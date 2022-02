Ford, Samsung nằm trong nhóm nhận được nhiều trợ cấp nhất tại Mỹ năm 2021

Theo một báo cáo mới đây của tổ chức giám sát Good Jobs First và liên đoàn công đoàn UNI Global Union, Amazon nhận được tổng cộng 4,7 tỷ USD tiền trợ cấp trên khắp thế giới kể từ năm 2012. Tuy nhiên, tính trong năm 2021, hãng công nghệ khổng lồ này không lọt được vào top 8 doanh nghiệp nhận được nhiều trợ cấp nhất tại Mỹ.

Dẫn đầu danh sách này năm 2021 là nhà sản xuất ô tô Ford với tổng số tiền trợ cấp gần 1,3 tỷ USD nhận từ được bang Kentucky và Tennessee để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và pin xe điện ở hai bang này. Dù các nhà máy này sẽ mang lại nhiều việc làm, nhiều người cũng đặt câu hỏi về sự cần thiết phải trợ cấp cho một lĩnh vực vốn nhận được nhiều hỗ trợ như ngành ô tô. Đặc biệt, Ford đã phục hồi từ giai đoạn suy yếu năm 2020 và đạt doanh thu, lợi nhuận lần lượt là 136 tỷ USD và 17 tỷ USD trong năm 2021.

Công ty điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics đứng thứ hai trong danh sách với 1,2 tỷ USD trợ cấp – bao gồm giảm thuế và ưu đãi đến từ bang Texas, thành phố Austin (Texas) và quận Taylor School để đổi lấy việc công ty này xây dựng một nhà máy sản xuất con chip với tổng mức đầu tư khoảng 17 tỷ USD tại đây.

Các hãng công nghệ và truyền thông khác có lợi nhuận ròng hàng tỷ USD như Apple, Disney và Oracle cũng có mặt trong top 8 với nhiều dự án như trung tâm nghiên cứu vào phát triển, điều chuyển văn phòng và xây dựng trụ sở làm việc mới. Trợ cấp dành cho các công ty này lên tới vài trăm triệu USD g iảm thuế, ưu đãi và hỗ trợ khác từ Chính phủ.

Nguồn: Good Jobs First

Theo dữ liệu công khai mà Good Jobs First thu thập được, việc ưu đãi, trợ cấp cho các công ty lớn có ảnh hưởng lớn tới dòng thu thuế của các bang và chính quyền địa phương. Phân tích 37 trên 50 bang của Mỹ cho thấy chỉ riêng trong năm 2020, thất thu thuế liên quan tới việc này lên tới 8,4 tỷ USD. Trong đó, New York, Texas và Florida là những bang ưu đãi nhiều nhất, trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các tập đoàn lớn. Dữ liệu trên cũng có một hạn chế là không phải tất cả các bang đều công khai chương trình trợ cấp và số liệu cũng không được đặt trong mối tương quan với năm trước do không thể thu thập dữ liệu toàn diện.