫn lần đầu được đưa ra thị trường, mở ra cơ hội cho một lượng lớn khách hàng có tích luỹ tài chính khiêm tốn vẫn có thể sở hữu ngay không gian sống chất lượng. Đây cũng được xem là lựa chọn tối ưu nhất cho người mua trong bối cảnh giá tình trạng “đói cung” vẫn chưa tìm thấy lối thoát, giá nhà dự kiến sẽ còn leo cao, càng chờ lâu giá mua càng đắt.

Chính sách mua nhà trả góp có 1-0-2 trên thị trường của Vinhomes khuynh đảo thị trường.

Đi đầu về chính sách mua nhà trả góp có thể kể đến Vinhomes - nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam với chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” ra mắt vào tháng 2/2024. Theo đó, người mua nhà tại 3 dự án The Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1), nhà phố Vinhomes Ocean Park 2 và căn hộ The Beverly (Vinhomes Grand Park) chỉ cần trả số tiền ban đầu 30% đã có thể nhận nhà ở ngay hoặc kinh doanh. 70% còn lại, khách hàng được vay ngân hàng với thời gian trả góp linh hoạt, lên đến 15 năm.

Đáng nói, đây là lần đầu tiên trên thị trường có một chủ đầu tư cam kết trần lãi suất cố định trong suốt thời gian vay. Theo đó, khách hàng mua trả góp sẽ được áp dụng lãi suất cố định chỉ 6 hoặc 7%/năm trong 2 năm đầu tùy sản phẩm thấp hoặc cao tầng. Sau 2 năm, lãi suất sẽ theo thị trường, nhưng được đảm bảo không vượt quá 8% và 9,5% với sản phẩm thấp và cao tầng. Nếu lãi suất ngân hàng vượt quá con số này, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ thanh toán toàn bộ phần chênh lệch.

Nhận định về thị trường bất động sản, nhiều chuyên gia cho rằng, 2024 chắc chắn là một năm sáng sủa khi những điều xấu nhất đã diễn ra trong 2023. Khi thị trường khởi sắc, giá nhà sẽ bắt đầu chu kỳ đi lên, và đây là thời điểm tốt để xuống tiền.

Theo ông Lê Ngọc Tùng Vi, PTGĐ Kinh doanh Tiếp thị, Tập đoàn Sen Group, cú hích lớn cho thị trường bắt đầu từ đầu quý I/2024 nhờ lãi suất giảm và các chính sách điều hành đã đủ thời gian để “ngấm” và phát huy tác dụng.

Bên cạnh đó, dù có hiệu lực và đi vào cuộc sống từ đầu năm 2025, nhưng ngay từ thời điểm nay Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) và đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi) đã có nhiều tác động tích cực, được kỳ vọng mang lại sức bật mới cho thị trường.

“Với các chính sách tháo gỡ của Chính phủ cùng môi trường lãi suất cho vay thuận lợi, đặc biệt là chính sách bán hàng đột phá của các chủ đầu tư, bất động sản đã dần trở lại vị thế là kênh đầu tư an toàn và được ưa chuộng nhất”, ông Tùng Vi nhận định.

Cơ hội vàng sở hữu ngay nhà sang Vinhomes mà không cần lo biến động lãi suất với siêu chính sách “Mua nhà sang - An tâm tài chính” hấp dẫn bậc nhất thị trường bất động sản đầu năm 2024.

Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 30% giá trị sản phẩm đã có thể sở hữu ngay nhà phố Vinhomes Ocean Park 2 hoặc căn hộ The Zen Park - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), căn hộ The Beverly Vinhomes Grand Park (TP.HCM).

Chính sách của Vinhomes giúp xóa tan mọi âu lo về biến động thị trường khi lãi suất cố định chỉ từ 6% - 9,5%/năm, thời gian trả góp lên tới 15 năm, nhận nhà để ở hoặc cho thuê ngay và tận hưởng cuộc sống tiện nghi cũng như cơ hội “tiền đẻ ra tiền” tại các đại đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam.

