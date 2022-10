FPT IS hiến kế chuyển đổi số cho doanh nghiệp Thanh Hóa

Ngày 30/9, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề Chuyển đổi số doanh nghiệp - Từ mô hình tới thực tiễn. Hội thảo là bước đệm quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng, mục tiêu chuyển đổi số đã đề ra của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá. Sự kiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo FPT IS cùng nhiều doanh nghiệp tại địa phương.

Ông Bùi Tuấn Tự - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẳng định tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thời đại hiện nay, khi đây là “xung lực” mạnh mẽ không chỉ đối với các đơn vị Quản lý nhà nước mà còn với các doanh nghiệp. Chuyển đổi số sẽ giúp khai mở sức mạnh tiềm ẩn của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm được nhân lực, vật lực và tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

“Nhận thấy vai trò mang tính quyết định của chuyển đối số đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, chúng tôi đã phối hợp cùng FPT IS tổ chức Hội thảo: Chuyển đổi số doanh nghiệp - Từ mô hình tới thực tiễn. Hội thảo là cầu nối truyền tải tới các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn các xu hướng công nghệ mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, góp phần thúc đẩy giá trị đổi mới sáng tạo, thiết thực. Ban Quản lý hy vọng các doanh nghiệp Thanh Hóa có thể tận dụng cơ hội này để nghiên cứu, ứng dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh số, trở thành hình mẫu tiên phong chuyển đổi số của tỉnh”.

Tỉnh Thanh Hóa đang đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chuyển đổi số; Kinh tế số chiếm 20% trở lên trong GRDP của tỉnh; doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 50% trở lên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế. Đến năm 2030, thành phố Thanh Hóa cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã và đang tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo ra những động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy giá trị đổi mới sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

Trước thực tế đó, FPT IS mong muốn là người đồng hành trên hành trình truyền “ADN chuyển đổi số” vào “huyết quản” của doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp chuyển đổi giúp tổ chức rút ngắn quá trình thực hiện mục tiêu số hóa. Tại hội thảo, ông Đào Gia Hạnh - Phó Giám đốc Công nghệ FPT IS đã giới thiệu về các xu hướng chuyển đổi số mới nhất hiện nay, giúp các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá tiếp cận với phương pháp luận và góc nhìn về các công nghệ chuyển đổi số tiên tiến.

Ông khẳng định: “Chuyển đổi số sẽ thành công khi ba nhân tố Con người - Công nghệ - Doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nhau. Doanh nghiệp bước đầu chuyển đổi cần phải đầu tư nguồn lực, phải nghĩ lớn, nhưng khi thực hiện cần bắt đầu thông minh, lựa chọn bài toán phù hợp. Điều quan trọng là chọn được đối tác tin cậy, thấu hiểu bài toán doanh nghiệp, triển khai số hóa từ phạm vi nhỏ để dễ dàng quản lý và kiểm soát, rồi mới tính đến việc nhân rộng”.

Ông Đào Gia Hạnh chia sẻ về xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Buổi hội thảo cũng cập nhật và mang tới cho các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cách thức hoạch định chiến lược số, rút ngắn khoảng cách tiếp cận các phương thức chuyển đổi tiên tiến, giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh lộ trình số hóa và bứt phá vượt lên đối thủ cạnh tranh.

“Không có một giải pháp lý tưởng nào có thể giải quyết toàn diện và tận gốc mọi vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải. Tổ chức cần phải tìm được đối tác am hiểu trọn vẹn các trở ngại đó, để cùng cùng bóc tách, phân tích, định hướng phương án và giải pháp phù hợp cho từng vấn đề. Chúng tôi đã từng giải quyết cùng một bài toán cho nhiều doanh nghiệp, nhưng với mức độ và thực trạng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, FPT IS hiểu rằng việc tư vấn, thích ứng, thay đổi chiến lược số phù hợp cho từng doanh nghiệp là chìa khóa cho sự hợp tác thành công”, ông Vũ Minh Quang - Phó Giám đốc Tư vấn FPT IS chia sẻ.

Giải pháp FPT.eContract giải quyết bài toán ký kết điện tử cho hàng ngàn doanh nghiệp.

Các gợi ý khởi động chuyển đổi thông minh cùng nhiều giải pháp chuyển đổi số có tính ứng dụng cao cũng được FPT IS giới thiệu tại sự kiện. Các giải pháp Made by FPT như: FPT.eContract - Giải pháp Hợp đồng điện tử, Bộ sản phẩm giúp SME tối ưu nhân sự,... đã và đang giải quyết bài toán chuyển đổi số, vận hành sản xuất, kinh doanh hiệu quả cho hàng ngàn doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực trên cả nước. Với những giải pháp tiên tiến nhất, FPT IS luôn sẵn sàng đồng hành và thúc đẩy mọi doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số.