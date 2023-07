“Các ngân hàng trung ương ở châu Á có thể giảm lãi suất trước Fed”

Trong một báo cáo công bố cách đây ít ngày, nhóm chuyên gia dẫn đầu bởi nhà kinh tế Sonal Varma nói rằng một cuộc xoay trục chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn ở khu vực châu Á trước khi Fed có hành động tương tự - có thể xem như sự “phân ly” khỏi chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ thắt chặt trên toàn cầu do Fed đi đầu - có khả năng sẽ diễn ra do các điều kiện kinh tế khác biệt ở châu Á so với Mỹ.

“Quan điểm của chúng tôi về việc các ngân hàng trung ương châu Á giảm lãi suất trước Fed trong chu kỳ này xuất phát từ cơ sở là sự khác biệt trong các yếu tố nền tảng của nền kinh tế giữa châu Á và Mỹ”, hãng tin CNBC dẫn báo cáo của Nomura.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy các quan chức Fed dự kiến tiếp tục tăng lãi suất, dù tốc độ tăng có thể không còn nhanh như trước. Ngược lại, Trung Quốc gần đây đã chuyển sang cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh sự phục hồi của nền kinh tế nước này hậu Covid-19 có nhiều dấu hiệu mất đà và nhà đầu tư mong đợi sẽ có những biện pháp kích cầu tiếp theo.

Một cuộc khảo sát theo thời gian thực do nhóm nghiên cứu của Nomura thực hiện cho thấy hơn 32% số người trả lời dự báo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ là ngân hàng trung ương đầu tiên cắt giảm lãi suất ở châu Á sau Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). Tiếp đó sẽ là các ngân hàng trung ương của Indonesia, Philippines và Ấn Độ.

“Sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và thậm chí Indonesia đều có thể giảm lãi suất trước Fed, vì quá trình giảm lạm phát ở các nền kinh tế này diễn ra nhanh hơn, nhu cầu yếu hơn, và lãi suất thực cao hơn”, báo cáo của Nomura viết.

Các nhà kinh tế của Nomura chỉ ra rằng tình trạng giảm sút của hoạt động sản xuất hàng hoá gây tổn thất cho tăng trưởng kinh tế ở châu Á và sự giảm lạm phát là những nguyên nhân chính khiến họ đặt kỳ vọng các ngân hàng trung ương ở châu Á giảm lãi suất trước Fed.

“Khu vực này giờ đây đã bước vào một thời kỳ mà nhu cầu nội địa có khả năng sẽ chậm lại. Theo quan điểm của chúng tôi, sự giảm tốc đó của nhu cầu phản ánh hiệu ứng đến trễ của chính sách tiền tệ. Với nhu cầu trong nước giảm và lạm phát lõi liên tục đi xuống, lãi suất sẽ phải bớt thắt chặt”, báo cáo viết.

Các nhà kinh tế của Nomura nói thêm rằng không giống như ở Mỹ, các điều kiện thắt chặt trên thị trường lao động “không phải là một vấn đề của khu vực châu Á hiện nay”, ngoại trừ đối với Singapore. “Bởi vậy, lạm phát lõi ở những nước này không dai dẳng như ở Mỹ”, nhóm chuyên gia cho biết, và nói thêm rằng lạm phát ở châu Á chủ yếu xuất phát từ lý do nguồn cung hơn là nhu cầu.

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Trung Quốc đã rơi vào trạng thái giảm phát. Ở Hàn Quốc, lạm phát đang dao động quanh ngưỡng 2,7%, gần mục tiêu của ngân hàng trung ương.

“Sự giảm lạm phát ở châu Á đang diễn ra nhanh hơn nhiều, nhất là ở các nền kinh tế mới nổi trong khu vực, nơi giá thực phẩm và năng lượng có tỷ trọng lớn hơn trong rổ CPI và sự leo thang của lạm phát trước đây chủ yếu do yếu tố nguồn cung”, nhóm chuyên gia của Nomura nhận định.

Nomura dự báo Hàn Quốc sẽ là một trong những nền kinh tế đầu tiên ở châu Á giảm lãi suất sau Trung Quốc. BOK được dự báo sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 và thêm 0,25 điểm phần trăm nữa trước cuối năm nay.

Tháng 10 cũng là thời điểm mà Nomura cho là Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) bắt đầu giảm lãi suất, và tổng mức cắt giảm lãi suất của nước này trong năm nay sẽ là 0,75 điểm phần trăm.