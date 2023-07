Dow Jones tăng phiên thứ 5 liên tiếp, giá dầu giảm mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/7) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, trong đó Dow Jones tăng hơn 100 điểm nhờ kết quả kinh doanh khả quan khi mùa báo cáo tài chính quý 2 khởi động. Giá dầu thô giảm gần 2% do hoạt động chốt lời sau mấy phiên tăng liên tiếp trong tuần này.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 113,89 điểm, tương đương tăng 0,33%, chốt ở 34.509,03 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 5 liên tiếp. Trái lại, chỉ số S&P 500 giảm 0,1%, còn 4.505,42 điẻm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,18%, còn 12.113,7 điểm.

Trong phiên, cả S&p 500 và Nasdaq cùng đạt mức cao nhất nội phiên kể từ tháng 4/2022.

Tính cả tuần, Dow Jones tăng 2,3%, hoàn tất tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3. S&P 500 tăng 2,4% và Nasdaq tăng 3,3%.

Cổ phiếu công ty dịch vụ y tế UnitedHealth giữ vai trò dẫn dắt phiên tăng này của Dow Jones, với mức tăng mạnh nhất trong số các thành viên của chỉ số blue-chip. UnitedHealth kết thúc phiên với mức tăng hơn 7% nhờ doanh thu và lợi nhuận quý 2/2023 vượt kỳ vọng của giowis phân tích.

Ngân hàng JPMorgan Chase chứng kiến giá cổ phiếu tăng 0,6% sau khi đưa ra báo cáo tài chính với mức lợi nhuận cao hơn dự báo. Kết quả này có được là nhờ lãi suất tăng và thu nhập từ lãi suất lớn hơn.

Cổ phiếu một nhà băng lớn khác là Wells Fargo giảm 0,3% dù kết quả kinh doanh cũng khả quan hơn kỳ vọng.

“Những gì chúng ta đang chứng kiến từ tình hình kinh doanh của các ngân hàng lớn, nhất là JPMorgan Chase, là sự vững vàng được duy trì”, Giám đốc đầu tư Scott Ladner của Horizon Investments nhận định với hãng tin CNBC. “Ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ vỡ nợ đang thấp so với chuẩn lịch sử và chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Đó là một tín hiệu tốt cho người tiêu dùng và nền kinh tế”.

Về mùa báo cáo tài chính này, giới phân tích đang đặt kỳ vọng khá ảm đạm, dự báo lợi nhuận bình quân của doanh nghiệp thành viên S&P 500 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái - theo dữ liệu từ FactSet. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là mùa báo cáo tài chính tệ nhất kể từ quý 2/2020 - kỳ báo cáo mà lợi nhuận của S&P 500 giảm 31,6%.

Tuần này, tâm trạng của nhà đầu tư ở Phố Wall được nâng đỡ bởi loạt báo cáo lạm phát cho thấy giá cả tăng yếu hơn kỳ vọng. Cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) đều phản ánh sự xuống thang của lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Điều khiến nhà đầu tư thêm phần lạc quan là dù lạm phát giảm, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sức trụ tốt, và nếu sự vững vàng này được giữ vững, chứng khoán Mỹ sẽ có cơ sở để tăng cao hơn trong nửa cuối năm.

Về đường đi lãi suất của Fed, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào cuối tháng này, sau đó sẽ không có thêm đợt nâng nào nữa trong thời gian còn lại của năm 2023.

“Kịch bản ‘vàng’ vẫn đang được giữ vững, với lạm phát giảm và nền kinh tế tăng trưởng tương đối tốt. Đây là một bức nền khá tốt cho các tài sản rủi ro”, ông Ladner nói.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,49 USD/thùng, tương đương giảm 1,8%, còn 79,87 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,47 USD/thùng, tương đương giảm 1,9%, còn 75,42 USD/thùng.

Giá dầu giảm mạnh do đồng USD mạnh lên và các nhà giao dịch chốt lời sau mấy phiên tăng mạnh liên tiếp trong tuần này.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh đã gượng dậy sau khi chạm đáy 15 tháng trong phiên ngày thứ Sáu. Trước đó trong tuần, việc đồng USD sụt giá mạnh do kỳ vọng Fed sắp hoàn tất việc nâng lãi suất đã hỗ trợ mạnh cho giá dầu.

“Một số nhà đầu tư có vẻ đã chốt lời vì mối lo về nhu cầu quay trở lại chi phối, cộng thêm việc đồng USD hồi phục nữa”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của Again Capital nhận định.

Theo chiến lược gia cấp cao Rob Haworth của US Bank Wealth Management, tuần tới, giá vàng có thể nối lại xu hướng tăng do kế hoạch của Mỹ mua dầu để lấp đầy dự trữ chiến lược, nỗ lực cắt giảm sản lượng khai thác dầu của các nước sản xuất dầu lớn, và gián đoạn nguồn cung ở Libya do biểu tình và ở Nigeria do nguy cơ rò rỉ ở một cảng dầu.

“Thị trường dầu có thể sẽ rơi vào tình trạng mua quá nhiều trong ngắn hạn, với giá dầu đã chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 5, nhưng giá vẫn nghiêng về khả năng sẽ tiếp tục nhích lên”, ông Haworth nói.

Tính cả tuần này, giá dầu tăng gần 2%.