Dragon Capital lại lướt sóng PVD, giảm sở hữu xuống dưới 5%

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE) vừa báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của Tổng công ty.

Theo đó, Dragon Capital thông báo đã bán 568.000 cp PVD trong phiên 06/03 và giảm tỷ lệ sở hữu hơn 27,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,03% xuống còn 27,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92%. Qua đó không còn là cổ đông lớn của PVD.

Trước đó vào ngày 13/2 vừa qua, quỹ ngoại này thông báo mua 100.000 cp PVD và ngày sau đó lại bán ra 550.00 cp PVD vào ngày 14/2 và giảm tỷ lệ xuống dưới 5% và đây là lần thứ 2 quỹ ngoại này giảm tỷ lệ sở hữu tại PVD xuống dưới 5% trong thời gian ngắn.

Trên thị trường chứng khoán sau khi đạt mức giá thấp nhất trong 52 tuần qua là 22.150 đồng/cp (chốt phiên ngày 7/1/2025) thì giá giá cổ phiếu này biến động không quá mạnh, từ mức 23.500 đồng/cp (phiên 13/02) tăng lên mức 24.800 đồng/cp (phiên 28/02) rồi điều chỉnh còn 23.700 đồng/cp (phiên 12/3).

Về tình hình kinh doanh, PVD ghi nhận lãi hợp nhất quý 4/2924 đạt 216,2 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ là do tăng lợi nhuận do tăng doanh thu từ giàn khoan thuê và ghi nhận khoản hoàn thuế nhà thầu liên quan đến giàn khoan tự nâng hoạt động tại Malaysia đã ghi nhận chi phí trong những năm trước; lũy kế cả năm 2024 694 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Vừa qua, VCSC đã điều chỉnh giảm 4% giá mục tiêu cho PVD xuống còn 25.500 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ "khả quan" xuống "phù hợp thị trường". VCSC cho biết giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do mức giảm 8% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2025-2029 của chúng tôi (tương ứng -12%/-9%/-7%/-7%/-7% đối với dự báo các năm 2025/2026/2027/2028/2029).

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh giảm dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo do giả định của chúng tôi về chi phí tiền mặt hoạt động trung bình hàng ngày giai đoạn 2025-2029 cao hơn 10,6% dựa theo KQKD năm 2024 và không tính đến đóng góp từ PVD11 (giàn khoan đất liền) do đã được bán vào năm 2024. Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với tác động tích cực từ (3) mức tăng 3,4% trong đóng góp của PVD8 vào tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2025-2029 của PVD, chủ yếu do chi phí khấu hao thấp hơn dựa theo giả định vốn đầu tư XDCB thấp hơn.

Đồng thời, dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cốt lõi/báo cáo năm 2025 sẽ lần lượt tăng 25%/34% YoY, nhờ (1) giá cho thuê giàn khoan tự nâng (JU) trung bình tăng 2% YoY, (2) lợi nhuận gộp từ các dịch vụ liên quan đến giếng khoan tăng 5% YoY, (3) lợi nhuận từ các công ty liên kết tăng 44% YoY và (4) dự báo tỷ giá USD/VND sẽ đi ngang trong năm 2025.