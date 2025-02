Dragon Capital chi 19 tỷ, tăng tỷ lệ sở hữu PVS lên hơn 8%

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) vừa thông báo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài - Đại diện là bà Trương Ngọc Phượng

Theo đó, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo đã mua tổng cộng 578.000 cổ phiếu của PVS trong phiên 22/01/2025 - trong đó, Hanoi Investments Holdings Limited mua 200.000 cổ phiếu; Norges Bank mua 130.000 cổ phiếu, Vietnam Enterprise Investments Limited mua 100.000 cổ phiếu...

Chốt phiên ngày 22/1, giá cổ phiếu PVS tăng lên 33.200 đồng/cổ phiếu và tạm tính mức giá này Dragon Capital đã chi hơn 19 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm tại đây lên trên ngưỡng 8%, tương đương hơn 38 triệu cổ phiếu.

Kết thúc năm 2024, PVS đạt hơn 23.878 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với năm trước (19.374 tỷ).



Bên cạnh đó, công ty thu về hơn 863 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, tăng 33% so với năm trước (651 tỷ), giúp lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 15% lên gần 1.182 tỷ đồng (1.026 tỷ).

Như vậy, so với kế hoạch năm 2024 thận trọng khi đề ra mục tiêu lãi sau thuế 660 tỷ đồng, thấp hơn 38% so với năm 2023, PVS thực hiện gấp 2,14 lần mục tiêu.

Mới đây, VCSC tăng giá mục tiêu thêm 4,3% lên 50.900 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua cho PVS.



VCSC cho biết, giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do số dư tiền mặt cao hơn dự kiến 36% (tiền mặt ròng vào cuối năm 2024 đạt 541 triệu USD; tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, tăng 44% so với cùng kỳ quý trước; 83% giá trị vốn hóa thị trường, chủ yếu từ các khoản tạm ứng của khách hàng, dự án Lô B và các trang trại điện gió ngoài khơi-OWF) và dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS của VCSC tăng 0,6% (tương ứng 0%/+7%/-2%/-6%/+6% cho dự báo các năm 2025/2026/2027/2028/2029).

Ngoài ra, VCSC dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cao hơn đến từ giả định backlog M&C giai đoạn 2024-2030 tăng 9%, chủ yếu do VCSC đưa các hợp đồng tiềm năng cho mỏ khí Nam Du-U Minh và mỏ Khánh Mỹ Đầm Dơi vào trong định giá của VCSC, yếu tố này vượt trội so với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) cao hơn dự kiến, dựa theo KQKD quý 4/2024.

Đồng thời, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo/cốt lõi năm 2025 sẽ lần lượt tăng 20%/51% so với cùng kỳ năm trước, nhờ lợi nhuận gộp mảng M&C tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước (với doanh thu tăng 75% và biên lợi nhuận gộp tăng lên 3,5%).

Ngoài ra, VCSC cũng dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2024-2027 là 20%, nhờ giả định backlog M&C đã ký và chưa ký của VCSC là 7,4 tỷ USD và lợi nhuận từ các công ty liên doanh kho chứa dầu nổi (FSO/FPSO) là 829 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2025-2029.

Theo VCSC, PVS có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2025 là 12,8 lần, tương ứng PEG 3 năm là 0,6 và P/B là 1,1 lần.

Đồng thời yếu tố hỗ trợ là dự án điện gió ngoài khơi 5 tỷ USD để xuất khẩu điện sang Singapore được thực hiện thành công và rủi ro đối với PVS là biên lợi nhuận mảng M&C thấp hơn dự kiến.