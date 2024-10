FPT IS giới thiệu gói giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public cho từng nhóm doanh nghiệp

Thấu hiểu và đồng hành, FPT IS cùng SAP Việt Nam mang đến giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public, với các gói giải pháp chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng, cùng kiến tạo lợi thế cạnh tranh trong đường đua kinh doanh.

CLOUD ERP - XU HƯỚNG TẤT YẾU CHO DOANH NGHIỆP THỜI ĐẠI SỐ

Hiện tại, tính linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh với thay đổi thị trường và khả năng mở rộng là những yêu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển bền vững.

Hệ thống ERP đã lâu trở thành xương sống của các hoạt động quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ hầu hết các chức năng kinh doanh. Với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu số hóa ngày càng cao, ERP đang có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp Cloud-based.

Cloud ERP mang lại lợi thế lớn về mặt chi phí đầu tư, khả năng tích hợp linh hoạt và dễ dàng mở rộng theo nhu cầu doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể truy cập hệ thống từ bất kỳ đâu, giảm thiểu phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ nội bộ, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Hiện tại, SAP có gần 300 triệu người dùng Cloud ERP trên toàn cầu và khách hàng của SAP tạo ra 87% tổng thương mại toàn cầu. Là công ty hàng đầu thế giới về ứng dụng doanh nghiệp và trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, các giải pháp ERP của SAP mang đến sự linh hoạt và các mô-đun đa dạng, cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh và tích hợp để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa quy trình hoạt động.

FPT IS GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẨY NHANH VIỆC ỨNG DỤNG PUBLIC CLOUD ERP

Hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp Việt kiến tạo lợi thế cạnh tranh trong đường đua kinh doanh, SAP Việt Nam đã hợp tác cùng FPT IS - đơn vị công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực triển khai giải pháp này tới đa dạng doanh nghiệp tại thị trường trong nước, đem lại nhiều lợi ích vượt trội khi triển khai như thời gian tạo ra giá trị nhanh hơn, chi phí đầu tư thấp hơn, tiếp cận đổi mới sáng tạo nhanh chóng hơn, đảm bảo an ninh an toàn,...

3 gói giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public cho 3 nhóm cho doanh nghiệp Tài chính, Thương mại và Sản xuất.

Hiện tại, giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public đang được FPT IS thiết kế chuyên biệt và triển khai với 3 gói giải pháp cho 3 nhóm cho doanh nghiệp Tài chính, Thương mại và Sản xuất. Với mỗi nhóm, FPT IS nghiên cứu và đề xuất triển khai cho phân hệ phù hợp nhất, giúp tăng cường tối đa hiệu suất ứng dụng với thời gian tối ưu từ 3-5 tháng.

Cụ thể, với nhóm doanh nghiệp dịch vụ, các phân hệ được đề xuất triển khai gồm phân hệ tài chính, mua sắm và cung ứng. Nhóm doanh nghiệp thương mại tập trung trong phân hệ tài chính, bán hàng, cung ứng và mua sắm. Với nhóm doanh nghiệp sản xuất sẽ tập trung phân hệ tài chính, bán hàng, cung ứng mua sắm, chuỗi cung ứng và sản xuất.

Trong quá trình triển khai, FPT IS áp dụng phương pháp luận triển khai Cloud ERP với kế hoạch chi tiết, hội thảo Fit-to-Standard, cấu hình hệ thống, thử nghiệm nghiêm ngặt và đào tạo người dùng toàn diện, nhờ đó đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch.

Ngoài ra, giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public còn cung cấp các dịch vụ và công cụ để tối ưu hóa quá trình triển khai với chi phí cố định, giúp doanh nghiệp có thể hoàn thành giai đoạn go-live kỹ thuật chỉ trong khoảng bốn đến sáu tuần, mang lại giá trị nhanh hơn so với mô hình ERP On-Premise.

