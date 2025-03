Đồng USD tăng và nhà đầu tư chốt lời khiến vàng sụt giá

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/3) do đồng USD tăng giá và hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Dù vậy, bất ổn địa chính trị và kinh tế cùng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến tới nối lại việc giảm lãi suất đã đưa giá kim loại quý này có tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 20,8 USD/oz so với mức chốt phiên trước, tương đương giảm 0,68%, còn 3.024,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 93,9 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,3% còn giá vàng thế giới quy đổi tăng 1,4 triệu đồng/lượng. Hôm thứ Năm, giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức hơn 3.057 USD/oz.

Từ đầu năm tới nay, giá kim loại quý này đã lập kỷ lục 16 lần nhờ phát huy mạnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh những động thái thuế quan khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nguy cơ giảm tốc của kinh tế Mỹ, căng thẳng địa chính trị còn cao, và xu hướng giảm của lãi suất trên toàn cầu.

Tuy nhiên, sự hồi phục của đồng USD và việc nhiều nhà đầu tư chốt lời ở vùng giá kỷ lục của vàng là nguyên nhân khiến giá vàng thế giới giảm trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt tăng gần 0,3% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt ở mức 104,15 điểm. Đầu tuần, chỉ số giảm về gần mức 103 điểm, thấp nhất trong 5 tháng.

Dollar Index đã tăng hơn 0,4% trong tuần này, dù giảm 2,3% trong 1 tháng trở lại đây - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Vàng được định giá bằng USD nên USD tăng giá thường gây áp lực giảm lên giá vàng và ngược lại.

“Thị trường vàng đang dừng lại một chút để lấy hoi. Một số hoạt động chốt lời đang diễn ra, và đồng USD mạnh lên cũng gây áp lực giảm lên giá vàng”, nhà phân tích Edward Meir nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng hơn 20 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên 930,5 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng khoảng 24 tấn vàng, nhiều gấp đôi lượng mua ròng của tuần trước.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn tiếp diễn, do cả mối lo thương mại và địa chính trị, sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy giá vàng”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Sáu một lần nữa khẳng định ngày 2/4 sẽ là thời hạn để áp thuế quan có đi có lại - kế hoạch nhằm khiến tất cả các quốc gia áp thuế quan và các hàng rào thương mại phi thuế quan khác lên hàng hóa Mỹ bị Washington đánh thuế lại một cách tương xứng.

Tại Trung Đông, Israel tuyên bố đẩy mạnh các hoạt động tấn công trên bộ, trên biển và trên không nhằm vào các mục tiêu Hamas ở dải Gaza để gây áp lực nhằm buộc lực lượng này phải phóng thích các con tin còn lại. Động thái này của Israel được coi là đặt dấu chấm hết thực sự cho thỏa thuận ngừng bắt đã duy trì được hai tháng, sau khi nước này vào cuối tuần trước khởi động một chiến dịch mặt đất và trên không mới để tấn công Hamas.

Triển vọng lãi suất cũng đang có lợi cho giá vàng. Dù giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này, Fed phát tín hiệu sẽ có 2 lần giảm lãi suất trong năm nay. Theo dữ liệu của công ty LSEG, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 71% Fed giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm. Khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 7 đang ở mức gần 100%.