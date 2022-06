Du lịch Quảng Nam khởi sắc, tạo đà phát triển cho bất động sản khu vực

Hội An được mệnh danh là phố cổ - một trong những địa điểm hiếm hoi còn lưu nét văn hóa cổ xưa của người Việt Nam. Vì vậy, nơi đây mỗi năm đều thu hút hàng triệu du khách ghé thăm. Từ đó, không chỉ ngành du lịch mà nhiều ngành thương mại - dịch vụ cũng như bất động sản phát triển theo. Trong bối cảnh thị trường bất động sản sôi động, Hội An trở thành cái tên được nhiều nhà đầu tư săn đón nhờ tiềm năng du lịch lớn.

HỘI AN ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN

Theo ghi nhận, những ngày đầu hè lượt khách du lịch đến tham quan phố cổ Hội An tăng đột biến. Nhiều tuyến đường đi bộ luôn trong tình trạng kín người.

Từ đầu năm 2022, trung bình mỗi ngày địa phương đón khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan phố cổ Hội An. So với năm trước, lượng khách tăng đột biến.Trước đó, năm 2019, tạp chí du lịch Travel and Leisure cũng trao tặng giải thưởng thành phố quyến rũ nhất thế giới cho phố cổ Hội An; thành phố du lịch tốt nhất thế giới. Ngoài ra, độc giả của trang du lịch Booking.com bình chọn Hội An ở vị trí cao nhất trong top 10 điểm chụp ảnh hàng đầu Việt Nam.

Trong bối cảnh “khủng hoảng” về ngành du lịch toàn cầu, riêng Hội An chịu thiệt hại nặng nề vì trải qua 2 năm đại dịch Covid-19 nhưng du khách vẫn bình chọn Hội An là điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới, chứng tỏ tình cảm của bạn bè thế giới đối với Hội An vẫn còn nguyên vẹn, lưu lại ký ức đẹp về nơi đây.

Hội An có những lợi thế vượt trội mà hiếm có thành phố nào sánh bằng. Bởi nơi đây hội tụ cả về thiên nhiên và văn hóa. Bao gồm: khu phố cổ - được xem là di sản văn hóa thế giới và Cù Lao Chàm - khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Với những đặc điểm này, Hội An đem lại sức hút khó cưỡng đối với nhiều du khách cả trong và ngoài nước. Điều này không chỉ giúp gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc mà còn lan truyền chúng đến mọi thế hệ người Việt cũng như bạn bè quốc tế. Tất cả chúng tạo nên một Hội An tuy trầm lặng nhưng không hề nhàm chán.

HỘI AN ELITE SINH LỜI KÉP CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản sôi động, Hội An trở thành cái tên được nhiều nhà đầu tư săn đón nhờ tiềm năng du lịch lớn trong khi số lượng dự án tại đây không có nhiều. Là một nhà đầu tư thông minh, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội làm giàu dựa trên tiềm năng du lịch mạnh mẽ của Hội An và một trong những dự án đáng để quan tâm là Hội An Elite.

Khu đô thị phồn hoa trong lòng di sản - Hội An Elite tọa lạc tại phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - Hội An đang được triển khai xây dựng. Hội An Elite ngoài vị trí trung tâm của phố Hội nơi đây còn là điểm liên kết đại tiện ích giao hòa giá trị “sống và đầu tư” bởi nơi đây có rất nhiều tiện ích như: Trường mầm non, khu liên hợp thể thao, trường văn hóa nghệ thuật, công viên, khu vui chơi thiếu nhi... cùng các sản phẩm gồm: đất nền nhà phố, biệt thự và các khu tiện ích đô thị.

Hội An Elite của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 là một trong những dự án trọng điểm, tạo nên một làn sóng trong thị trường bất động sản Hội An.

Giới thương lưu, doanh nhân thành đạt hay giới nghệ sĩ trong nước, Việt kiều hay người nước ngoài yêu mến Hội An đều có thể tìm thấy nơi đây một cuộc sống tiện nghi chuẩn quốc tế nhưng vẫn hướng đến những giá trị văn hóa mang đậm chất Hội An, điều mà họ đặc biệt coi trọng khi đã thoả mãn các tầng giá trị khác nhau trong tháp nhu cầu.

Với niềm tin Hội An sẽ trở lại và chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới, giới đầu tư kéo về đây săn lùng cơ hội đón sóng. Đặc tính của Hội An là một thương cảng sầm uất có những con phố buôn bán tấp nập cùng lượng khách du lịch nhiều, do đó Hội An Elite được đánh giá là sự lựa chọn tối ưu nhất.

Hội An Elite là mảnh đất vàng cuối cùng và cực khan hiếm trong nội đô phố cổ. Quy mô dự án 17,6 ha. Diện tích mỗi nền ( 125m2 – 226m2) mặt tiền từ 7- 10m phù hợp với các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư kinh doanh. Đây sẽ là cơ hội mà các nhà đầu tư có thể nắm bắt để kinh doanh và kiếm khoảng lợi nhuận kếch xù trong vài năm tới.

Với sự tăng trưởng về số lượng du khách và nhu cầu chi tiêu ngày càng có thể thấy tiềm năng du lịch ở Hội An là cực kỳ lớn và chưa có điểm dừng. Khi xã hội ngày càng hiện đại, thì những nơi bình yên và cổ kính như Hội An sẽ càng hiếm và được săn đón.