Cuối cùng, FPT IS tập trung vào phương pháp triển khai linh hoạt và dựa trên nhu cầu thực tế, giúp doanh nghiệp tối đa hóa tỷ lệ thành công trong việc triển khai ERP.

Điểm khác biệt quan trọng giúp FPT IS song hành thành công cùng doanh nghiệp trong triển khai ERP nói chung và Cloud ERP nói riêng đến từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, với năng lực tư vấn chuyên sâu theo ngành, nắm vững giải pháp của SAP, cộng hưởng cùng hệ sinh thái các giải pháp Made by FPT IS được tích hợp xung quanh về số hoá quản lý mua sắm, quản trị nhân sự, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng, quản lý bán hàng….

Xuyên suốt quá trình triển khai, doanh nghiệp có thể an tâm về bảo mật an ninh an toàn dữ liệu - vốn là nỗi lo của nhiều doanh nghiệp trong thời đại số. SAP S/4HANA Cloud Public dưới sự triển khai của FPT IS đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế nghiêm ngặt như ISO 27001, ISO 22301 và GDPR theo tiêu chuẩn bảo mật về dữ liệu khách hàng của châu Âu.

Theo ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng giám đốc SAP Việt Nam, quá trình ứng dụng Public Cloud ERP của doanh nghiệp vẫn còn một số thách thức. Cụ thể, nguồn lực chưa sẵn sàng, công tác đào tạo chưa đồng bộ và sẵn sàng cho nhân sự trong triển khai, trên hết là khả năng tùy chỉnh phù hợp theo từng bài toán doanh nghiệp, lĩnh vực… SAP mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết toàn diện những thách thức kể trên thông qua giải pháp SAP S/4 HANA Cloud Public.

“Chúng tôi vinh dự là đối tác số một của SAP tại Việt Nam và nhận được tin tưởng bởi các doanh nghiệp lớn trên nhiều lĩnh vực. Triết lý song hành, cùng kiến tạo "The Next" là nền tảng quan trọng để chúng tôi cùng SAP và các doanh nghiệp đưa công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh khác biệt, tạo ra những dấu mốc tăng trưởng mới. FPT IS cam kết song hành cùng SAP trong mục tiêu cùng doanh nghiệp nhanh chóng ứng dụng giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public hiệu quả, chiến thắng trên đường đua kinh doanh đẩy cạnh tranh hiện nay”, ông Đặng Trường Thạch, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Phó Tổng giám đốc FPT IS chia sẻ về thành tựu FPT IS đã đạt được.

FPT IS hiện có hơn 25 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống ERP, các nền tảng tích hợp hệ thống công nghệ thông tin cho hàng trăm doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau. Trước đó, FPT IS đã cùng SAP Vietnam khởi động dự án quản trị doanh nghiệp ứng dụng giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public cho Dat Bike Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xe máy điện, triển khai trên đa hệ thống từ sản xuất đến phân phối, bán hàng với quy mô toàn doanh nghiệp, phạm vi tại Việt Nam và Đông Nam Á. Việc ứng dụng SAP S/4HANA Cloud Public sẽ giúp Dat Bike cập nhật báo cáo theo thời gian thực, thực hiện báo cáo tài chính theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quốc tế nhằm thu hút đối tác trong và ngoài nước.

Hợp tác giữa FPT IS và Dat Bike trong việc triển khai không chỉ đánh dấu bước đột phá mới trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị doanh nghiệp mà còn là minh chứng cho sự tiên phong của doanh nghiệp Việt trong việc ứng dụng giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public.

Với ba gói dịch vụ triển khai giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public chuyên biệt, FPT IS thể hiện cam kết cùng SAP song hành chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ trong hành trình chuyển đổi số, giúp tối ưu hóa quy trình quản trị, gia tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số hoá.

SAP và các sản phẩm, dịch vụ của SAP được đề cập trong bài cũng như các logo tương ứng là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của SAP SE tại Đức và các quốc gia khác.