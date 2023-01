FPT IS sát cánh cùng VCP Holdings số hóa quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Cụ thể, FPT IS sẽ triển khai SAP S/4HANA cho VCP Holdings và 9 công ty thành viên, với các phân hệ: Kế toán tài chính (SAP FI), Kế toán quản trị (SAP CO), Mua hàng và quản lý kho (SAP MM), Bảo trì tài sản (SAP PM), Chức năng mobile (SAP Fiori), Tích hợp (QR Code), Hợp nhất báo cáo tài chính. FPT IS tiến hành khảo sát, phân tích yêu cầu từ VCP Holdings và xây dựng giải pháp căn cứ vào các chức năng trên hệ thống SAP, từ đó đào tạo và chuyển giao hệ thống, hỗ trợ người dùng chuyển đổi dữ liệu, sử dụng, vận hành và khai thác hệ thống SAP.

Hiện nay, VCP Holdings đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm: đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy thủy điện; đầu tư các dự án năng lượng tái tạo; tổng thầu xây lắp; cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Bám sát tôn chỉ “năng lượng mới vươn tới đỉnh cao” và theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, VCP Holdings xác định mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, dự án năng lượng tái tạo và cung cấp các giải pháp nguồn năng lượng sạch cho người dân Việt Nam.

Năm 2022, các nhà máy thủy điện trong hệ thống VCP Holdings đã cung cấp gần 900 triệu kWh điện tại Việt Nam, doanh thu hợp nhất đạt 1.048 tỷ đồng. VCP Holdings dự kiến sẽ cung cấp 1 tỷ kWh điện trong năm 2023 và đưa vào phát điện một số nhà máy đầu tư mới.

Với sự phát triển nhanh chóng cùng mạng lưới các công ty thành viên trải rộng trên nhiều địa phương, phương thức quản trị doanh nghiệp hiệu quả đang là vấn đề được VCP Holdings chú trọng đầu tư. Để cải thiện tình trạng dữ liệu bị phân tán, không tập trung, gây khó khăn cho việc tiếp cận với các hệ thống thông tin của cán bộ nhân viên, VCP Holdings đã chủ động ứng dụng các giải pháp công nghệ vào vận hành.

“Việc khởi động dự án triển khai Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA là bước tiến quan trọng của VCP Holdings trên tiến trình chuyển đổi số. Chúng tôi thấu hiểu chuyển đổi số sẽ là ‘xung lực’ quan trọng để không chỉ khẳng định, giữ vững vị thế mà còn tiến xa hơn, vươn tới những mục tiêu tăng trưởng lớn hơn trong thời gian tới. Hợp tác với FPT IS - doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam - triển khai SAP S/4HANA sẽ giúp VCP Holdings nâng cao hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp, khai thác tối đa nguồn lực, tiềm năng của công ty để tạo ra nền tảng bứt phá trong thời gian tới”, ông Trịnh Nguyên Khánh - Phó Tổng Giám đốc VCP Holdings - chia sẻ.

Ông Trịnh Nguyên Khánh - Phó Tổng Giám đốc VCP Holdings - kỳ vọng hệ thống SAP S/4HANA sẽ giúp VCP Holdings nâng cao hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

Hệ thống quản trị SAP S/4HANA là nền tảng công nghệ hàng đầu theo quy chuẩn quốc tế, giúp nâng cao năng lực quản trị tổng thể của doanh nghiệp thông qua việc tối ưu năng suất, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, mang lại sự thống nhất cho dữ liệu. SAP S/4HANA sẽ là chìa khóa cho VCP Holdings tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kinh doanh.

Đại diện FPT IS, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc - bày tỏ tin tưởng về sự hợp tác giữa hai công ty: “Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA là trụ cột quản trị hoàn hảo trong hoạt động vận hành của VCP Holdings, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu về tối ưu vận hành, kiểm soát tài chính. Đối với đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, năng lượng cùng mạng lưới công ty thành viên rộng khắp như VCP Holdings, SAP S/4HANA sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo lập hệ thống quản trị tập trung, cải thiện hiệu suất, tiết kiệm chi phí vận hành. FPT IS cam kết đầu tư nguồn lực và công nghệ để đồng hành với VCP Holdings trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược do ban lãnh đạo đề ra, biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đưa sự hợp tác đi tới thành công”.

Về phía SAP Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng giám đốc SAP Việt Nam - nhấn mạnh: “Hệ thống SAP S4/HANA sẽ giúp VCP Holdings khai phá tiềm năng và triển khai công nghệ nhanh chóng, điều hành hoạt động kinh doanh, tạo ra dữ liệu tập trung và chuẩn hóa, mở rộng số hóa các quy trình, qua đó nâng cao độ chính xác và chất lượng của thông tin. Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh VCP Holdings coi công nghệ là trọng tâm trong chiến lược kinh doanh. Với kinh nghiệm triển khai SAP S4/HANA cho hàng trăm đối tác lớn nhỏ, chúng tôi tin tưởng sẽ hỗ trợ VCP Holdings chinh phục thành công mục tiêu chuyển đổi số”.

Đội dự án VCP Holdings và FPT IS tại buổi lễ.

Là doanh nghiệp có gần 30 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp SAP S/4HANA nói riêng và hàng loạt giải pháp số hóa nói chung hàng nghìn khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực từ sản xuất, chế biến, thương mại điện tử, bất động sản, FPT IS tin tưởng sự hợp tác thành công với VCP Holdings sẽ đặt nền móng cho việc triển khai giải pháp SAP S/4HANA cho các đơn vị tiếp theo trong ngành năng lượng nói riêng và nhiều lĩnh vực khác nói chung tại Việt Nam.